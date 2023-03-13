"Тільки воєнним шляхом": у Кремлі оцінили можливість мирних переговорів із Києвом (відео)

За словами речника Володимира Путіна, він не бачить жодних передумов для переходу війни в Україні в мирне русло. А цілі для РФ — у пріоритеті.

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У Кремлі вважають, що цілі війни в Україні, про які спочатку заявляла Росія, зараз можна досягти лише воєнним шляхом. Про це, 13 березня, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

У розмові з журналістами речник Кремля не дав очікуваних прогнозів закінчення війни в Україні.

У заяві Пєскова сьогодні зазначалося, що "жодних передумов для переходу процесу в мирне русло поки немає".

"Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і залишатиметься завжди — це досягнення поставленої мети. Зараз вони можуть бути досягнуті лише воєнним шляхом", — пояснив спікер Путіна.

Кінець "спецоперації" в Україні (кремлівський евфемізм війни), за його словами, поки що не передбачається.

"Спеціальна операція" продовжується, ми рухаємося до досягнення цілей", — додав він.

Нагадаємо, що генеральний секретар ЦК Комуністичної партії КНР Сі Цзіньпін уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ погодився поговорити з Володимиром Зеленським. У статті The Wall Street Journal, опублікованій 13 березня, повідомляється, що зустріч буде віртуальною і відбудеться вже після візиту китайського лідера до Москви наступного тижня.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія не має можливостей для повноцінної реалізації своєї програми СПРН – системи попередження про ракетний напад. Проєкт потребує серйозних доопрацювань ще з часів СРСР.

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