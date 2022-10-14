Саммит G20 и доктрина Видодо. Почему Индонезия хочет стать посредником в российско-украинской войне

Президент Индонезии Джоко Видодо надеется выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ, используя для этого уникальную возможность: появление на саммите G20 в ноябре президентов двух стран — Владимира Зеленского и Владимира Путина. В чем актуальность российско-украинской повестки для Тихоокеанского региона и как связаны "доктрина Видодо" и война в Украине? Мнение.

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МИД Индонезии утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин лично посетят саммит G20, который состоится в ноябре на Бали — хотя ни пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, ни пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пока не подтвердили эту информацию. Тем не менее, еще во время визита в Киев индонезийский президент Джоко Видодо (известный также под прозвищем Джокови) предложил выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ.

[ + – ] Джоко Видодо – автор доктрины "Индонезия – Морская ось мира"

Индонезия — Морская ось мира. Что такое доктрина Видодо

В 2014 году президент Индонезии Джоко Видодо обнародовал доктрину "Индонезия – Морская ось мира". В ней Джокови выделил пять главных "опор", на которых базируется его видение текущей ситуации и перспектив.

Возрождение исторической морской культуры индонезийского народа. Сохранение морских ресурсов и регулирование морских промыслов, сфокусировав внимание на установлении индонезийского суверенитета над морской продукцией. Приоритетное развитие всеобъемлющей и современной морской инфраструктуры и коммуникаций, прокладывание стратегических морских путей и строительство современных глубоководных портов при одновременном улучшении судостроительной промышленности, логистики и морского туризма. Активизация морской дипломатии, устранение источников конфликтов на море, таких как незаконный лов рыбы, нарушение суверенных границ, территориальные споры, пиратство и загрязнение морей при одновременном налаживании сотрудничества во всех сферах деятельности в морском пространстве. Индонезия находится на стыке двух океанов – Индийского и Тихого –, а потому обязана наращивать морскую оборонную мощь в целях обеспечения безопасности на морских акваториях.

Для Индонезии доктрина определяет две основные задачи — геостратегическую и геоэкономическую.

Геостратегическая направленность предполагает значительное расширение сферы внешнеполитических интересов Индонезии и выход из Юго-Восточной Азии в макрорегион Индо-Пацифики. Доктрина Видодо расширяет сферу интересов Индонезии от Австралии на весь бассейн Индийского океана, включая прибрежные государства Африки. Главная цель — повышение статуса Индонезии до уровня влиятельной мировой (морской) державы.

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Геоэкономический аспект предполагает превратить Индонезию в стратегический транспортно-логистический и торговый узел мирового значения. На самом деле, идея не нова. Еще первый президент Индонезии Сукарно в 1953 г. призывал сограждан стать морской нацией, владычицей морей. Возрождая идеи отцов индонезийской государственности, Джоко Видодо провозгласил девиз: "В морях наше величие".

В доктрине Видодо впервые была выдвинута концепция морской дипломатии. Прежде всего, морская дипломатия должна быть направлена на устранение источников конфликтов на море, таких как незаконный вылов рыбы, нарушение суверенитета, территориальные споры, а также пиратство и загрязнение морей. Эта концепция подчеркивает стремление решать проблемы мирным дипломатическим путем посредством переговоров без применения каких-либо форм насилия.

[ + – ] Столица Индонезии Джакарта готовится встречать участников саммита "Большой двадцатки", в числе которых могут быть одновременно президенты Украины и России Фото: Getty Images

Как связаны доктрина Видодо и война в Украине?

Вовлекаясь в российско-украинскую войну, Видодо расширяет сферу интересов Индонезии еще больше, становясь участником европейской повестки. Как, в общем-то, и ожидается от государства, претендующего на роль лидера в том или ином масштабе.

Индонезия сегодня — одна из ведущих экономик мира, региональный лидер, который стремится влиять на глобальные процессы и занимает твердую позицию в обсуждении мировой повестки (о геополитических задачах Индонезии я писала здесь).

Потому для Джакарты чрезвычайно важен успех саммита G20, которая, как и любая другая глобальная площадка, рассматривается индонезийским руководством в качестве способа выйти за пределы региона, продемонстрировать свои достижения миру и привлечь внимание к своей экономике для решения внутренних задач.

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