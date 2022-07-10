Злітали на Балі. Чому зустріч глав МЗС G20 стала демонстрацією цивілізаційного розколу

На тлі новин про відставку Бориса Джонсона та вбивства Сіндзо Абе зустріч міністрів закордонних справ країн G20 пройшла майже непомітно. Чому до її підсумків все ж таки варто придивитися?

Зустріч відбулася в очному форматі на Балі в Індонезії. На неї навіть прибув голова російського МЗС Сергій Лавров. Також на зустрічі у форматі відеоконференції виступив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Лавров, до речі, не був присутній у залі під час промови Кулеби, як і під час виступу держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

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Основними темами дискусії на зустрічі стали продовольча криза, забезпечення безпеки та проблеми охорони здоров'я, питання необхідності реформи СОТ та відновлення вивезення зерна через чорноморські порти.

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Хазяйка заходу, міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, заявила після робочих засідань у п'ятницю, 8 липня, що російсько-українська війна дуже вплинула на ціни та постачання продовольства та енергоносіїв у всьому світі. За її словами, багато учасників зустрічі погодилися з тим, що війна має бути якнайшвидше припинена шляхом переговорів. "Принаймні всі члени G20 сиділи разом в одному залі. Ми намагалися створити приємну атмосферу, щоб будувалися мости, а не стіни", — заявила глава індонезійського МЗС.

Однак, на відміну від минулих самітів, цього разу не зроблено групового фото, немає консенсусу та підсумкового комюніке, розбіжності здавалися повсюдними, особливо між Росією та західними країнами.

[ + – ] Для глави МЗС РФ Сергія Лаврова бойкот із боку G7 був досить принизливим Фото: Getty Images

Лавров достроково залишив зустріч відразу після свого виступу, відмовився від участі в офіційному обіді, який бойкотували міністри G7 та у вечірній сесії саміту. На саміті Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо вивезення українського зерна з представниками України та Туреччини. Росія в особі Лаврова заперечувала звинувачення у створенні загрози світовій продовольчій безпеці та наполягає, що суховантажі з українським зерном не можуть покинути порти, оскільки Київ нібито "замінував підходи до них". Втім, нічого несподіваного та екстраординарного Лавров не озвучив і зник у туман.

Зустріч G20 затьмарена нападом на колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та відставкою прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з посади лідера Консервативної партії. Японська та британська делегації залишили Індонезію достроково.

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Візит Лаврова був експериментом — як високопосадовця приймуть колеги? Холодний прийом, ймовірно, вплине на рішення Путіна щодо поїздки на Балі в листопаді на саміт лідерів G20: гадаю, він піде шляхом найменшого опору та обмежиться промовою з відеозв'язку. Хоча багато залежить від стану справ на фронті: чим більше успіхів буде в української армії, тим менша ймовірність того, що Путін приїде до Індонезії особисто.

Росія не в ізоляції, це однозначно. Лавров встиг поспілкуватися з аргентинським, індійським та китайським колегами. Проте бойкот із боку G7 був досить принизливим.

Є й інший важливий момент — зустріч стала підтвердженням та демонстрацією цивілізаційного розколу:

Австралія, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Південна Корея, Японія та Європейський Союз є західним табором.

Китай, Росія — прокитайський табір.

Аргентина, Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Туреччина, ПАР антизахідний, але не прокитайський табір.

Очевидний розлом між Глобальною Північчю та Півднем. Водночас Північ зараз згуртованіша, ніж будь-коли, тоді як Південь роздроблений і фрагментований. І Китай не є його лідером.

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