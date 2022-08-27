Революция и любовь. В мировом блокбастере "RRR", снятом в Киеве, можно увидеть запредельные сцены

Фокус делится своими впечатлениями от самого дорогостоящего продукта Толливуда, частично снятого в столице Украины.

Часть сцен самого дорогого мирового индийского блокбастера "RRR" (идущего более трех часов) снята в Киеве возле Мариинского дворца. В сценах было занято 300 актеров. Индийцы сначала победили британцев в танцевальном шоу, а затем – путем вооруженного восстания. Фильм весной вышел в прокат и при бюджете $69 млн собрал в мире $150 млн. В Украине, к сожалению, его не показывали, но теперь его можно посмотреть на стримингах. Толливуд впитал себя "Матрицу", фэнтези о комиксных супергероях и прочие голливудские форматы. Но при этом остался верен себе: некоторые вещи можно увидеть только здесь. Например: качать мышцы на зло врагу, подтягиваясь на цепях, которыми героя приковали к тюремному потолку; пролететь сквозь огонь, патриотично завернувшись в мокрое индийское знамя; петь на плахе и поднять этим бунт; задушить голыми руками тигра, а потом извиниться перед ним. Все эти эпизоды на грани абсурда, но они "работают". И этим уникальны. Фокус делится своими впечатлениями от самого дорогостоящего продукта Толливуда, частично снятого в столице Украины.

Признаюсь, я давно не смотрел индийское кино. Хотя в моем детстве его было валом: "Мститель", "Зита и Гита", "Месть и закон", "Затянувшаяся расплата", "Танцор диско". При чем тогда оно в кинотеатрах шло с обвальным успехом.

Но мы уже несколько отвыкли от его фирменных фишек, например, танцам и песням по любому поводу. Хотя индийские, несколько наивные боевики и комедии все равно раньше умудрялись цеплять какие-то сентиментальные струны. Оно и понятно, ведь несмотря на технологическую дешевизну за ними – многотысячелетняя культура Индии. "RRR"сумел, пожалуй, поднять это все на новый уровень.

Индийско-британский Киев

С. С. Раджамули стал самым кассовым индийским режиссером как автор кинохита "Бахубали: Рождение легенды" (2017), который при бюджете $31 млн собрал в мировом прокате $267 млн. И в "RRR" режиссер тоже запасся неплохим бюджетом – $ 69 млн. – для придуманной истории о двух легендарных революционерах Бхиме и Раджу. Они – реальные исторические личности, которые в 1920--1930-е годы боролись против британцев, но в жизни эти два человека не встречались. В фильме они случайно познакомились, спасая мальчика. И стали друзьями. И оба, по сюжету, были приглашены племянницей губернатора на вечеринку.

[ + – ] Рама - за ударником

В Киеве Раджамули снимал британские сливки индийского общества начала прошлого века. Это вечеринка, которую давал британский губернатор-зверь в своей индийской резиденции. В съемках принимали участие украинские актеры массовых сцен и профессиональные танцовщики. Хореографом-постановщиком стала известная украинская спортсменка, чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко.

В чем фишка киевской сцены? Индийцы снимали экшн о своей революции против Британской империи, но сначала их протест выразился в виде танца, где парочка будущих революционеров-индийцев начинают состязаться с британцем в искусстве отплясывать.

[ + – ] Восстание начинается с мирного танцевального состязания между британцами и индийцами

Англичанин пытался "козырять" фламенко и сальсой, а они в ответ заплясали какой-то народный индийский танец, похожий на лезгинку. Но танцевали здорово! В это танцевальное действо будут вовлечены практически все гости праздника: сначала прекрасные британские леди, а потом и их ревнующие кавалеры. Этот киевский дэнс-марафон послужил прологом вооруженному восстанию. RRR – аббревиатура, это в переводе с телугу значит "Ярость", "Война", Кровь", а с хинди — "Восстание", "Крик", "Революция".

Два друга-врага

На старте фильма охотящийся британский губернатор попадает в глухое село в джунглях. Там его жене-стерве приглянулась местная поющая девчушка. Родители думали, что девочке заплатили парой монет за пение, а колонизаторы просто забрали ее собой, как понравившуюся куклу.

Парень Бхим из этого племени отправляется выручать девчушку. По дороге в Дели он знакомится с неким Рамой. Они спасают мальчика из горящей от нефти воды. Описывать этот случай и трюк – бесполезно. Дикая, но симпатичная трюковая многоходовка.

Парни сдружились. Рама помогает Бхиму познакомится с племянницей Дженни: красивый жест – они рассыпают с мотоцикла гвозди перед ее машиной, чтобы "помочь" из-за проколотой шины потом добраться до нужного места.

[ + – ] Два друга-врага не разлей вода

Рама – полицейский инспектор и ловит революционеров. Каковым поневоле становится Бхим. Случаются целый два перевертыша: сначала Бхим рассказывает раненому Раме, что он тот, кого ищут власти. А потом – после диких многоходовок — Бхим узнает, что Рама – двойной агент.

Фишки индийского кино

Не имеет смысла описывать все сцены и трюки картины – это надо видеть. С одной стороны – все они на грани карикатурности. С другой – в них есть какая-то искренность и очарование. А их пафос – сродни патетики космоопер.

Современный Толливуд (Болливуд отдельно) впитал в себя "Матрицу", фэнтези о комиксных супергероях и прочие голливудские форматы. Но при этом остался верен себе: некоторые вещи можно увидеть только здесь. Например: качать мышцы на зло врагу, подтягиваясь на цепях, которыми героя приковали к тюремному потолку; пролететь сквозь огонь, патриотично завернувшись в мокрое индийское знамя; петь на плахе и поднять этой композицией бунт; задушить голыми руками тигра, а потом извиниться перед ним. Все эти эпизоды на грани абсурда, но они "работают".

В финале "RRR" уже конкретно выходит на мифологический уровень, когда Рама берет у скульптуры бога Рамы (грозный древний царь, убивавший нечестивых аристократов – седьмая аватара Вишну) лук и стрелы и разит ими британских солдат и офицеров. Не забыли в фильме и про любовь – Раму дождалась его невеста после секретного задания.

На что "RRR" похож из старого хитового индийского кино? На "Месть и закон" (1975) – боевик про дружбу двух авантюристов, которые защищают село от бандитов.

[ + – ] Постер кинохита "Месть и закон" (1975)

В 1999 году индийское Би-би-си объявило его "Фильмом тысячелетия", а в 2005 — оргкомитет Filmfare Awards (главная награда Болливуда, не считая государственной премии) наградил его как "Лучший фильм за 50 лет".

[ + – ] Режиссер-хитмейкер С. С. Раджамули

"RRR" 2022 стал одним из кинохитов Netflix, но из двухсотмиллионных прибылей блокбастеров режиссера Раджамули — на США приходится только десятая часть от их общих сборов: Запад пока индийский кинематограф не покорил, как японская анимация. Но успехи – налицо.