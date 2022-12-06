Повітряні кулі можуть захистити від ударів високоточних ракет: як це працює (фото)

Кулі обладнають відбивачами сигналів. Так датчики й радари ракетних систем ворога можна збити з пантелику.

Related video

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) нещодавно під час навчань запустила повітряні кулі, оснащені радіолокаційними відбивачами. Такі засоби захисту критично важливої інфраструктури від повітряних атак використовувалися під час Другої світової війни, пише thedrive.com.

Використовувати сучасні системи ППО набагато простіше, ніж запускати велетенські повітряні кулі в небо, повідомляє ЗМІ. Однак такий спосіб боротьби проти РЕБ супротивника є дешевим та простим. За оцінками закордонних журналістів, цим способом реально можна захистити важливу ціль від певних типів атак, на кшталт ракетного обстрілу або нальоту ударних дронів.

Під час навчань, що відбулися 10 листопада, були випробувані різні методи захисту критичної інфраструктури та протидії атакам. Китайське телебачення показало, як солдати маскують резервуари для зберігання нафти за допомогою чохлів камуфляжу. "Енергетична інфраструктура часто є першочерговою ціллю під час війни, прикладом чого є війна в Україні. Тому їй потрібний захист", — уточнюється у матеріалі.

Військові також запускали у небо повітряні кулі з прикріпленими до них радіолокаційними відбивачами ромбоподібної та круглої форми. Радіолокаційні відбивачі цього типу прості, але досить ефективні, оскільки добре відображають хвилі радіолокації й маскують сигнатуру об'єктів, щоб збити з пантелику датчики ракет з радіолокаційним наведенням або літаки, що використовують радар для наведення зброї. Можливо, вони навіть можуть заважати літакам-розвідникам та супутникам, оснащеним радарами з синтезованою апертурою дальньої дії, особливо при огляді під невеликими похилими кутами та на великій відстані.

"Цілком можливо, що ці повітряні кулі також можуть порушувати роботу інфрачервоних систем наведення деяких ракетних систем. Ці системи пасивні за своєю природою, що ускладнює виявлення ракет, які їх несуть. Вони зіставляють зображення або 3D-моделі цільового об'єкта з базою даних, щоб точно ідентифікувати його і провести високоточну атаку. Все це робиться автономно. Наявність повітряних куль може збити такі системи з пантелику", — роблять висновок журналісти.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники тестують датчик Рідберга "нового покоління". За ідеєю, він має бути настільки чутливим, що зможе вловлювати хвилі всього спектра та будь-якого типу.