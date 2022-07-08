Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения (фото, видео)

Стрелок Тэцуя Ямагами, служивший ранее в Морских силах самообороны, признал, что заранее планировал убийство, поскольку был недоволен бывшим главой правительства.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после огнестрельных ранений. Об этом информирует японская государственно-общественная телекомпания NHK.

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По данным журналистов, Синдзо Абэ умер в возрасте 67 лет после покушения, которое произошло в городе Нара.

"Официальные лица говорят, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер. Сообщается, что он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", — говорится в сообщении телекомпании NHK.

Синдзо Абэ после вооруженного покушения был экстренно доставлен в больницу Касихары, однако медики не смогли спасти жизнь бывшему премьер-министру Японии.

[ + – ] Синдзо Абэ умер после покушения в Наре

Синдзо Абэ умер — хронология событий

8 июля японская национальная телекомпания NHK сообщила о том, что экс-премьер-министр Синдзо Абэ ранен после покушения, которое было совершено во время предвыборной кампании в городе Нара. Журналисты предполагали, что в политика стреляли из дробовика, а по прибытию медиков он не подавал признаки жизни.

Исполнителем покушения оказался 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Мужчину оперативно задержали после выстрелов и подозреваемый не сопротивлялся при аресте. Тэцуя Ямагами в течение трех лет служил в Морских силах самообороны. При задержании стрелок заявил, что планировал убить Синдзо Абэ, поскольку был недоволен политикой бывшего премьер-министра.

Полиция позже сообщила, что политик приехал в Нару в рамках предвыборной кампании накануне выборов в верхнюю палату японского парламента. Синдзо Абэ был ранен в спину и шею, и при госпитализации находился в критическом состоянии.

[ + – ] Синдзо Абэ умер после покушения в Наре

Стоит напомнить, что Синдзо Абэ ушел с должности премьер-министра Японии в августе 2020 года. Свое решение об отставке политик объяснил наличием проблем со здоровьем. В течение нескольких лет Синдзо Абэ боролся с язвенным колитом, а лечение не приносило ожидаемых результатов.

Преемником политика в Либерально-демократической партии Японии стал Есихидэ Суга, который в ходе голосования обогнал своих претендентов на несколько сотен голосов. Позже глава политической силы стал новым премьер-министром Японии.