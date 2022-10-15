Нефть, фарма и ядерный клуб. Что может дать Украине дружба с Индией

Индия — на сегодняшний день шестая экономика мира — ухитряется поддерживать дружеские отношения с РФ, которая одновременно дружит с Китаем, и с враждующими с РФ США, которые Китаю противостоят. Чем Нью-Дели может заинтересовать Украина?

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В начале октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Говорили, конечно, о войне, которую Россия развязала против Украины, о ядерном шантаже и глобальной продовольственной безопасности, а также об усилении партнерства между обеими странами. Последнее особенно интересно, ведь даже с обретением независимости Украина долгое время продолжала находиться в фарватере российской политики.

Способствовала этому провинциальность нашей постимперской элиты или более объективные факторы – вопрос историософии. Фактом является то, что сейчас Украина, побеждая в войне "вторую армию мира", если не врывается в центр международных отношений, то существенно продвигается в эту сторону. Для Киева открывается закрытая ранее дверь — и этим необходимо пользоваться.

От Маугли до Ядерного клуба

Одними из таких "дверей" является Индия. Страна, несколько веков на себе испытывавшая британское превосходство. Всем известную сказку про Маугли написал Редьярд Киплинг, который и был тем самым британским колонизатором. Книга стала частью культурного наследия британского пребывания в Индии. Мировым политико-философским наследием стала ненасильственная борьба Махатмы Ганди против иностранного порабощения его отечества. А еще Индия всем известна как родина буддизма и индуизма, а на постсоветском пространстве страна прославилась своими фильмами.

[ + – ] Индия — родина двух мировых религий, буддизма и индуизма Фото: Pexels [ + – ] Индия — родина двух мировых религий, буддизма и индуизма Фото: Pexels

Однако это все лирика. Чем на самом деле живет ядерное государство с миллиардным населением и площадью больше Западной Европы? Какие у него геополитические цели и проблемы? Во всех этих вопросах Фокус пытался разобраться.

В 1947 году Индия получила независимость от Великобритании. Это стало следствием ненасильственной борьбы Махатмы Ганди, о которой мы уже упоминали. Молодое государство сразу попало в водоворот безжалостной геополитической борьбы не на жизнь, а на смерть. Конфликты с соседями за британское наследие (мусульманская часть исторического субконтинента была отделена в отдельное государство – Пакистан, однако проведенные европейцами границы не удовлетворили ни одну из сторон). Территории Индокитая (обратите внимание на первую часть слова в названии этого субконтинента) тоже, по мнению Нью-Дели, были оторваны от "материнской земли". На них, как сферу своего влияния, начал посягать Китай, и со временем эти тенденции только усиливались.

Такая напряженная ситуация не могла не привести к войне. В нашем случае разгорелась целая серия войн, из которых Индия вышла не просто "на щите", но и крепко держа в руках уже "ядерный щит". В 1974 году, после успешного испытания атомного оружия, Индия вошла в "ядерный клуб". Этот новый статус Нью-Дели существенно обуздал амбиции своенравных соседей – Пакистана и Китая. Важно отметить, что вся тройка по состоянию на сегодняшний день обладает ядерным оружием.

Почему Индия так крепко дружила с СССР

В середине прошлого столетия Индия стала одним из инициаторов Движения неприсоединения. Его краеугольным камнем являлось объединение бывших колоний мировых империй с целью получения фактической независимости от бывших метрополий. Участники движения обязывались не присоединяться ни к одному из блоков — участников Холодной войны. Несмотря на это, Индия активно сотрудничала с СССР, который декларировал ценности антиколониализма и защиты порабощенных народов.

[ + – ] Советская почтовая марка, посвященная телефонному разговору Леонида Брежнева и Индиры Ганди Фото: Getty Images

Интересно, что Нью-Дели и Москва дружили не только против США, как можно подумать, но и не в меньшей степени — против коммунистического Китая. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги, эксперт по Азии и субиндийскому континенту Эшли Дж. Теллис считает, что Индия до сих пор не забыла о поддержке Москвы в конфликтах с соседями несколько десятилетий назад. Помнят в Нью-Дели и кого тогда поддерживали США.

