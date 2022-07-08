У вбивстві експрем'єра Японії помилково звинуватили відомого гейм-дизайнера (фото)

Хідео Кодзіма, автор франшизи комп'ютерної гри Metal Gear, став героєм новин через зовнішню схожість з реальним убивцею політика. Приводом для цього стали заяви деяких політиків і ЗМІ.

Гейм-дизайнера з Японії Хідео Кодзіму помилково звинуватили в убивстві колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Про це пише геймерське видання Videogamesrepublic.

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Плутанина почалася через зовнішню подібність убивці Сіндзо Абе — 40-річного жителя міста Нара Тецуя Ямагамі з головою Kojima Productions.

Як зазначило видання, першим новину про "причетність" Кодзіми до інциденту поширив вкрай правий французький політик Дам'єн Р'є. Він прикріпив фото Кодзіми поруч із портретом кубинського революціонера Ернесто Че Гевари.

"Твіт, який він розмістив, набув широкого розголосу та зазнав різкої критики та глузування геймерів", — зазначили журналісти.

Цікаво, що деякі ЗМІ та Telegram-канали піднесли цю інформацію як реальний факт.

"У Кодзіми є підстави для подання позову. Буде він чи ні — окреме питання. Кодзіма позує з портретом Че Гевари — те, за що вхопилися деякі політики та користувачі соцмереж. Сподіваємося, що здоровий глузд усе-таки візьме гору", — підкреслюють автори PlayStationLifeStyle.

Чим відомий Хідео Кодзіма і чому його називають генієм?

У 1986 році Кодзіма прийшов працювати в компанію Konami — йому запропонували посаду помічника дизайнера. Тоді молодому фахівцю було лише 23 роки, своїм родичам він казав, що працює фінансовим консультантом.

[ + – ] Кодзіма став відомим після створення франшизи гри Metal Gear

Конамі співпрацювала з Кодзімою майже 30 років. Там він створив франшизу гри Metal Gear, яка принесла Кодзімі світову славу.

Геймери називають Кодзіму генієм за поєднання прийомів з ігрової та кінематографічної сфер у процесі створення комп'ютерних ігор.

Фокус уже писав, що 67-річний колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе отримав вогнепальні поранення у місті Нара. ЗМІ писали, що в політика могли стріляти з дробовика.

Справжній вбивця, житель Нара Тецуя Ямагамі, не став чинити опір під час арешту. Відомо, що чоловік 3 роки прослужив у морських силах самооборони Японії та був незадоволений політикою експрем'єра.

Сіндзо Абе залишив свою посаду в серпні 2020 року, тоді він говорив про проблеми зі здоров'ям. Кілька років Сіндзо Абе страждав на виразковий коліт, але лікування не допомагало.