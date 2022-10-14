Саміт G20 і доктрина Відодо. Чому Індонезія хоче стати посередником у російсько-українській війні

Президент Індонезії Джоко Відодо сподівається виступити посередником у переговорах між Україною та РФ, використовуючи для цього унікальну нагоду: появу на саміті G20 у листопаді президентів двох країн — Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У чому актуальність російсько-української повістки для Тихоокеанського регіону та як пов'язані "доктрина Відодо" й війна в Україні? Думка.

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МЗС Індонезії стверджує, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін особисто відвідають саміт G20, який відбудеться в листопаді на Балі — хоча ні прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, ні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наразі не підтвердили цю інформацію. Проте ще під час візиту в Київ індонезійський президент Джоко Відодо (відомий також під прізвиськом Джокові) запропонував виступити посередником у переговорах між Україною та РФ.

[ + – ] Джоко Відодо — автор доктрини "Індонезія — Морська вісь світу"

Індонезія — Морська вісь світу. Що таке доктрина Відодо

2014 року президент Індонезії Джоко Відодо оприлюднив доктрину "Індонезія – Морська вісь світу". У ній Джокові виділив п'ять головних "опор", на яких базується його бачення поточної ситуації та перспектив.

Відродження історичної морської культури індонезійського народу. Збереження морських ресурсів і регулювання морських промислів, сфокусувавши увагу на встановленні індонезійського суверенітету над морською продукцією. Пріоритетний розвиток всеосяжної та сучасної морської інфраструктури та комунікацій, прокладання стратегічних морських шляхів і будівництво сучасних глибоководних портів за одночасного поліпшення суднобудівної промисловості, логістики та морського туризму. Активізація морської дипломатії, усунення джерел конфліктів на морі, таких як незаконний вилов риби, порушення суверенних кордонів, територіальні суперечки, піратство та забруднення морів за одночасного налагодження співробітництва в усіх сферах діяльності в морському просторі. Індонезія перебуває на стику двох океанів — Індійського й Тихого, тому має нарощувати морську оборонну міць із метою забезпечення безпеки на морських акваторіях.

Для Індонезії доктрина визначає два основні завдання — геостратегічне та геоекономічне.

Геостратегічна спрямованість передбачає значне розширення сфери зовнішньополітичних інтересів Індонезії та вихід із Південно-Східної Азії до макрорегіону Індо-Пацифіки. Доктрина Відодо розширює сферу інтересів Індонезії від Австралії на весь басейн Індійського океану, включаючи прибережні держави Африки. Головна мета — підвищення статусу Індонезії до рівня впливової світової (морської) держави.

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Геоекономічний аспект передбачає перетворити Індонезію на стратегічний транспортно-логістичний і торговельний вузол світового значення. Насправді ідея не нова. Ще перший президент Індонезії Сукарно в 1953 р. закликав співгромадян стати морською нацією, володаркою морів. Відроджуючи ідеї батьків індонезійської державності, Джоко Відодо проголосив гасло: "У морях наша велич".

У доктрині Відодо вперше було висунуто концепцію морської дипломатії. Насамперед, морська дипломатія має бути спрямована на усунення джерел конфліктів на морі, таких як незаконний вилов риби, порушення суверенітету, територіальні суперечки, а також піратство та забруднення морів. Ця концепція наголошує на прагненні вирішувати проблеми мирним дипломатичним шляхом через переговори без застосування будь-яких форм насильства.

[ + – ] Столиця Індонезії Джакарта готується зустрічати учасників саміту "Великої двадцятки", серед яких можуть бути одночасно президенти України та Росії Фото: Getty Images

Як пов'язані доктрина Відодо й війна в Україні?

Залучаючись до російсько-української війни, Відодо розширює сферу інтересів Індонезії ще більше, стаючи учасником європейської повістки. Як, загалом, і очікується від держави, яка претендує на роль лідера в тому чи іншому масштабі.

Індонезія сьогодні — одна з провідних економік світу, регіональний лідер, який прагне впливати на глобальні процеси та займає тверду позицію в обговоренні світового порядку (про геополітичні завдання Індонезії я писала тут).

Тому для Джакарти надзвичайно важливим є успіх саміту G20, який, як і будь-який інший глобальний майданчик, розглядається індонезійським керівництвом як спосіб вийти за межі регіону, продемонструвати свої досягнення світу й привернути увагу до своєї економіки для вирішення внутрішніх завдань.

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