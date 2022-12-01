Золотой миллиард на берегах Персидского залива. Кто возьмет верх за пределами футбольного поля, Запад или Восток?

Катар между Ираном и США: что означает для Ближнего востока ЧМ по футболу и как он связан с претензиями на глобальное лидерство.

Related video

Прямо сейчас среди горячих песков пустыни Катара, на фоне военных конфликтов разворачивается настоящий праздник мира — Чемпионат мира по футболу. Спорт сперва в виде олимпийского движения, а затем и в виде чемпионатов по разным его видам, был задуман как акт мира, дружбы и сотрудничества между народами, когда все несогласия и соперничество должны были оставаться исключительно на спортивных площадках, а враждебность — выливаться только в форме спортивной злости. Однако на практике часто бывало совсем по-другому.

Спорт превращался в орудие политической борьбы как внутри государства, где спортивные успехи становились элементом пропаганды, так и в международных отношениях, где достижения атлетов интерпретировались как преимущество определенной нации, системы и идеологии. Самым известным примером стала "нацистская" Олимпиада в Берлине в 1936 году.

[ + – ] Летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине: спорт как орудие политической борьбы Фото: Википедия

Cпортивные события довольно часто смешивались с политикой. И немаловажным элементом в этом было место проведения соревнований. Так, Олимпиады, которые в 1980 и 1984 годах проводились, соответственно, в Москве и Лос-Анджелесе, бойкотировались геополитическими противниками. А в 2008 году Олимпиада в Пекине стала для Коммунистической партии Китая возможностью отпраздновать выход КНР "в высшую лигу" мировой политики. Уже в этом году на зимней Олимпиаде китайский лидер активно проводил "олимпийскую дипломатию", привлекая разные страны с неопределенной внешнеполитической позицией в свой лагерь.

Чемпионат мира по футболу. Рецепт успеха от Катара

Создание инфраструктуры экспорта природного газа и построение мощной медиаимперии Аль-Джазира для Катара были ступеньками на пути к выходу из-под влияния одного из гегемонов Ближнего востока и Персидского залива — Саудовской Аравии. Шейх Хамад понимал значение мягкой силы в современном мире. У 3-миллионной страны только 11 тысяч военных (хотя монархия и владеет некоторыми достаточно современными образцами техники), поэтому на военную мощь полагаться не приходится, а вот вопросам информационного фронта, престижа и статуса страны отводилось значительное внимание.

Аль-Джазира стала рупором Катара и дала возможность продвигать свои идеи и идеи союзников в мире. На телеканале транслировались речи спикеров исламистской организации "Братья мусульмане" и даже выходили в эфир тезисы самого Усамы Бин Ладена. Катар стал одним из спонсоров и идейных вдохновителей "арабской весны", в результате которой, в частности, в Египте к власти пришли именно "Братья мусульмане". Это возмущало Саудовскую Аравию и ее союзников, однако Катар продолжал играть с огнем в борьбе за свою независимость и влияние в регионе, а возможно — и в мире.

[ + – ] Создание инфраструктуры экспорта природного газа и построение мощной медиаимперии Аль-Джазира были очень важны для Катара Фото: Pexels

Если в арабских странах визитной карточкой и промоутером Дохи стала Аль-Джазира, то мостом в Европу стал спорт. В 2009 году шейх Хамад запустил просто невероятную инициативу – Катар подал заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Маленькая страна, у которой откровенно слабая футбольная сборная. "Какой еще чемпионат мира?" – говорили критики.

Однако шейх проявил упрямство и показал, что для него не станет проблемой хоть звезду с неба достать (чего катарцы потом не раз достигали в клубном футболе), желая заполучить право провести самое популярное спортивное действо современности. Шейх решил не останавливаться, даже если для этого нужно будет кардинально изменить правила и буквально перевернуть все с ног на голову, проведя соревнования зимой, т.е. выступить против элиты футбольного мира — ТОП-клубов Европы, которые из-за форума вынуждены прервать собственные чемпионаты (что является их основным источником доходов).

Важно

Первый безалкогольный. 20 ноября стартовал Чемпионат мира по футболу в Катаре

В декабре 2010 года были объявлены сразу два хозяина следующих чемпионатов мира – огромная РФ и крошечный Катар, которых объединяло одно: ведущие места в рейтинге мировых экспортеров газа.

