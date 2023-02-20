Оружие Байдена против угроз Путина. Чего ждать Украине после 21 февраля

21 февраля президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию, а президент США Джо Байден во время визита в Польшу готовится дать сигнал своему визави и всему российскому народу. Насколько эти обращения будут знаковыми для мировой политики и как могут отразиться на продолжении военных действий в Украине, разбирался Фокус.

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21 февраля президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Это традиционное мероприятие, проведение которого зафиксировано в Конституции РФ. Принимая во внимание склонность российского диктатора к символическим датам, можно предположить, что 21 февраля выбрано не случайно. Год назад именно в этот день Путин в течение часа рассказывал россиянам о своем видении истории и картины современности, формируя таким образом общественный casus belli для начала полномасштабных боевых действий в Украине. Впоследствии исследователи установили, что именно 21 февраля было записано видео, в котором Путин сделал заявление о начале так называемой "специальной военной операции" на территории Украины — на это указывали мета-данные видео.

Следует отметить, что в 2022 году российский президент с посланием к Федеральному собранию не выступал, официально это объяснили напряженным графиком.

[ + – ] Эксперт: "Путину необходимо что-то сказать на фоне отсутствия хоть каких-то успехов на фронте" Фото: РИА Новости

Несмотря на заявления о напряженном графике Путина, с начала 2023 года он почти еженедельно появляется в эфире российского ТВ. Каждое такое выступление обязательно сопровождается заявлениями, что страна на верном пути, ситуация в экономике лучше, чем прогнозировалось, а "СВО" идет по плану.

"Все ждут послания, надеясь услышать оценку происходящего, оценку "специальной военной операции", оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы будем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем будет так или иначе концентрироваться президент", — рассказал детали будущего обращения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам экспертов, опрошенных Фокусом, Кремль каждый раз напоминает россиянам, что решение начать полномасштабную войну в 2022 году было верным, а отсутствие каких-либо значимых достижений упаковывается в обертку "больших целей". При том, что в Москве уже начинают понимать полную бесперспективность дальнейших боевых действий в Украине. Вместе с тем Киеву удалось привлечь политическую поддержку лидеров Евросоюза, а вопрос поставок современного вооружения уже систематизирован.

"Есть определенный символизм в этих событиях, прошел год, нужно сделать определенные заявления, месседжи и векторы по поводу дальнейшего развития ситуации. Особенно для Путина нужно что-то говорить на фоне отсутствия хоть каких-то успехов на фронте. Сейчас ситуация несколько определилась, все понимают, что обе стороны (Украина и РФ. — Фокус) имеют силы и средства только на одну попытку наступления. По результатам этого наступления — или еще до его начала нужно выходить на какое-либо решение", — объясняет политический эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

[ + – ] Несмотря на заявления о напряженном графике Путина, с начала 2023 года он чуть ли не еженедельно появляется в эфире российского ТВ Фото: Getty Images

По мнению координатора направления международной политики Центра политических студий "Доктрина" Дениса Москалика, 21 февраля Путин будет в очередной раз обвинять Запад и США в агрессивной политике и нежелании признать "законные интересы" России. То есть, лидер РФ будет критиковать то, что составляет основу риторики Байдена и стоит на пути реализации агрессивных планов Москвы — активная внешняя политика Соединенных Штатов, курс на защиту демократических стран, союзников и партнеров США, противостояние авторитарным режимам.

Эксперты уверены, что не следует ожидать резкой эскалации на фронте. Обе стороны успели официально сообщить о своих планах на наступление и последующее контрнаступление.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия будет пытаться нанести удары по Украине 24 февраля, но не стоит слишком преувеличивать угрозу.

"Об особенно драматической ситуации говорить не приходится. Да, будут обострения, будут удары, нет сомнения в том, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы. Нас никто врасплох не застанет", — отметил Игнат.

