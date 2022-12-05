Квантовый датчик поможет обнаружить врага, где бы тот ни прятался: как он работает

Устройство улавливает все от нулевой частоты до 20 ГГц, AM- и FM-волны, Bluetooth, Wi-Fi и другие сигналы связи.

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Ученые создали квантовый датчик, способный улавливать и анализировать весь спектр радиочастотных сигналов. Они уверены, что данная разработка поможет повысить уровень осведомленности связистов, ведущих радиоэлектронную борьбу, пишет phys.org.

Приемник улавливает все от нулевой частоты до 20 ГГц, способен находить AM- и FM-волны, Bluetooth, Wi-Fi и другие сигналы связи.

Исследователи задействовали лазерные лучи для создания атомов Ридберга, внешние электроны которых находятся в высоковозбужденном состоянии. Это делает датчик сверхчувствительным к широкому диапазону сигналов в радиочастотном спектре.

И ранее ученые создавали атомные датчики Ридберга, однако те модели могли обнаруживать только небольшие и определенные области радиочастотного спектра, а новое устройство годится для сканирования широкого диапазона частот, заверили представители Командования развития боевых возможностей армии США (DEVCOM).

Ученые переводят атомы рубидия в высокоэнергетические ридберговские состояния, после чего они взаимодействуют с электрическими полями цепи, позволяя обнаруживать и демодулировать любой сигнал.

[ + – ] Иллюстративное изображение принципа работы квантового датчика Фото: U.S. Army

Квантовый датчик Ридберга способен превзойти ограничения традиционной электроники по чувствительности, полосе пропускания и частотному диапазону. Это, безусловно, сможет сделать средства радиоэлектронной борьбы и обнаружения средств связи в разы более эффективными, что является частью стратегии модернизации армии.

По словам доктора Дэвида Мейера, работающего на Пентагон, квантовые устройства дадут преимущество американской армии, повысив боевую осведомленность и обнаружив широкий спектр критически важных сигналов.

Исследователи планируют усовершенствовать квантовый датчик Ридберга таким образом, чтобы сделать его еще более чувствительным к сигналам, говорится в материале.

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