А спустя еще год катарские шейхи приобрели парижский футбольный клуб ("Пари Сен-Жермен"). Как настоящий ледокол, катарцы ведут себя в региональной политике – то же они демонстрируют и в футболе, который давно стал не просто спортом №1 в мире и мультимиллиардным бизнесом, но и своеобразным зеркалом общественно-политических тенденций.

Дружба с Ираном и вражда с сирийским режимом Асада (дружественным Ирану). Военное сотрудничество с США и открытие офиса Талибана в Дохе. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани (правит в Катаре с 2013) показал себя настоящим сыном своего отца. Он продолжил танцы между смертоносными огненными языками и наткнулся на блокаду со стороны Саудовской Аравии и ее союзников в 2017 году. Катар — страна, которая через 5 лет должна была принимать крупнейший спортивный форум в мире, оказалась в осаде.

И здесь на помощь пришли Турция с Ираном, организовав морской и воздушный коридоры для доставки в Катар всего необходимого (и экспорта из него всего дорогого). Блокада была снята, когда президентом США стал Джо Байден, и она никак не повлияла на подготовку к ЧМ в Катаре. Умение балансировать между врагами и строить союзы в свою поддержку — вот что теперь можно считать визитной карточкой правящей династии Дохи. Так что на этом фоне какая футбольная элита Европы?

Как Катар меняет правила игры (не в футбол)

С тем, что этот чемпионат демонстрирует смещение центра мировой политики на Ближний Восток, Индию и Китай, соглашается и обозреватель-международник CNN Стивен Колинсон. Чемпионат мира по футболу в Катаре – это не просто попытка ближневосточной монархии с довольно жестким закрытым режимом правления отбелить свою репутацию в глазах Запада, как привыкли в Европе и Северной Америке, когда какой-то далекий авторитарный режим пытается улучшить свой имидж, проведя спортивные соревнования на своей территории.

На самом деле Доха это видит как констатацию смены всей мировой парадигмы.

Катар не собирается ни перед кем оправдываться, ведь он теперь центр. Этот чемпионат (конечно, при поддержке информационных ресурсов) представил Доху в качестве символа cмещения мирового центра тяжести с Запада на Ближний Восток, или вообще на глобальный геополитический Юг (куда входит еще и Индия с другими странами высокого уровня экономического развития). И именно Катар, а не, например, Саудовская Аравия с ее попытками проведения второстепенных турниров, удостоился этой чести.

Аравийские короли были авторами идеи футбольного турнира Кубка Конфедераций, в этой стране проходит этап автогонок Формулы-1, однако ЧМ по футболу – это джек-пот. Ведь еще гендиректор ФИФА на весь мир заявил, что европейцы все три тысячи лет своей истории (это практически вся "цивилизационная" история Европы) делали что-то не так… и за это должны извиняться следующие три тысячи лет (практически вечность).

Это заявление — то, что хотят услышать миллиарды жителей бывших европейских колоний и чего добился именно Катар.

Катарский "званый ужин": от бедных родственников до хозяев жизни

А еще для катарцев настоящий бальзам на душу — смотреть, как жители стран "золотого миллиарда" прогибаются под настойчивостью катарских шейхов (например, строгие правила потребления алкоголя, использование символов ЛГБТ и многие другие западные ценности, приостановившие свое действие на время пребывания в Катаре) и в качестве гостей принимают их законы и правила игры (самый яркий эпизод – перенос времени проведения чемпионата, ломая всю футбольную систему).

Арабы впервые за многие столетия почувствовали себя настоящими хозяевами жизни, а не "бедными родственниками высокомерных европейцев". Разве это удовольствие не стоит $200 млрд, потраченных на чемпионат? Но кроме него Катар получил еще просто массу имиджевых подарков.

Простые люди, чтобы понравиться соседям или друзьям, устраивают званый ужин, где всех угощают и организуют другие развлечения, а шейхи Катара для того, чтобы нравиться миллиардам арабов, индийцев, африканцев и всех тех, кто стремится увидеть конец доминирования глобального Запада, организуют у себя ЧМ, на котором легко и ненавязчиво подвергают сомнению все западные догмы. Вы ведь не обижаете хозяина дома, куда вас пригласили, если он что-то делает не так, как заведено у вас, правда? Это же вопрос элементарной воспитанности, которой "высокомерный Запад", очевидно, лишен.

