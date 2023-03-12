"Запускав" ракети по Петербургу: ядерний бомбардувальник США кружляв біля Росії (фото)
Бойовий літак B-52H Stratofortress вилетів із Польщі та пройшов уздовж кордонів Калінінградської області. Мета навчань — прорвати системи ППО та "завдати ядерних ударів" по військових та інфраструктурних об'єктах РФ, зазначили пропагандисти.
Ядерний бомбардувальник США B-52H Stratofortress літав за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга. Про це написав у Twitter 11 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
B-52H Stratofortress супроводжували польські винищувачі, додав глава Міноборони.
"Це важлива частина вправ із взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", — наголосив Блащак.
За даними авіапорталу FlightRadar24, літак із позивним NOBLE61 вилетів із Польщі та пролетів над Прибалтикою. Далі пілот виконав бойовий розворот біля острова Гогланд за 200 кілометрів від Петербурга і полетів до Великобританії.
B-52H Stratofortress "відпрацював" пуск крилатих ракет по Санкт-Петербургу
РосЗМІ пишуть, що сценарій навчань полягав нібито у прориві систем ПРО та ППО Північно-Західного округу та нанесенні ракетно-ядерних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах РФ.
Російські воєнкори зазначають, що стратегічний бомбардувальник ВПС США "відпрацював" пуск крилатих ракет Санкт-Петербургом і проходив уздовж кордонів Калінінградської області.
Перед початком цієї місії було помічено патрульного P-8A Poseidon ВМС із завданням контролю активності російських засобів ППО, зазначили мілітарі-паблік.
Нагадаємо, що наприкінці лютого США перекинули до Європи 4 бомбардувальники B-52 Stratofortress, які можуть нести ракети з ядерними боєголовками. Бомбардувальники розпочали бойове чергування на іспанській авіабазі Морон.
У вересні минулого року 2 винищувачі B-52H Stratofortress прилетіли на Близький Схід брати участь у навчаннях із завдання ракетних ударів. Маневри проводили на тлі переговорів щодо ядерної програми Ірану.