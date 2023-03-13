"Только военным путем": в Кремле оценили возможность мирных переговоров с Киевом (видео)

По словам спикера Владимира Путина, он не видит никаких предпосылок для перехода войны в Украине в мирное русло. А поставленные цели для РФ — в приоритете.

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В Кремле считают, что цели войны в Украине, о которых изначально заявляла Россия, сейчас можно достичь только военным путем. Об этом, 13 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В беседе с журналистами спикер Кремля не дал ожидаемых прогнозов окончания войны в Украине.

В заявлении Пескова сегодня отмечалось, что "никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло пока нет".

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда — это достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", — пояснил спикер Путина.

Конец "спецоперации" в Украине (кремлевский эвфемизм войны), по его словам, пока не предвидится.

""Специальная операция" продолжается, мы движемся к достижению целей", — добавил он.

Напомним, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ согласился побеседовать с Владимиром Зеленским. В статье The Wall Street Journal, опубликованной 13 марта, сообщается, что встреча будет виртуальной и состоится уже после визита китайского лидера в Москву на следующей неделе.

Ранее Фокус сообщал, что у России нет возможностей для полноценной реализации своей программы СПРН – системы предупреждения о ракетном нападении. Проект нуждается в серьезных доработках еще со времен СССР.

В рамках учений американский боевой самолет B-52H Stratofortress вылетел с аэродрома в Польше и прошел вдоль границ Калининградской области. По словам российских пропагандистов, цель учений состояла в том, чтобы прорвать российские системы ПВО и "нанести ядерные удары" по объектам в РФ.