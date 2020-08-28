По состоянию здоровья. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

65-летний Абэ много лет боролся с язвенным колитом и сказал, что его здоровье ухудшилось примерно в середине прошлого месяца.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Sky News.

65-летний Абэ много лет боролся с язвенным колитом и сказал, что его здоровье ухудшилось примерно в середине прошлого месяца.

По его словам, два недавних посещения больницы в течение недели заставили задуматься о том, сможет ли он остаться на работе до конца своего срока в качестве лидера правящей партии и, следовательно, премьер-министра в сентябре 2021 года.

"Я не могу быть премьер-министром, если не могу принимать наилучшие решения для людей. Я решил уйти со своего поста. Это мучительно – уйти с работы до того, как я достигну своих целей", – сказал он.

Абэ не дал никаких намеков относительно того, кем может быть его преемник.

Впервые Синдзо Абэ возглавил правительство Японии в сентябре 2006 года.

Через год он подал в отставку по состоянию здоровья и был переизбран на пост премьера в декабре 2012 года.

Опрос, проведенный Kyodo News в июле, показал, что 59,1% респондентов недовольны действиями правительства в связи с пандемией. Уровень одобрения кабинета Абэ, который составлял 62 процента в начале его второго срока, в августе составил 36,0 процента.

Среди всех глав правительств Японии он лидирует по количеству непрерывных дней нахождения в должности. 24 августа Синдзо Абэ поставил новый рекорд по пребыванию на посту премьер-министра – до этого дольше всех в должности (2 798 дней) был Эйсаку Сато, который возглавил правительство в 1964 году и ушел в отставку в 1972 году.