Американські ракети проти Путіна. Навіщо США перекидають в Європу стратегічне ядерне озброєння

Зупинка участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зруйнувала останній договір по ядерній зброї з США. Вперше від завершення "холодної війни" дві держави, що володіють найбільшими ядерними арсеналами, не матимуть запобіжників до їхнього накопичення та розвитку. Чи означатиме це початок нової гонки озброєнь та витримає її РФ, розбирався Фокус.

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В останній день лютого 2023 року російський президент Володимир Путін підписав закон про зупинення дії договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Таким чином від заяви про наміри до її втілення пройшов рівно тиждень.

За ці сім днів США встигли перекинути до Європи чотири стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress, що здатні нести ракети з ядерними боєголовками. Після участі в параді з нагоди дня незалежності Естонії, літаки стали на бойове чергування на авіабазі Морон в Іспанії. А в Ісландію передислокували так званий "літак судного дня" E-6B Mercury Військово-морських сил США з першого авіакрила Стратегічного командування. Основне призначення літака – це звʼязок і управління атомними підводними човнами стратегічного призначення класу Ohio, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Кожна така субмарина може нести до 24 ракет Trident II D5, що нестимуть ядерний заряд. США мають 14 таких субмарин, ще чотири подібні їм Vanguard є у Великої Британії. Відзначимо, що жоден з цих заходів не підпадає під дію СНО-3.

[ + – ] Володимир Путін підписав закон про зупинення дії договору між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь

В свою чергу в РФ перекинули декілька ракетних комплексів "Ярс" із пункту постійної дислокації в Іванівській області до Підмосков'я. Офіційно – для підготовки до військового параду на Червоній площі. РС-24 "Ярс" є модернізацією ракети комплексу "Тополь-М", першої і, поки що, єдиної МБР, що була розроблена РФ після розвалу СРСР.

Опитані Фокусом експерти відзначають, що США вирішили показати Путіну, що "в цю гру можна грати разом". На фоні дипломатичних заяв про необхідність повернутися до виконання СНО-3, який є гарантією світової безпеки в сфері ядерного озброєння, Вашингтон почав демонструвати свої військові спроможності.

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"Я б сказав, що це поки не демонстрація можливостей, а лише розминка. Те, що зробив Путін – це класична манера радянського ядерного шантажу, тобто: я прийняв рішення, а ви повинні мене вмовляти тепер. Відтепер РФ перестає бути небезпечним гравцем світового рівня. США мають повну інформацію про ядерну тріаду РФ та її реальний стан", – говорить Фокусу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Путін намагається лякати американців. Подивіться, Блінкен одразу зустрівся з Лавровим, щоб закликати Росію скасувати своє рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Причому наголошується, що зустріч пройшла саме за ініціативи США. Відзначу, що для США контрольованість світової ядерної безпеки є національним інтересом", – пояснює Фокусу професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка Сергій Галака.

[ + – ] Ентоні Блінкен зустрівся з Сергієм Лавровим, щоб закликати Росію скасувати рішення про призупинення участі в головному ядерному договорі Фото: Sky News

Він нагадує, що попередній президент США Дональд Трамп до останнього затягував з підписанням продовження СНО-3, а Байден підписав його мало не одразу після інавгурації.

"За оцінкою Сполучених Штатів, Російська Федерація виконувала свої зобов’язання за New Start (СНО-3) щороку з того часу, як угода набула чинності в 2011 році. Особливо в часи напруги наявність обмежень російського міжконтинентального ядерного озброєння, які можна перевірити, стає критично важливою. Подовження угоди New Start робить Сполучені Штати, їхніх союзників і партнерів, а також увесь світ безпечнішими. Нестримне ядерне змагання поставило б під загрозу для нас усіх", – йшлося в заяві Держдепартаменту США в лютому 2021 року.

"Сармат" – ракета, якої не існує

Сергій Галака пояснює, що насправді Договір СНО більше вигідний для РФ, ніж для США. Договір обмежує кожну сторону можливiстю мати не більше 1550 готових до використання ядерних зарядів та не більше 700 засобів їхньої доставки – тобто розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування, балістичних ракет підводних човнів та стратегічних бомбардувальників-ракетоносців.

