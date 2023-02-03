Китай шпионит за "врагами" при помощи воздушного шара: какие секреты он может разведать

ВВС США решили не сбивать аэростат, чтобы его обломки не навредили людям на земле.

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В данный момент Пентагон и ВВС США внимательно следят над полетом неизвестного воздушного шара, который летит выше зоны полетов гражданских судов, сообщает CNN. Военные полагают, что это аэростат-шпион принадлежащий Китаю.

Маршрут воздушного шара пролегает над штатом Монтана, где расположены шахты межконтинентальных баллистических ядерных ракет США, говорят в Пентагоне. Наверняка это главная цель аэростата, но ничего особо секретного китайцам обнаружить не удастся, утверждают чиновники. В ведомстве говорят, что разведывательные возможности подобных аэростатов ничем не лучше оснащения китайских спутников-шпионов летающих на низкой околоземной орбите.

[ + – ] Аэростат летит на Монтаной, где расположены шахты ядерных ракет США Фото: Соцсети

После обнаружения шара-шпиона военные тут же предупредили о нем Джо Байдена, но посоветовали не сбивать аппарат. Новых разведданных аэростат не сможет добыть, а если его сбить, то обломки могут угрожать безопасности людей и зданий на земле. Гражданским самолетам шар так же не несет угрозы, т.к. летит значительно выше обычных маршрутов воздушных судов.

МИД КНР уже отреагировал на новость и призвал "не делать поспешных выводов" насчет принадлежности шара-разведчика именно Китаю. Впрочем, аналитики отмечают, что появление аэростата и подозрение в его принадлежности именно Китаю будет негативно влиять на ближайшую встречу госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Цинь Ган, которого обнаружение китайского шара-шпиона поставит в тупик.

Ранее Фокус писал, что китайские военные приспособили воздушные шары для защиты от ударов высокоточных ракет.