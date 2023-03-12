"Запускав" ракети по Петербургу: ядерний бомбардувальник США кружляв біля Росії (фото)

Бойовий літак B-52H Stratofortress вилетів із Польщі та пройшов уздовж кордонів Калінінградської області. Мета навчань — прорвати системи ППО та "завдати ядерних ударів" по військових та інфраструктурних об'єктах РФ, зазначили пропагандисти.

Related video

Ядерний бомбардувальник США B-52H Stratofortress літав за 200 кілометрів від Санкт-Петербурга. Про це написав у Twitter 11 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

B-52H Stratofortress супроводжували польські винищувачі, додав глава Міноборони.

Літак із позивним NOBLE61 пролітав над Прибалтикою

"Це важлива частина вправ із взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", — наголосив Блащак.

За даними авіапорталу FlightRadar24, літак із позивним NOBLE61 вилетів із Польщі та пролетів над Прибалтикою. Далі пілот виконав бойовий розворот біля острова Гогланд за 200 кілометрів від Петербурга і полетів до Великобританії.

Ядерний бомбардувальник вилетів із Польщі та пролетів над Прибалтикою

B-52H Stratofortress "відпрацював" пуск крилатих ракет по Санкт-Петербургу

РосЗМІ пишуть, що сценарій навчань полягав нібито у прориві систем ПРО та ППО Північно-Західного округу та нанесенні ракетно-ядерних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах РФ.

Російські воєнкори зазначають, що стратегічний бомбардувальник ВПС США "відпрацював" пуск крилатих ракет Санкт-Петербургом і проходив уздовж кордонів Калінінградської області.

Бомбардувальник ВПС США, за версією росіян, "відпрацював" пуск ракет по Петербургу

Перед початком цієї місії було помічено патрульного P-8A Poseidon ВМС із завданням контролю активності російських засобів ППО, зазначили мілітарі-паблік.

Нагадаємо, що наприкінці лютого США перекинули до Європи 4 бомбардувальники B-52 Stratofortress, які можуть нести ракети з ядерними боєголовками. Бомбардувальники розпочали бойове чергування на іспанській авіабазі Морон.

У вересні минулого року 2 винищувачі B-52H Stratofortress прилетіли на Близький Схід брати участь у навчаннях із завдання ракетних ударів. Маневри проводили на тлі переговорів щодо ядерної програми Ірану.