СССР блокировал резолюции Совета безопасности ООН, которые были невыгодны Индии, а Нью-Дели воздерживался от осуждения агрессивных актов Советского Союза. Старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанской программы Chatham House доктор Гаррет Прайс отмечает, что эта традиция нашла свое продолжение в сотрудничестве Индии с РФ, в частности, Нью-Дели предпочел промолчать о преступлениях Москвы в Чечне и Абхазии.

Арабский обозреватель Михир Шарма отмечает, что в приближенных к индийскому истеблишменту кругах Москву считают надежным партнером, который всегда может заблокировать в Совбезе ООН невыгодное для Индии решение, чего не скажешь о США, которые не всегда могут пойти вопреки задекларированным ценностям.

Китай: опасный сосед

Все эти факторы в совокупности формируют близость Индии и РФ, однако на карте есть и другие могущественные игроки, которые оказывают влияние на сосуществование этого тандема. Так, Китай только усиливает свою экспансию в государствах Юго-Восточной Азии.

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Контролируя истоки крупных индийских рек, Пекин вообще может угрожать населению государства без применения оружия массового поражения. Индия не может самостоятельно ему противостоять. Поэтому в Нью-Дели, ища союзника против могущественного соседа, сблизились с США, в том числе, войдя в стратегический диалог по безопасности – Quad, куда входят также США, Япония и Австралия. То есть, Индия ухитряется поддерживать дружеские отношения с РФ, одновременно дружа с Китаем, и с США, которые враждуют с РФ и Китаю противостоят.

Гаррет Прайс отмечает, что Индия ведет такую политику десятилетиями, что и привело ее к значительному успеху – из бывшей бедной голодающей колонии, которой страна была в середине ХХ в., Индия стала 6-й экономикой мира и ядерной державой. Так почему Нью-Дели должен что-то менять?

[ + – ] Мумбаи — коммерческий и развлекательный центр Индии, создающий 5% ВВП страны. Здесь проживают от 14 до 19 млн жителей Фото: Getty Images

Ответ на этот вопрос должна найти Украина, если Киев хочет получить поддержку Индии. В частности, в качестве аргумента может послужить утверждение, что нельзя вечно сидеть на двух стульях. Несмотря на объективные успехи этой политики, мир и ситуация в нем меняется. СССР уже в прошлом, прошлым становятся и времена "потенциального конца истории", прогнозируемого после завершения Холодной войны. Риск оказаться в орбите проигравшей стороны достаточно высок.

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Сейчас Индия на суше зажата враждебными и не слишком дружественными государствами. Единственный ее выход в мир – это Индийский океан. Через него Индия ведет активную торговлю с арабскими странами. Пытается наладить политические и экономические связи с Африкой. Эти два направления представляют собой конкурентное пространство со "старым знакомым" – Китайской Народной республикой. Безопасность жизненно важных для государства Индостана морских путей сообщения состоит в сохранении действующего глобального мирового порядка и дружбе с США. Также Соединенные Штаты являются основным импортером индийских товаров (интересно, что больше всего Индия импортирует товаров из Китая). Поэтому сотрудничество с США для Индии важно как в геополитическом, так и в экономическом плане.

Третьим по объему внешней торговли партнером Индии является ЕС. Обозреватель Foreign Policy Майкл Кугельман отмечает, что сотрудничество Индии с объединенной Европой только растет. Помимо торговли важным аспектом является сотрудничество в сферах климата, современных технологий и миграции. Индийские мигранты высылают на родину значительные средства, таким образом инвестируя в ее экономику. Поэтому порвав ради эфемерной поддержки РФ со своими ключевыми партнерами, Индия может остаться лицом к лицу с Китаем и Пакистаном (последний в таком случае может рассчитывать на поддержку США в этом противостоянии) с закрытыми морскими путями, которые могут взять под контроль враги, при молчаливом согласии Вашингтона.

Москва и Нью-Дели: дружба, замешанная на нефти

Что же, помимо сентиментальных воспоминаний, Индии дает Москва? Прежде всего – это нефть (последние 20 лет на Индостане наблюдается практически неустанный бешеный рост ВВП, а для производства нужны энергетические ресурсы) и вооружение.

