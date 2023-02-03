Китай шпигує за "ворогами" за допомогою повітряної кулі: які секрети вона може розвідати

ВПС США вирішили не збивати аеростат, щоб його уламки не зашкодили людям землі.

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Наразі Пентагон і ВПС США уважно стежать над польотом невідомої повітряної кулі, яка летить вище за зону польотів цивільних судів, повідомляє CNN. Військові вважають, що це аеростат-шпигун, що належить Китаю.

Маршрут повітряної кулі пролягає над штатом Монтана, де розташовані шахти міжконтинентальних балістичних ядерних ракет США, кажуть у Пентагоні. Напевно, це головна мета аеростата, але нічого особливо секретного китайцям виявити не вдасться, стверджують чиновники. У відомстві кажуть, що розвідувальні можливості таких аеростатів нічим не кращі за оснащення китайських супутників-шпигунів, що літають на низькій навколоземній орбіті.

[ + – ] Аеростат летить на Монтаной, де розташовані шахти ядерних ракет США Фото: Соцмережi

Після виявлення кулі-шпигуна військові відразу попередили про нього Джо Байдена, але порадили не збивати апарат. Нових розвідданих аеростат не зможе видобути, а якщо його збити, то уламки можуть загрожувати безпеці людей та будівель на землі. Цивільним літакам куля також не несе загрози, адже летить значно вище за звичайні маршрути повітряних суден.

МЗС КНР вже відреагувало на новину і закликало "не робити поспішних висновків" щодо приналежності кулі-розвідника саме Китаю. Втім, аналітики зазначають, що поява аеростата та підозра в його приналежності саме Китаю негативно впливатиме на найближчу зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ КНР Цінь Ган, якого виявлення китайської кулі-шпигуна поставить у глухий кут.

Раніше Фокус писав, що китайські військові пристосували повітряні кулі для захисту від ударів високоточних ракет.