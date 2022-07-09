"Зіпсував життя": вбивця експрем'єра Японії пояснив, чому застрелив політика

За словами підозрюваного Тецуї Ямагамі, Сіндзо Абе був пов'язаний з релігійною групою, якою захопилася його мати. Для замаху він зібрав саморобну зброю.

Затриманий Тецуя Ямагамі пояснив убивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе помстою за сім'ю. Про це повідомляє сайт японської телерадіокомпанії NHK.

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Під час допиту безробітний 41-річний житель префектури Нара Тецуя Ямагамі розповів поліцейським, що Сіндзо Абе був тісно пов'язаний із якоюсь релігійною групою, яка "зіпсувала життя" його матері. За словами чоловіка, його родичка захопилася цією організацією, зробила велику пожертву та була втягнута в її діяльність.

Тецуя Ямагамі додав, що спочатку хотів убити керівника релігійної групи, але не зміг, тому перемкнув свою увагу на Сіндзо Абе. Спочатку він хотів ліквідувати главу уряду за допомогою саморобної вибухівки, а потім вирішив вчинити вбивство за допомогою пістолета. Японець зізнався, що кілька місяців тому зробив багато зброї та почав відвідувати місця, де виступав Сіндзе Абе, дізнаючись про заходи через офіційний сайт політика. Зокрема, побував на виступі в Окаямі, що відбувся напередодні.

[ + – ] Тетсуя Ямагамі із саморобним пістолетом Фото: Скриншот

Поліція повідомила про вилучення в будинку підозрюваного кількох саморобних пістолетів завдовжки майже 40 см і висотою приблизно 20 см, аналогічних тим, з яких застрелили Сіндзо Абе. Як розповів Ямагамі, він робив зброю з двома, трьома, п'ятьма та шістьма стволами шляхом змотування металевих труб клейкою стрічкою і додавання інших деталей, замовлених в інтернеті. Чоловік протестував кожен із саморобних пістолетів та обрав для нападу модель із найвищою забійною силою.

8 червня Сіндзо Абе підстрелили у місті Нара під час виступу в межах передвиборчої кампанії. Прем'єр-міністра госпіталізували з тяжким пораненням у спину. За словами очевидців, зловмисник вистрілив щонайменше двічі. Тецуя Ямагамі незабаром затримали за замах на вбивство, він не чинив опір поліції. Чоловік три роки служив у морських силах самооборони. Він заявив, що ніби наважився на злочин, бо незадоволений політикою прем'єр-міністра.

Незабаром після нападу Сіндзо Абе помер у лікарні Касіхарі. Медики намагалися врятувати життя прем'єра, але вогнепальні поранення у спину та шию виявилися надто серйозними.

Деякі ЗМІ звинуватили у вбивстві Сіндзо Абе відомого гейм-дизайнера Хідео Кодзіми, голову компанії Kojima Productions. Помилка сталася через зовнішню схожість знаменитості з підозрюваним Тецуєю Ямагамі.