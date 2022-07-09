"Испортил жизнь": убийца экс-премьера Японии объяснил, почему застрелил политика

По словам подозреваемого Тетсую Ямагами, Синдзо Абэ был связан с религиозной группой, которой увлеклась его мать. Для покушения он собрал самодельное оружие.

Задержанный Тэцуя Ямагами объяснил убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ местью за свою семью. Об этом сообщает сайт японской телерадиокомпании NHK.

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Во время допроса безработный 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами рассказал полицейским, что Синдзо Абэ был тесно связан с некой религиозной группой, которая "испортила жизнь" его матери. По словам мужчины, его родственница увлеклась этой организацией, сделала крупное пожертвование и была втянута в ее деятельность.

Тэцуя Ямагами добавил, что изначально хотел убить руководителя религиозной группы, но не смог, поэтому переключил свое внимание на Синдзо Абэ. Поначалу он хотел ликвидировать главу правительства при помощи самодельной взрывчатки, а потом решил совершить убийство при помощи пистолета. Японец признался, что несколько месяцев назад сделал много оружия и начал посещать места, где выступал Синдзе Абэ, узнавая о мероприятиях через официальный сайт политика. В частности, побывал на выступлении в Окаяме, состоявшимся накануне.

[ + – ] Тетсуя Ямагами с самодельным пистолетом Фото: Скриншот

Полиция сообщила об изъятии в доме подозреваемого нескольких самодельных пистолетов длиной около 40 см и высотой около 20 см, аналогичных тем, из которого застрелили Синдзо Абэ. Как рассказал Ямагами, он делал оружие с двумя, тремя, пятью и шестью стволами путем сматывания металлических труб клейкой лентой и добавления других деталей, заказанных в Интернете. Мужчина протестировал каждый из самодельных пистолетов и отобрал для нападения модель с самой высокой убойной силой.

8 июня Синдзо Абэ подстрелили в городе Нара во время выступления в рамках предвыборной кампании. Премьер-министра госпитализировали с тяжелым ранением в спину. По словам очевидцев, злоумышленник выстрелил как минимум два раза. Тэцую Ямагами вскоре задержали за покушение на убийство, он не сопротивлялся полиции. Мужчина три года служил в Морских силах самообороны. Он заявил, будто решился на преступление, потому как недоволен политикой премьер-министра.

Вскоре после нападения Синдзо Абэ скончался в больнице Касихари. Медики пытались спасти жизнь премьера, но огнестрельные ранения в спину и шею оказались слишком серьезными.

Некоторые СМИ обвинили в убийстве Синдзо Абэ известного гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы, главу компании Kojima Productions. Ошибка произошла из-за внешней схожести знаменитости с подозреваемым Тэцуей Ямагами.