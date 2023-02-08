Джо Байдену вдається зберегти двопалатну підтримку в питанні України. Проти — лише трампісти. Фокус із експертами оцінив, на що очікувати Києву від США.

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"Ми стали поруч із українським народом"

Цієї ночі (за київським часом) президент США Джо Байден виступив перед двома палатами Конгресу з промовою "Про стан держави" (State of the Union). На засідання запросили пані посла України Оксану Маркарову, більшість присутніх прийшли з українською атрибутикою — стрічками, брошками та краватками, і за всім спостерігали мільйони американців — виступ транслювали всі великі телеканали.

Із подібною промовою Байден виступав майже рік тому — 1 березня 2022 року. Тоді райони навколо Києва вже потрапили під окупацію, а російські танки прямували до столиці. І тема України була першою на порядку денному.

Нині про агресію РФ до України Байден говорив у другому блоці. Спочатку про внутрішні американські виклики: робочі місця, економіку, захист пенсійного забезпечення. Україна була згодом — у міжнародному блоці.

[ + – ] Джо Байден: "Вторгнення Путіна — це випробування не лише для України, а й для світу й США" Фото: Getty Images

"Я виступав у цій залі рік тому, лише через кілька днів після того, як Володимир Путін розв'язав свою жорстоку атаку проти України. Смертельний напад, що викликає в пам'яті образи смерті й руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни", — сказав президент Байден із трибуни. Він зауважив, що вторгнення Путіна — це випробування не лише для України, а й для світу й США.

"Чи ми відстоюватимемо найголовніші принципи? Чи станемо ми на захист суверенітету? Чи станемо ми на захист права людей жити вільними від тиранії? Чи станемо ми на захист демократії? Через рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо! І ми це зробили. Ми об'єднали НАТО й побудували глобальну коаліцію. Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стали поруч із українським народом", — продовжив президент Америки.

І звернувся до пані посла України Оксани Маркарової (а вона стала почесною гостею в ложі першої леді Джилл Байден). Байден запевнив, що США будуть поруч із народом України стільки, скільки потрібно. У залі йому аплодували стоячи і демократи, і республіканці.

[ + – ] Джо Байден: "Ми протистоїмо агресії Путіна. Ми стали поруч із українським народом". Фото: Getty Images

Об'єднання республіканців і демократів

Після засідання одна із соратниць Байдена з партії та прихильниця підтримки України Марсі Каптур написала: "Робочі місця й економіка, які ростуть, захист пенсійного забезпечення для наших людей похилого віку, протистояння Росії та Китаю, підтримка вільної України. Я сказала президенту Байдену: я чекала на це 41 рік".

Насправді українське питання для президента Байдена важливе — його зусилля для військової та фінансової допомоги Україні мають не лише підтримку серед колег із політичної сили, а й двопалатну підтримку в Конгресі та Сенаті.

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"Байден говорив, що американці будуть із нами до кінця, що вони даватимуть нам те, що потрібно, це спільна боротьба, — каже Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. — Дуже гарним посилом було те, що вперше був пасаж у його виступі, коли всі палати й партії аплодували стоячи. Якщо під час обговорення всіх попередніх питань республіканці швидше уникали підтримувати Байдена та його заяви, то в цьому випадку підтримка була абсолютною".

І в цьому випадку Байден розуміє, що він не матиме проблем із просуванням будь-яких зовнішньополітичних законопроєктів, рішень щодо підтримки України.

"Так чи інакше, Україна — тема, що об'днує, — продовжує експерт. — Дуже багато моїх колег сумнівалися, що республіканці й надалі надаватимуть Україні ту підтримку, яку давали раніше. Виявилося, що все набагато стабільніше та краще. Лише трампісти й деяка частина соціалістів будуть досить скептично налаштовані. Але вони не мають більшості, щоб щось вирішувати. Як мінімум на цей рік у Байдена є карт-бланш на будь-які дії щодо України".

[ + – ] Оксана Маркарова, пані посол України в США. Поряд із нею Пол Пелосі, чоловік Ненсі Пелосі, музикант Боно та Брендон Цай, який обеззброїв стрільця, зупинивши мас-шутинг у парку Монтерей. Фото: Getty Images

Присутність Маркарової в Конгресі (а це вже вдруге) Краєв називає посилом Україні та підтримкою. Для виступів президентів США у подібних випадках запрошують людей, які, умовно кажучи, вписуються в історію промови президентів, тих, на кого вони можуть послатися, згадуючи їх, щоби посилити ефект сказаного.

Ворог і головний конкурент Штатів — Китай

Президент Байден сказав, що Америка працює для того, щоб не тільки в Європі, а й у всьому світі було більше свободи, більше гідності й більше миру. А всі перешкоди мають бути подолані.

І одна з них — Китай. Він, як і раніше, залишається головною загрозою безпеці США.

Нагадаємо, про це йдеться в Стратегії національної оборони. Восени 2022 року експерти зазначали, що у Вашингтоні відзначають зростання військової та економічної міці Китаю. Його називають "найвагомішим і найсистемнішим викликом національної безпеки США".

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"Байден ясно дав зрозуміти, що Америку ніхто не залякуватиме і ніхто не має на це права. Америка не відступить. По суті, ми розуміємо, що тепер не тільки Китай, а й США зрозуміли, усвідомили та чітко оголосили, що почалася нова Холодна війна, протистояння двох систем: умовно західної демократії та західного світу на чолі зі США — і так званих альтернативних демократій на чолі з КНР", — наголошує Краєв.

[ + – ] Експерти наголошують: сьогодні — ключовий момент президентства Джо Байдена, і він фактично розпочинає кампанію з перевиборів Фото: Getty Images

Байден у своїй промові був досить твердим. Частину тексту виступу, що стосується Китаю, у Білому домі коригували напередодні виступу у зв'язку з появою над територією США китайської повітряної кулі. Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит у Пекін, заявивши, що присутність повітряної кулі, яка веде "спостереження", була "безвідповідальним вчинком". Китай, зі свого боку, перепросив за цей інцидент, заявивши, що це був метеорологічний дирижабль, який збився зі шляху.

"Байден послав меседж: "Ми розуміємо, що ви робите, і ви повинні зупинитися", — каже Фокусу експерт. — Байден ясно позначив, ким США вважають Китай. Вони вважають Китай конкурентом. Китай — не ворог, не той, кого треба знищити, але конкурент, якого, умовно кажучи, у чесній конкуренції треба перемогти. Тому це не пряма війна, але конкуренція двох систем — економічної та політичної".

Водночас американські експерти зазначають, що промова Байдена була не просто динамічною, а й часом навіть агресивною. Тому що сьогодні — його ключовий момент президентства, і він фактично розпочинає кампанію з перевиборів.

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