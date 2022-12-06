Воздушные шары могут защитить от ударов высокоточных ракет: как это работает (фото)

Шары оборудуют отражателями сигналов. Таким образом датчики и радары ракетных систем врага можно сбить с толку.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) недавно во время учений запустила воздушные шары, оснащенные радиолокационными отражателями. Такие средства защиты критически важной инфраструктуры от воздушных атак использовались во время Второй мировой войны, пишет thedrive.com.

Использовать современные системы ПВО намного проще, чем запускать исполинские воздушные в небо, сообщает СМИ. Однако такой способ борьбы против РЭБ противника является дешевым и простым. По оценкам зарубежных журналистов, данным способом реально можно защитить важные цели от определенных типов атак, вроде ракетного обстрела или налета ударных дронов.

В ходе учений, которые состоялись 10 ноября, были опробованы разные методы защиты критической инфраструктуры и противодействия атакам. Китайское телевидение показало, как солдаты маскируют резервуары для хранения нефти при помощи камуфляжных чехлов. "Энергетическая инфраструктура часто является первоочередной целью во время войны, примером чего является война в Украине. Поэтому ей требуется защита", — уточняется в материале.

Военные также запускали в небо воздушные шары с прикрепленными к ним радиолокационными отражателями ромбовидной и круглой формы. Радиолокационные отражатели этого типа просты, но довольно эффективны, так как хорошо отражают радиолокационные волны и маскируют сигнатуру объектов, чтобы сбить с толку датчики ракет с радиолокационным наведением или самолеты, использующие радар для наведения оружия. Возможно, они даже могут мешать самолетам-разведчикам и спутникам, оснащенным радарами с синтезированной апертурой дальнего действия, особенно при обзоре под небольшими наклонными углами и на большом расстоянии.

"Вполне возможно, что эти воздушные шары также могут нарушать работу инфракрасных систем наведения некоторых ракетных систем. Эти системы пассивны по своей природе, что затрудняет обнаружение ракет, которые их несут. Они сопоставляют изображения или 3D-модели целевого объекта с базой данных, чтобы точно идентифицировать его и провести высокоточную атаку. Все это делается автономно. Наличие воздушных шаров может сбить такие системы с толку", — заключают журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что исследователи тестируют датчик Ридберга "нового поколения". По идее, он должен быть настолько чувствительным, что сможет улавливать волны всего спектра и любого типа.