[ + – ] Чемпионат демонстрирует смещение центра мировой политики к Ближнему Востоку, Индии и Китаю. Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат демонстрирует смещение центра мировой политики к Ближнему Востоку, Индии и Китаю. Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат демонстрирует смещение центра мировой политики к Ближнему Востоку, Индии и Китаю. Фото: Getty Images [ + – ] Чемпионат демонстрирует смещение центра мировой политики к Ближнему Востоку, Индии и Китаю. Фото: Getty Images

Чемпионат мира в Катаре является тем светским мероприятием, где официально заявляется, что колониальная эра окончательно прошла — и теперь больше никто и никогда (или хотя бы ближайшие 3 тысячи лет), а особенно коллективный Запад, не имеет права на весь мир диктовать свои морально-этические нормы.

И это только начало долгого движения, двигатель которого завел именно Катар. Дальше Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ-2030 (снова зимой!) и Олимпиады 2036 года. Если европейские чемпионаты будут подстраиваться под желание ближневосточных владельцев, которые еще и будут скупать в свои клубы лучших игроков, то действительно — разве не пора говорить о новых хозяевах жизни как минимум в футболе?

Между тем, Катар заменяет Россию как основной поставщик газа в Европу, поэтому весь предыдущий опыт указывает, что Доха намерена в крайне эпатажной форме выходить на ведущие позиции в различных отраслях человеческой деятельности и действительно вносит весомый вклад в смещение центра мирового порядка.

Остается только риторический вопрос: хотят ли бывшие колонии только свободы или желают поменяться местами с бывшими метрополиями? В конце концов, Запад может еще продемонстрировать амбициозным шейхам, что скупить звезд футбола – это не значит гарантировать себе победу в турнире (на клубном европейском уровне катарцы в этом уже убедились), а провести чемпионат мира – это не выиграть его.

Между Ираном и США. На чем строилась мощь Катара

Еще полвека назад Катар, по выражению обозревателя иностранного отдела The Washington Post Ишана Тарура, был просто хорошим местом для сбора жемчужин на дне теплых вод Персидского залива. В 1971 году, когда Катар получил независимость от Великобритании, он действительно мало что мог предложить миру, хотя определенный объем экспорта нефти начал осуществляться еще в 40-х годах.

Уже в первые два десятилетия независимости Катара шейхи династии Аль Тани, наделенные безграничной теократической властью, не теряли времени на зря. Они существенно нарастили экспорт нефти, а с 1997 года стали экспортировать еще и сжиженный природный газ, откуда, по мнению обозревателя Associated Press Джона Хэмбрелла, берут свои корни экономические и политические амбиции этой ближневосточной монархии. Именно этот природный ресурс (интересно, что месторождение газа Катар делит с Ираном) стал основным источником дохода государства. Еще в 2021 году Катар был мировым лидером по экспорту сжиженного газа, пока летом этого года его не опередили США. Также ближневосточная монархия входит в лидеры по экспорту и запасам природного газа в мире.

[ + – ] Катар не собирается ни перед кем оправдываться, ведь он теперь — центр Фото: Pexels

Следует отметить, что руководящая династия Катара достаточно последовательно и со стратегическим видением подошла к использованию возможностей, предоставленных природой. Еще во время войны в Персидском заливе в 1991 году Катар предоставил американской армии в использование военную базу Аль-Удейд, которая стала одной из крупнейших в мире военных баз США. После терактов 2001 года она тайно использовалась для организации вторжения в Афганистан и Ирак.

Раскрытие этих фактов вызвало бурю негатива в сторону Катара в исламском мире, однако база до сих пор функционирует. Страна, зажатая между Ираном и Саудовской Аравией (это единственное государство, с которым маленькая полуостровная монархия имеет общую сухопутную границу), крайне нуждается в гарантиях безопасности — и одной из них является военное сотрудничество с США.

Тем более, имидж всегда можно отбелить. Это понимал отец и предшественник нынешнего правителя страны шейх Хамад бин Халифа аль-Тани (1995-2013 гг.). Поэтому в 1996 году он и основал панарабскую новостную медиаимперию Аль-Джазира. Она стала рупором Катара в исламском мире, а впоследствии и за его пределами. Именно она, по мнению Шибли Тэлхами, смягчила критику Катара по поводу функционирования американской базы в Аль-Удейде.

Важно