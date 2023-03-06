Американские ракеты против Путина. Зачем США перебрасывают в Европу стратегическое ядерное вооружение

Приостановление участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях разрушила последний договор о ядерном оружии с США. Впервые после завершения "холодной войны" два государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, не будут иметь предохранителей к их накоплению и развитию. Будет ли это означать начало новой гонки вооружений и выдержит ее Россия, разбирался Фокус.

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В последний день февраля 2023 г. российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Таким образом, от заявления о намерениях до его воплощения прошла ровно неделя.

За эти семь дней США успели перебросить в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. После участия в параде по случаю независимости Эстонии самолеты стали на боевое дежурство на авиабазе Морон в Испании. А в Исландию передислоцировали так называемый "самолет судного дня" E-6B Mercury Военно-морских сил США из первого авиакрыла Стратегического командования. Основное назначение самолета – это связь и управление атомными подлодками стратегического назначения класса Ohio — носителями межконтинентальных баллистических ракет. Каждая такая субмарина может нести до 24 ракет Trident II D5, несущих ядерный заряд. США имеют 14 таких субмарин, еще четыре подобных им Vanguard есть у Великобритании. Отметим, что ни одна из этих мер не подпадает под действие СНВ-3.

[ + – ] Владимир Путин подписал закон об остановке действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

В свою очередь, в России перебросили несколько ракетных комплексов "Ярс" из пункта постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье. Официально – для подготовки к военному параду на Красной площади. РС-24 "Ярс" является модернизацией ракеты комплекса "Тополь-М", первой и пока что единственной МБР, разработанной в РФ после развала СССР.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что США решили показать Путину, что "в эту игру можно играть вдвоем". На фоне дипломатических заявлений о необходимости вернуться к выполнению СНВ-3, являющегося гарантией мировой безопасности в сфере ядерного вооружения, Вашингтон начал демонстрировать свои военные возможности.

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"Я бы сказал, что это пока не демонстрация возможностей, а лишь разминка. То, что сделал Путин – это классическая манера советского ядерного шантажа, то есть: я принял решение, а вы теперь должны меня уговаривать. Теперь РФ перестает быть опасным игроком мирового уровня. США имеют полную информацию о ядерной триаде РФ и ее реальном состоянии", – говорит Фокусу военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Путин пытается пугать американцев. Посмотрите, Блинкен сразу встретился с Лавровым, чтобы призвать Россию отменить свое решение о приостановлении участия в главном ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. Причем отмечается, что встреча прошла именно по инициативе США. Отмечу, что для США контролируемость мировой ядерной безопасности является национальным интересом", – объясняет Фокусу профессор Института международных отношений КНУ им. Шевченко Сергей Галака.

[ + – ] Энтони Блинкен встретился с Сергеем Лавровым, чтобы призвать Россию отменить решение о приостановлении участия в главном ядерном договоре Фото: Sky News

Он напоминает, что предыдущий президент США Дональд Трамп до последнего затягивал с подписанием продления СНВ-3, а Джо Байден подписал его едва ли не сразу после инаугурации.

"По оценке Соединенных Штатов, Российская Федерация выполняла свои обязательства по New Start (СНВ-3) ежегодно с тех пор, как соглашение вступило в силу в 2011 году. Особенно во времена напряжения наличие проверяемых ограничений российского межконтинентального ядерного вооружения становится критически важным. Продление соглашения New Start делает Соединенные Штаты, их союзников и партнеров, а также весь мир более безопасным. Безудержное ядерное соревнование поставило бы под угрозу нас всех", – говорилось в заявлении Госдепартамента США в феврале 2021 года.

"Сармат" – ракета, которой не существует

Сергей Галака объясняет, что на самом деле Договор СНВ более выгоден для России, чем для США. Договор ограничивает каждую сторону возможностью иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов и не более 700 средств их доставки — развернутых межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

"Именно с носителями ядерных боеголовок РФ сейчас испытывает трудности. У наследства, доставшегося от СССР, истекает срок эксплуатации, он составляет не более 40 лет. По большому счету, сегодня большая часть арсенала РФ – это ракеты, которые они получили от Украины и Казахстана после их отказа от ядерного оружия. Новейшая ракета "Сармат", о которой постоянно упоминает кремлевское руководство, не готова — из трех запусков дважды она не улетела. Россия уже сейчас не может рассчитывать на то количество носителей ядерных зарядов, что прописано в СНВ-3", – отмечает эксперт.