Джо Байден направит сигналы российской элите

Президент США Джо Байден уже второй раз за два года посетит Польшу. В прошлом году в конце марта он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и встретился с американскими военными 82-й воздушно-десантной дивизии в Жешуве. Примечательно, что впоследствии именно Жешув был избран транспортным хабом, где сосредоточена западная материально-техническая помощь Украине.

[ + – ] Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда осматривают военный почетный караул в Варшаве, 26 марта 2022 года Фото: Getty Images

По словам представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, 21 февраля Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, который защищает свою свободу и демократию. Также анонсированы определенные сигналы лично Путину и всему российскому народу.

Политический эксперт Игорь Попов уверен, что это будут сигналы российским элитам по изменению государственной политики в РФ. Разговоры о международном трибунале все больше переключаются на начало его работы. Несмотря на то, что процесс создания трибунала длительный, он может использоваться в качестве аргумента для стимулирования российских элит если не к выдаче ответственных за вооруженную агрессию, то к их замене — с последующим выходом на диалог с новыми руководителями Кремля.

[ + – ] 21 февраля Джо Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины Фото: Getty Images

"Последние недели мы наблюдаем четкие сигналы от Запада. Если раньше президент Зеленский заявлял, что не будет никаких переговоров с Путиным, а западные партнеры не отрицали этого — то сейчас есть определенные тенденции уже к смене политики в РФ. Думаю, именно об этом может говорить Байден в Польше. Понятно, что о каком-либо вмешательстве во внутренние дела другой страны речь не идет, но вероятные сигналы для российских элит – договаривайтесь, через выборы или каким-либо другим путем меняйте государственную политику", — говорит эксперт.

Речь Посполитая

По результатам визита Байдена в Польшу следует ожидать определенных решений по поставкам вооружений Украине. Но именно в проекции военно-технического сотрудничества Варшавы и Вашингтона. Польша в этой политике в виду своего геополитического положения играет ключевую роль, соответственно, именно ей уделяется чрезвычайное внимание. Следует ожидать деклараций о дальнейшей неуклонной поддержке Варшавы, как основной составляющей сил демократической Европы на восточном фланге НАТО.

В частности, это актуально в условиях намерений Польши по перевооружению и значительному усилению собственных вооруженных сил, активной поддержки Украины, когда именно Польша является одним из основных поставщиков оружия для ВСУ и основным транзитным хабом для поставок из других стран.

[ + – ] Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский Фото: ОП

"Варшава поставляет и намерена поставлять много оружия Украине, одновременно усиливая свои вооруженные силы, соответственно, нуждается в поддержке по линии вооружений от США уже для самой Польши. Американские "Абрамсы", бронетехника, системы ПВО и самолеты должны стоять на восточном фланге НАТО уже в составе польского войска", — объясняет Москалик.

Напомним, с 2022 года США уже увеличили свое военное присутствие в Европе до 20 тыс. военных. Этот контингент размещается, в частности, и в Польше. Более того, президент Дуда неоднократно заявлял, что хотел бы видеть больше американских военных и техники в своей стране.

Польша еще в 2017 году начала перевооружение собственной армии, в течение следующих 15 лет запланировано обновление парка истребительной авиации, в частности, приобретение американских истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle и легких корейских истребителей FA-50. Правительство страны уже заявляло, что готово передать Украине свои модернизированные МиГ-29. Вероятно, после переговоров Дуды с Байденом будет достигнуто совместное решение по F-16. Тем более что польское руководство уже заявляло, что не имеет необходимого количества собственных F-16, но поддерживает отправку другого вида истребителей в случае совместного решения членов НАТО

Москалик заключает, что от заявлений Байдена и Путина следует ожидать прежде всего очередное подтверждение имеющегося курса. Для Москвы — это курс на продолжение агрессивной войны, силовое разрешение противоречий с Украиной, для Байдена — курс на поддержку Украины поставками оружия, в первую очередь, через Польшу, без прямого участия в войне США и их союзников по НАТО.

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