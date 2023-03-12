"Запускал" ракеты по Петербургу: ядерный бомбардировщик США кружил возле России (фото)

Боевой самолет B-52H Stratofortress вылетел из Польши и прошел вдоль границ Калининградской области. Цель учений — прорвать системы ПВО и "нанести ядерные удары" по военным и инфраструктурным объектам РФ, отметили пропагандисты.

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Ядерный бомбардировщик США B-52H Stratofortress летал в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом написал в Twitter 11 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак.

B-52H Stratofortress сопровождали польские истребители, добавил глава Минобороны.

Самолет с позывным NOBLE61 пролетал над Прибалтикой

"Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – акцентировал внимание Блащак.

По данным авиапортала FlightRadar24, самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши и пролетел над Прибалтикой. Далее пилот выполнил боевой разворот возле острова Гогланд в 200 километрах от Петербурга и полетел к Великобритании.

Ядерный бомбардировщик вылетел из Польши и пролетел над Прибалтикой

B-52H Stratofortress "отработал" пуск крылатых ракет по Санкт-Петербургу

РосСМИ пишут, что сценарий учений состоял якобы в прорыве систем ПРО и ПВО Северо-Западного округа и нанесении ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам РФ.

Российские военкоры отмечают, что стратегический бомбардировщик ВВС США "отработал" пуск крылатых ракет по Санкт-Петербургу и проходил вдоль границ Калининградской области.

Бомбардировщик ВВС США, по версии россиян, "отработал" пуск ракет по Петербургу

Перед началом этой миссии был замечен патрульный P-8A Poseidon ВМС с задачей контроля активности российских средств ПВО, отметили милитари-паблики.

Напомним, что в конце февраля США перебросили в Европу 4 бомбардировщика B-52 Stratofortress, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками. Бомбардировщики начали боевое дежурство на испанской авиабазе Морон.

В сентябре прошлого года 2 истребителя B-52H Stratofortress прилетели на Ближний Восток участвовать в учениях по нанесению ракетных ударов. Маневры проводили на фоне переговоров о ядерной программе Ирана.