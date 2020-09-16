Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
Кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии
Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны, сообщает Kyodo.
Его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии.
Шуга пообещал продвигать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, такую как "Абэномика", сочетание мер, направленных на преодоление дефляции и стимулирование роста в третьей по величине экономике мира, и сформирует кабинет позже в тот же день.
71-летний сын фермера, который в отличие от Абэ и многих других законодателей в Японии не является потомком политической династии, намекнул на возможность дополнительных шагов для поддержки экономики.
Суга отметил, что его главными задачами на посту являются борьба с распространением коронавируса и восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. "Я посвящу всего себя работе для нации и народа", заявил он.
Отметим, 28 августа Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. 65-летний Абэ много лет боролся с язвенным колитом и сказал, что его здоровье ухудшилось примерно в середине прошлого месяца.