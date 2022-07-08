Два постріли у спину: на експрем'єра Японії Сіндзо Абе здійснили напад (фото, відео)
Політика тяжко поранено під час виступу в місті Нара під час передвиборчої кампанії. В екстреній службі кажуть, що він перебуває у стані зупинки серця.
На колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе скоєно напад під час його виступу в місті Нара під час передвиборчої кампанії перед виборами до верхньої палати японського парламенту. Він тяжко поранений місцевим жителем. Про це повідомляє японська компанія громадського телерадіомовлення NHK.
Як повідомляють очевидці, в місті пролунало щонайменше два постріли. Схоже, колишній японський прем'єр поранений у спину з дробовика, він знепритомнів на місці і спливав кров'ю, а потім його доставили до лікарні. В екстреній службі кажуть, що ознак життя в Сіндзо Абе немає, він перебуває у стані зупинки серця. Планується, що його доставлять на медевакуацію до іншої лікарні.
Підозрюваного в нападі на політика також затримали та взяли під варту за замах на вбивство, він не чинив опору. Це 40-річний Тецуя Ямагамі, мешканець міста Нара, де виступив політик.
Нагадаємо, у серпні 2020 року Сіндзо Абе пішов у відставку з поста прем'єр-міністра Японії. Це пов'язано зі станом його здоров'я, політик багато років боровся з виразковим колітом і сказав, що його здоров'я погіршилося. Серед усіх глав урядів Японії він лідирує за кількістю безперервних днів перебування на посаді.