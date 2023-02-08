Джо Байдену удается сохранить двухпалатную поддержку в вопросе Украины. Против – только трамписты. Фокус с экспертами оценил, что ожидать Киеву от США.

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"Мы встали рядом с украинским народом"

Этой ночью (по киевскому времени) президент США Джо Байден выступил перед двумя палатами Конгресса с речью "О состоянии государства" (State of the Union). На заседание пригласили посла Украины Оксану Маркарову, большинство присутствующих пришли с украинской атрибутикой – ленточками, брошками и галстуками, и за всем наблюдали миллионы американцев – выступление транслировали все крупные телеканалы.

С подобной речью Байден выступал почти год назад – 1 марта 2022 года. Тогда районы вокруг Киева уже попали под оккупацию, а российские танки направлялись в столицу. И тема Украины была первой на повестке дня.

Ныне об агрессии РФ в Украину Байден говорил во втором блоке. Сначала о внутренних американских вызовах – рабочих местах, экономике, защите пенсионного обеспечения. Украина была после — в международном блоке.

[ + – ] Джо Байден: "Вторжение Путина – это испытание не только для Украины, но и для мира и США" Фото: Getty Images

"Я выступал в этом зале год назад, спустя всего несколько дней после того, как Владимир Путин развязал свою жестокую атаку против Украины. Смертельное нападение, вызывающее в памяти образы смерти и разрушения, которые Европа испытала во время Второй мировой войны", – сказал президент Байден с трибуны. Он заметил, что вторжение Путина – это испытание не только для Украины, но и для мира и США.

"Будем ли мы отстаивать самые главные принципы? Встанем ли мы на защиту суверенитета? Встанем ли мы на защиту права людей жить свободными от тирании? Встанем ли мы в защиту демократии? Спустя год мы знаем ответ: да, мы будем! И мы это сделали. Мы объединили НАТО и построили глобальную коалицию. Мы противостоим агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом", – продолжил президент Америки.

И обратился к послу Украины Оксане Маркаровой (а она стала почетной гостьей в ложе первой леди Джилл Байден). Байден заверил, что США будут рядом с народом Украины столько, сколько потребуется. В зале ему аплодировали стоя и демократы, и республиканцы.

[ + – ] Джо Байден: "Мы противостоим агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом" Фото: Getty Images

Объединение республиканцев и демократов

После заседания одна из соратниц Байдена по партии и приверженица поддержки Украины Марси Каптур написала: "Растущие рабочие места и экономика, защита пенсионного обеспечения для наших пожилых людей, противостояние России и Китаю, поддержка свободной Украины. Я сказала президенту Байдену: я ждала этой речи 41 год".

На самом деле, украинский вопрос для президента Байдена важен – его усилия для помощи Украине – военной и финансовой имеют не только поддержку среди коллег по политической силе, но двухпалатную поддержку в Конгрессе и Сенате.

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"Байден говорил, что американцы будут с нами до конца, что они будут давать нам то, что нужно, это общая борьба, – говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Очень хорошим посылом было то, что впервые был пассаж в его выступлении, когда все палаты и партии аплодировали стоя. Если при обсуждении всех предыдущих вопросов республиканцы скорее избегали поддерживать Байдена и его заявления, то в этом случае поддержка была абсолютной".

И в этом случае Байден понимает, что у него не будет проблем с продвижением каких-либо внешнеполитических законопроектов, решений, касающиеся поддержки Украины.

"Так или иначе, Украина – объединяющая тема, – продолжает эксперт. – Очень многие мои коллеги сомневались, что республиканцы и в дальнейшем будут оказывать Украине ту поддержку, которую давали раньше. Оказалось, что все гораздо стабильнее и лучше. Лишь трамписты и некоторая часть социалистов будут достаточно скептически настроены. Но у них нет большинства, чтобы что-то решать. Как минимум на этот год у Байдена есть карт бланш на любые действия в отношении Украины".

[ + – ] Оксана Маркарова, посол Украины в США. Рядом с ней Пол Пелоси, супруг Нэнси Пелоси, музыкант Боно, и Брэндон Цай, который обезоружил стрелка, остановив масс-шутинг в парке Монтерей Фото: Getty Images

Присутствие Маркаровой в Конгрессе (а это уже во второй раз) Краев называет посылом Украине и поддержкой. Для выступлений президентов США в подобных случаях приглашают людей, которые, условно говоря, вписываются в историю речи президентов, тех, на кого они могут сослаться, вспоминая их, чтобы усилить эффект сказанного.

Враг и главный конкурент Штатов – Китай

Президент Байден сказал, что Америка работает для того, чтобы не только в Европе, но и во всем мире было больше свободы, больше достоинства и больше мира. А все препятствия должны быть преодолены.

И одно из них – Китай. Он, как и раньше, остается главной угрозой для безопасности США.

Напомним, об этом речь идет в Стратегии национальной обороны. Осенью 2022 года эксперты отмечали, что в Вашингтоне отмечают растущую военную и экономическую мощь Китая. Ее называют "самым весомым и системным вызовом национальной безопасности США".

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"Байден ясно дал понять, что Америку никто не будет запугивать, и никто не имеет на это права. Америка – не отступит. По сути, мы понимаем, что теперь не только Китай, но и США поняли, осознали и четко объявили, что началась новая Холодная война, противостояние двух систем: условно западной демократии и западного мира во главе с США — и так называемых альтернативных демократий во главе с КНР", – подчеркивает Краев.

[ + – ] Эксперты подчеркивают: сегодня – ключевой момент президентства Джо Байдена, и он фактически начинает кампанию по перевыборам Фото: Getty Images

Байден в своей речи был достаточно жестким. Часть текста выступления, касающуюся Китая, в Белом доме корректировали накануне выступления, в связи с появлением над территорией США китайского разведывательного воздушного шара. Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Пекин, заявив, что присутствие воздушного шара, ведущего "наблюдение", было "безответственным поступком". Китай в свою очередь извинился за этот инцидент, заявив, что это был сбившийся с пути метеорологический дирижабль.

"Байден послал месседж: "Мы понимаем, что вы делаете, и вы должны остановиться", – говорит Фокусу эксперт. – Байден ясно обозначил, кем США считают Китай. Они считают Китай – конкурентом. Китай – не враг, не тот, кого надо уничтожить, но конкурент, которого, условно говоря, в честной конкуренции надо победить. Поэтому это не прямая война, но конкуренция двух систем – экономической и политической".

Тем временем американские эксперты отмечают, что речь Байдена была не просто динамичной, но порой даже агрессивной. Потому что сегодня – его ключевой момент президентства, и он фактически начинает кампанию по перевыборам.

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