Революция и любовь. В мировом блокбастере "RRR", снятом в Киеве, можно увидеть запредельные сцены
Фокус делится своими впечатлениями от самого дорогостоящего продукта Толливуда, частично снятого в столице Украины.
Часть сцен самого дорогого мирового индийского блокбастера "RRR" (идущего более трех часов) снята в Киеве возле Мариинского дворца. В сценах было занято 300 актеров. Индийцы сначала победили британцев в танцевальном шоу, а затем – путем вооруженного восстания. Фильм весной вышел в прокат и при бюджете $69 млн собрал в мире $150 млн. В Украине, к сожалению, его не показывали, но теперь его можно посмотреть на стримингах. Толливуд впитал себя "Матрицу", фэнтези о комиксных супергероях и прочие голливудские форматы. Но при этом остался верен себе: некоторые вещи можно увидеть только здесь. Например: качать мышцы на зло врагу, подтягиваясь на цепях, которыми героя приковали к тюремному потолку; пролететь сквозь огонь, патриотично завернувшись в мокрое индийское знамя; петь на плахе и поднять этим бунт; задушить голыми руками тигра, а потом извиниться перед ним. Все эти эпизоды на грани абсурда, но они "работают". И этим уникальны. Фокус делится своими впечатлениями от самого дорогостоящего продукта Толливуда, частично снятого в столице Украины.
Признаюсь, я давно не смотрел индийское кино. Хотя в моем детстве его было валом: "Мститель", "Зита и Гита", "Месть и закон", "Затянувшаяся расплата", "Танцор диско". При чем тогда оно в кинотеатрах шло с обвальным успехом.
Но мы уже несколько отвыкли от его фирменных фишек, например, танцам и песням по любому поводу. Хотя индийские, несколько наивные боевики и комедии все равно раньше умудрялись цеплять какие-то сентиментальные струны. Оно и понятно, ведь несмотря на технологическую дешевизну за ними – многотысячелетняя культура Индии. "RRR"сумел, пожалуй, поднять это все на новый уровень.
Индийско-британский Киев
С. С. Раджамули стал самым кассовым индийским режиссером как автор кинохита "Бахубали: Рождение легенды" (2017), который при бюджете $31 млн собрал в мировом прокате $267 млн. И в "RRR" режиссер тоже запасся неплохим бюджетом – $ 69 млн. – для придуманной истории о двух легендарных революционерах Бхиме и Раджу. Они – реальные исторические личности, которые в 1920--1930-е годы боролись против британцев, но в жизни эти два человека не встречались. В фильме они случайно познакомились, спасая мальчика. И стали друзьями. И оба, по сюжету, были приглашены племянницей губернатора на вечеринку.
В Киеве Раджамули снимал британские сливки индийского общества начала прошлого века. Это вечеринка, которую давал британский губернатор-зверь в своей индийской резиденции. В съемках принимали участие украинские актеры массовых сцен и профессиональные танцовщики. Хореографом-постановщиком стала известная украинская спортсменка, чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко.
В чем фишка киевской сцены? Индийцы снимали экшн о своей революции против Британской империи, но сначала их протест выразился в виде танца, где парочка будущих революционеров-индийцев начинают состязаться с британцем в искусстве отплясывать.
Англичанин пытался "козырять" фламенко и сальсой, а они в ответ заплясали какой-то народный индийский танец, похожий на лезгинку. Но танцевали здорово! В это танцевальное действо будут вовлечены практически все гости праздника: сначала прекрасные британские леди, а потом и их ревнующие кавалеры. Этот киевский дэнс-марафон послужил прологом вооруженному восстанию. RRR – аббревиатура, это в переводе с телугу значит "Ярость", "Война", Кровь", а с хинди — "Восстание", "Крик", "Революция".
Два друга-врага
На старте фильма охотящийся британский губернатор попадает в глухое село в джунглях. Там его жене-стерве приглянулась местная поющая девчушка. Родители думали, что девочке заплатили парой монет за пение, а колонизаторы просто забрали ее собой, как понравившуюся куклу.
Парень Бхим из этого племени отправляется выручать девчушку. По дороге в Дели он знакомится с неким Рамой. Они спасают мальчика из горящей от нефти воды. Описывать этот случай и трюк – бесполезно. Дикая, но симпатичная трюковая многоходовка.
Парни сдружились. Рама помогает Бхиму познакомится с племянницей Дженни: красивый жест – они рассыпают с мотоцикла гвозди перед ее машиной, чтобы "помочь" из-за проколотой шины потом добраться до нужного места.
Рама – полицейский инспектор и ловит революционеров. Каковым поневоле становится Бхим. Случаются целый два перевертыша: сначала Бхим рассказывает раненому Раме, что он тот, кого ищут власти. А потом – после диких многоходовок — Бхим узнает, что Рама – двойной агент.
Фишки индийского кино
Не имеет смысла описывать все сцены и трюки картины – это надо видеть. С одной стороны – все они на грани карикатурности. С другой – в них есть какая-то искренность и очарование. А их пафос – сродни патетики космоопер.
Современный Толливуд (Болливуд отдельно) впитал в себя "Матрицу", фэнтези о комиксных супергероях и прочие голливудские форматы. Но при этом остался верен себе: некоторые вещи можно увидеть только здесь. Например: качать мышцы на зло врагу, подтягиваясь на цепях, которыми героя приковали к тюремному потолку; пролететь сквозь огонь, патриотично завернувшись в мокрое индийское знамя; петь на плахе и поднять этой композицией бунт; задушить голыми руками тигра, а потом извиниться перед ним. Все эти эпизоды на грани абсурда, но они "работают".
В финале "RRR" уже конкретно выходит на мифологический уровень, когда Рама берет у скульптуры бога Рамы (грозный древний царь, убивавший нечестивых аристократов – седьмая аватара Вишну) лук и стрелы и разит ими британских солдат и офицеров. Не забыли в фильме и про любовь – Раму дождалась его невеста после секретного задания.
На что "RRR" похож из старого хитового индийского кино? На "Месть и закон" (1975) – боевик про дружбу двух авантюристов, которые защищают село от бандитов.
В 1999 году индийское Би-би-си объявило его "Фильмом тысячелетия", а в 2005 — оргкомитет Filmfare Awards (главная награда Болливуда, не считая государственной премии) наградил его как "Лучший фильм за 50 лет".
"RRR" 2022 стал одним из кинохитов Netflix, но из двухсотмиллионных прибылей блокбастеров режиссера Раджамули — на США приходится только десятая часть от их общих сборов: Запад пока индийский кинематограф не покорил, как японская анимация. Но успехи – налицо.