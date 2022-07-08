Два выстрела в спину: на экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершили нападение (фото, видео)

Политик был тяжело ранен во время выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании. В экстренной службе говорят, что он находится в состоянии остановки сердца.

На бывшего премьер-министра Япония Синдзо Абэ было совершено нападение во время его выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании перед выборами в верхнюю палату японского парламента. Он был тяжело ранен местным жителем. Об этом сообщает японская компания общественного телерадиовещания NHK.

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[ + – ] Раненый Синдзо Абэ

Как сообщают очевидцы, в городе прозвучало как минимум два выстрела. Похоже, бывший японский премьер был ранен в спину из дробовика, он потерял сознание на месте и истекал кровью, а затем был доставлен в больницу. В экстренной службе говорят, что признаков жизни у Синдзо Абэ нет, он находится в состоянии остановки сердца. Планируется, что он будет доставлен на медэвакуации в другую больницу.

Подозреваемый в нападении на политика также был задержан и взят под стражу за покушение на убийство, он не оказывал сопротивления. Это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступил политик.

Напомним, в августе 2020 года Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьр-министра Японии. Это было связано с состоянием его здоровья, политик много лет боролся с язвенным колитом и сказал, что его здоровье ухудшилось. Среди всех глав правительств Японии он лидирует по количеству непрерывных дней нахождения на должности.