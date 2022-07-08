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В убийстве экс-премьера Японии по ошибке обвинили известного гейм-дизайнера (фото)

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Фото: NHK | Геймеры называют Хидэо Кодзиму гением за разноплановые подходы к созданию сочетание компьютерных игр

Хидэо Кодзима, автор франшизы компьютерной игры Metal Gear, стал героем новостей из-за внешнего сходства с реальным убийцей политика. Поводом для этого стали заявления некоторых политиков и СМИ.

Гейм-дизайнера из Японии Хидэо Кодзиму ошибочно обвинили в убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом пишет геймерское издание Videogamesrepublic.

Путаница началась из-за внешнего сходства убийцы Синдзо Абэ – 40-летнего жителя города Нара Тэцуя Ямагами с главой Kojima Productions.

Как отметило издание, первым новость о "причастности" Кодзимы к инциденту распространил крайне правый французский политик Дамьен Рье. Он прикрепил фото Кодзимы рядом с портретом кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.

"Твит, который он разместил получил широкую огласку и подвергся резкой критике и насмешкам геймеров", – отметили журналисты.

Интересно, что некоторые СМИ и Telegram-каналы понесли эту информацию как реальный факт.

"У Кодзимы есть основания для подачи иска. Будет он или нет – отдельный вопрос. Кодзима позирует с портретом Че Гевары – то, за что ухватились некоторые политики и пользователи соцсетей. Надеемся, что здравый смысл все же возобладает", – подчеркивают авторы PlayStationLifeStyle.

Чем известен Хидэо Кодзима и почему его называют гением?

В 1986 году Кодзима пришел работать в компанию Konami – ему предложили должность ассистента дизайнера. Тогда молодому специалисту было всего 23 года, своим родственникам он говорил, что работает финансовым консультантом.

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Кодзима стал знаменит после создания франшизы игры Metal Gear

Konami сотрудничала с Кодзимой около 30 лет. Там он создал франшизу игры Metal Gear, которая принесла Кодзиме мировую славу.

Геймеры называют Кодзиму гением за сочетание приемов из игровой и кинематографической сфер при создании компьютерных игр.

Фокус уже писал, что 67-летний бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил огнестрельные ранения в городе Нара. СМИ писали, что в политика могли стрелять из дробовика.

Настоящий убийца, житель Нара Тэцуя Ямагами, не стал оказывать сопротивление при аресте. Известно, что мужчина 3 года прослужил в морских силах самообороны Японии и был недоволен политикой экс-премьера.

Синдзо Абэ покинул свой пост в августе 2020 года, тогда он говорил о проблемах со здоровьем. Нескольких лет Синдзо Абэ страдал язвенным колитом, но лечение не помогало.