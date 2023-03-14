"Наслали на нас орди міжнародних терористів": Путін про проблеми після розпаду СРСР (відео)

Путін скаржиться, що Захід після розпаду СРСР постійно намагається розгойдувати Росію і розраховував, що країна впаде через два-три тижні чи місяць після запровадження санкцій.

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Президент Росії Володимир Путін під час відвідин Улан-Уденського авіаційного заводу заявив, що всі актуальні сьогодні міжнародні проблеми почалися після розпаду СРСР. Про це повідомляє ТАСС.

"Звичайно, всі проблеми почалися після розпаду Радянського Союзу. Чому? Тому що світ був створений і світоустрій був створений після Другої Світової війни країнами — переможницями у Другій Світовій війні. Насамперед Сполученими Штатами та Радянським Союзом", — сказав Путін.

Він поскаржився, що геополітичні інтереси Заходу виявилися для західного світу набагато важливішими, ніж ідеологічні розбіжності з СРСР.

"Захід після розпаду СРСР намагався розгойдувати Росію, створював п'яту колону, насилав орди міжнародних терористів. Захід розраховував, що Росія впаде через два-три тижні чи місяць після запровадження санкцій. Є небезпека довгострокових наслідків санкцій, але очікується, що все буде нормально. Фундаментальні основи стабільності Росії виявилися набагато міцнішими, ніж будь-хто раніше думав", — сказав Путін.

Він також у своєму коментарі вкотре згадав Україну, зокрема те, що РФ "терпляче протягом десятиліть намагалася налагодити відносини з Україною, але ситуація змінилася після держперевороту 2014 року".

У Кремлі вважають, що цілі війни в Україні, заявлені на початку війни проти України, зараз можна досягти лише воєнним шляхом. Про це, 13 березня, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Путіна можуть усунути від влади, якщо Росія не зможе перемогти у війні проти України на прийнятних для себе умовах. Про це заявив ексдипломат з Росії Борис Бондарєв. За його словами, світова історія свідчить про те, що таких диктаторів з часом зміщували.