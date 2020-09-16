Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны, сообщает Kyodo.

Его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии.

Шуга пообещал продвигать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, такую ​​как "Абэномика", сочетание мер, направленных на преодоление дефляции и стимулирование роста в третьей по величине экономике мира, и сформирует кабинет позже в тот же день.

71-летний сын фермера, который в отличие от Абэ и многих других законодателей в Японии не является потомком политической династии, намекнул на возможность дополнительных шагов для поддержки экономики.

Суга отметил, что его главными задачами на посту являются борьба с распространением коронавируса и восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. "Я посвящу всего себя работе для нации и народа", заявил он.