"Саме з носіями ядерних боєголовок РФ зараз має труднощі. У спадку, що залишився від СРСР, закінчується термін експлуатації, він становить не більше 40 років. За великим рахунком, сьогодні більшість арсеналу РФ – це ракети, що вони отримали від України та Казахстану після відмови їх від ядерної зброї. Новітня ракета "Сармат", про яку постійно згадує кремлівське керівництво, не готова – з трьох запусків двічі вона не полетіла. Росiя вже зараз не може розраховувати на ту кількість носіїв ядерних зарядів, що прописано в СНО-3", – відзначає експерт.

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Призупинка дії Договору СНО-3 знімає з Кремля обмеження на розгортання ядерних засобів міжконтинентальної дальності, здатних досягти США приблизно за 30 хвилин. Йдеться про перспективні ракети комплексів "Сармат", "Авангард" та серійне виробництво гіперзвукових комплексів "Кинджал" та "Циркон". Саме з цим РФ сьогодні має найбільші проблеми. Ракета "Сармат" досі не готова, з трьох пусків лише один був успішним, про "Авангард" мало інформації у відкритому доступі, а "Циркон" та "Кинджал" присутні у незначній кількості. Введені проти РФ санкції не дозволяють налагодити серійне виробництво.

Для прикладу, в 2022 році РФ двічі провела навчання ракетних військ стратегічного призначення. Вперше – 19 лютого, за пʼять днів до повномасштабного вторгнення в Україну, а другого разу – у жовтні. Було відпрацьовано пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із державного випробувального космодрому Плесецьк та балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря. В той же час в Європі закінчилися навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon. В навчаннях взяли участь 60 літаків з 14 країн-членів Альянсу.

Треба зауважити, що будь-які навчання проходять без використання ядерних боєголовок. З 1963 року випробування ядерної зброї заборонено на землі, у атмосфері, космосі чи під водою.

"Путін постійно хвалить свою МБР "Сармат" – ракету якої не існує в природі. Вони досі не пройшли весь цикл випробувань, один вдалий старт, нічого не означає, їх має бути десятки. Фактично, це є макет ракети, а не готовий носій. Відновити лінії виробництва МБР сьогодні РФ не змозі, в країні відсутній науковий потенціал та немає можливостей виробляти сучасні мікросхеми, їх добувають контрабандним методом", – відзначає Коваленко.

Ядерна зброя. Перегони без учасників

Відсутність запобіжників у накопиченні ядерної зброї та засобів її доставки призвело до так званої гонки озброєнь між США та СРСР. Власне, вона й стала однією з причин занепаду економіки СРСР та його подальшого краху. Призупинка дії СНО-3 з боку Путіна формально дає старт новій гонці, юридично вона може розпочатися вже у 2026 році.

"Договір про СНО складний, це не один рік роботи. Тому якщо до кінця року ми не побачимо активності, хоча б на рівні робочих груп, можна стверджувати, що є ризик, що новий Договір не підпишуть. Це буде означати старт нової гонки озброєнь", – пояснює Галака.

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За його словами, Росiя в жодному разі не витримає цю гонку – ні економічно, ні технологічно. СРСР ледве її тягнув, при тому, що країна мала 18-20% від світового ВВП. На сьогодні РФ може розраховувати на 1,2-1,5% ВВП, який стрімко знижується на фоні падіння цін на нафту. Крім того, Кремль розпочав повномасштабну війну в Україні, що коштує для його бюджету колосальних витрат, що посилюються економічними санкціями на основні бюджетоутворюючі сфери.

"Росія не зможе наростити виробництво носіїв ядерних зарядів, оскільки на сьогодні вже не має необхідної технічної та технологічної бази. Втрачено і розкрадено лінії виробництва, єдине, на що вони сьогодні здатні – це обслуговувати те, що мають. А це – ракети ще радянського виробництва, які мають вичерпний термін придатності", – вважає Коваленко.

10 лютого Командування глобальних ударів Повітряних сил США провело щорічний запуск міжконтинентальної балістичної ракети LGM-30G Minuteman III. Це єдина американська ракета шахтного базування, що знаходиться на озброєнні з 70-х років минулого сторіччя. Запуск проходив в рамках так званого Glory Trip — щорічних стрільб, що оцінюють надійність ракети. Випробування LGM-30G Minuteman III будуть проводитися щорічно до 2029 року, потім її замінить ракета LG-35A Sentinel. Наразі вона перебуває на ранніх стадіях розробки. Контракт на виконання заключено з Northrop Grumman на суму $13,3 млрд.

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