[ + – ] Ракета "Сармат" до сих пор не готова, из трех пусков только один был успешным

Остановка действия Договора СНВ-3 снимает с Кремля ограничения на развертывание ядерных средств межконтинентальной дальности, способных достичь США примерно за 30 минут. Речь идет о перспективных ракетах комплексов "Сармат", "Авангард" и серийном производстве гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и "Циркон". Именно с этим РФ сегодня испытывает наибольшие трудности. Ракета "Сармат" до сих пор не готова, из трех пусков только один был успешным, об "Авангарде" мало информации в открытом доступе, а "Циркон" и "Кинжал" имеются в незначительном количестве. Введенные против РФ санкции не позволяют наладить серийное производство.

К примеру, в 2022 году РФ дважды провела учения ракетных войск стратегического назначения. Впервые – 19 февраля, за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину, а во второй раз – в октябре. Были отработаны пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синевая" из акватории Баренцева моря. В то же время в Европе закончились учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В учениях приняли участие 60 самолетов из 14 стран — членов Североатлантического союза.

Следует отметить, что любые учения проходят без использования ядерных боеголовок. С 1963 года испытания ядерного оружия запрещены на земле, в атмосфере, в космосе или под водой.

"Путин постоянно хвалит свою МБР "Сармат" – ракету, которой не существует в природе. Они до сих пор не прошли весь цикл испытаний, один удачный старт ничего не значит, их должны быть десятки. Фактически, это макет ракеты, а не готовый носитель. Восстановить линии производства МБР Россия сегодня не в состоянии, в стране отсутствует научный потенциал и нет возможностей производить современные микросхемы, их добывают контрабандным путем", – отмечает Коваленко.

Ядерное оружие. Гонки без участников

Отсутствие предохранителей в накоплении ядерного оружия и средств его доставки привело к так называемой гонке вооружений между США и СССР. По сути, она и стала одной из причин упадка экономики СССР и его дальнейшего краха. Приостановка действия СНВ-3 со стороны Путина формально дает старт новой гонке, юридически она может начаться уже в 2026 году.

"Договор о СНВ сложен, это не один год работы. Поэтому если до конца года мы не увидим активности хотя бы на уровне рабочих групп, можно утверждать, что есть риск, что новый договор не подпишут. Это будет означать старт новой гонки вооружений", – объясняет Галака.

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По его словам, Россия ни при каких обстоятельствах не выдержит эту гонку – ни экономически, ни технологически. СССР едва ее тянул, при том что страна имела 18-20% от мирового ВВП. На сегодняшний день РФ может рассчитывать на 1,2-1,5% ВВП, который стремительно снижается на фоне падения цен на нефть. Кроме того, Кремль начал полномасштабную войну в Украине, которая приносит его бюджету колоссальные расходы, которые усиливаются в связи с экономическими санкциями, наложенными на основные бюджетообразующие сферы.

"Россия не сможет нарастить производство носителей ядерных зарядов, поскольку на сегодняшний день уже нет необходимой технической и технологической базы. Утрачены и разворованы линии производства, единственное, на что они сегодня способны — это обслуживать то, что имеют. А это — ракеты еще советского производства, имеющие истекающий срок годности", – считает Коваленко.

10 февраля Командование глобальных ударов воздушных сил США провело ежегодный запуск межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Это единственная американская ракета шахтного базирования, находящаяся на вооружении с 70-х годов прошлого столетия. Запуск проходил в рамках так называемого Glory Trip – ежегодных стрельб, оценивающих надежность ракеты. Испытания LGM-30G Minuteman III будут производиться ежегодно до 2029 года, затем ее заменит ракета LG-35A Sentinel. В настоящее время она находится на ранних стадиях разработки. Контракт на исполнение заключен с Northrop Grumman на сумму $13,3 млрд.

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