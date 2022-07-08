Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху (фото, відео)

Стрілець Тецуя Ямагамі, який раніше служив у Морських силах самооборони, визнав, що заздалегідь планував вбивство, оскільки був незадоволений колишнім очільником уряду.

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер після вогнепальних поранень. Про це повідомляє японська державно-громадська телекомпанія NHK.

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За даними журналістів, Сіндзо Абе помер у віці 67 років після замаху, який стався в місті Нара.

"Офіційні особи кажуть, що колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер. Повідомляється, що його застрелили під час виступу в п'ятницю в місті Нара, неподалік Кіото", — йдеться в повідомленні телекомпанії NHK.

Сіндзо Абе після збройного замаху екстрено доставили до лікарні Касіхари, проте медики не змогли врятувати життя колишнього прем'єр-міністра Японії.

[ + – ] Сіндзо Абе помер після замаху в Нарі

Сіндзо Абе помер — хронологія подій

8 липня японська національна телекомпанія NHK повідомила про те, що експрем'єр-міністра Сіндзо Абе поранено після замаху, який скоїли під час передвиборчої кампанії в місті Нара. Журналісти припускали, що в політика стріляли з дробовика, а після прибуття медиків він не подавав ознак життя.

Виконавцем замаху виявився 40-річний житель міста Нара Тецуя Ямагамі. Чоловіка оперативно затримали після пострілів і підозрюваний не чинив опір під час арешту. Тецуя Ямагамі протягом трьох років служив у морських силах самооборони. Під час затримання стрілець заявив, що планував убити Сіндзо Абе, оскільки був незадоволений політикою колишнього прем'єр-міністра.

Поліція згодом повідомила, що політик приїхав до Нари в межах передвиборчої кампанії напередодні виборів до верхньої палати японського парламенту. Сіндзо Абе був поранений у спину та шию, і під час госпіталізації перебував у критичному стані.

[ + – ] Сіндзо Абе помер після замаху в Нарі

Сіндзо Абе пішов з посади прем'єр-міністра Японії в серпні 2020 року. Своє рішення щодо відставки політик пояснив наявністю проблем зі здоров'ям. Протягом кількох років Сіндзо Абе боровся з виразковим колітом, а лікування не давало очікуваних результатів.

Наступником політика в Ліберально-демократичній партії Японії став Йосіхіде Суґа, який під час голосування випередив своїх претендентів на кілька сотень голосів. Пізніше глава політичної сили став новим прем'єр-міністром Японії.