Россия остается самым крупным поставщиком вооружения для Индии, хотя ее доля упала за последние годы с 70% до 49%. РФ популярна среди индийских правых, на которых, в частности, опирается действующий индийский премьер Нарендра Моди. Это демократически избранному правительству следует учитывать. Директор Института управления и массовой коммуникации Джаграна Налин Ранджан Моханти также отметил, что Россия сглаживает углы в отношениях Индии с Китаем. Однако в условиях обострения конкуренции с Пекином, которая из пограничной перерастает в глобальную, отношения между Индией и Китаем будут все более обостряться. В такой ситуации Нью-Дели потребуется не посредник, а могущественный союзник. Да и Россия скорее выберет более мощный во всех отношениях Китай, чем Индию.

[ + – ] Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин на двусторонних переговорах в Нью-Дели по поставкам российского оружия Фото: Getty Images

В последнее время Вашингтон все более жестко ставит Нью-Дели перед выбором в вопросе вооружения. Сочетать американский и российский ассортимент не получится. Интересно, что вооружение советского образца могут полноценно обслуживать только Украина и РФ, поэтому в случае военной катастрофы Москвы индийская оборона может испытать ощутимый удар. Конечно, при условии, что Нью-Дели до последнего будет оставаться с Кремлем.

Чем может заинтересовать Индию Украина?

Существенным фактором внешней политики Индии является ее амбиция занять место постоянного члена Совета безопасности ООН. США являются теневым вдохновителем реформы ООН, а Украина – основным рупором этой идеи. Хорошая основа для наращивания сотрудничества. Вообще в рамках войны ключевой точкой соприкосновения между Киевом и Нью-Дели был вопрос эвакуации из Украины около 20 тысяч индийских студентов, оказавшихся заложниками боевых действий. Именно об этом аспекте упоминают индийские медиа в контексте последнего разговора лидеров государств.

[ + – ] Заложниками войны в Украине оказались около 20 тысяч студентов из Индии Фото: Getty Images

В общем, бэкграунд отношений между нашими странами не самый лучший. В Нью-Дели помнят критику со стороны Украины ядерных испытаний Индии еще в далеком 1998 году. В Киеве же помнят нейтральность Нью-Дели по поводу аннексии Крыма.

Это основные позиции, где пересекались в мировой дипломатии Индия и Украина — в целом, отношения вялые (Украину даже ни разу не посещал премьер-министр страны, в руках которого сосредотачивается вся политическая власть). Сейчас Индия высказывается за сохранение мирового порядка (тезис, который выгоден самой Индии в контексте свободного мореплавания в мировом океане). В конце концов, это система, в которой Индия добилась успеха. В то же время Нью-Дели заинтересован в ее переформатировании с целью войти в число "избранных". Это хождение по канату называют "стратегической амбивалентностью".

[ + – ] Индия на сегодняшний день – шестая экономика мира. И второй импортер украинских товаров в Азии Фото: Getty Images

Существенным фактором сближения Киева с Нью-Дели может быть экономика. Сейчас Индия является вторым импортером украинских товаров в Азии (в государство поступает 4% всего украинского экспорта). В основном речь идет об аграрно-продовольственной продукции и военно-техническом сотрудничестве. Украина импортирует индийскую фармацевтическую продукцию. Весомой отраслью сотрудничества является образование. Как уже упоминалось, до войны в Украине обучалось 18095 индийских студентов.

И как же без знаменитого индийского кино? Болливуд за последние десятилетия стал весомой составляющей индийской экономики. Его продюсерам приглянулись украинские локации, и сцены некоторых фильмов в последние годы снимались в Украине. В частности, ключевые сцены блокбастера RRR снимались в Киеве. Фильм называют лучшим блокбастером 2022 года – он стал самой дорогой кинолентой в истории индийского кинопроизводства.

[ + – ] Индийские танцы на фоне Мариинского дворца.

Главное – не останавливаться

Все эти сферы сотрудничества можно расширить. Ключевым для нашего государства остается победить в войне — это существенно изменит отношение к Киеву во всем мире и откроет ранее бесперспективные двери. Сам разговор с Нарендрой Моди стал возможен после украинских успехов в контрнаступлении.

А Индии пора наконец выбрать "стул". То, что было возможно в прошлом, не всегда оптимально в настоящем и в будущем.

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