20 лет "Унесенным призраками" Миядзаки. Почему японские аниме завоевали планету

Успех мультфильма "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки вывел японские аниме на мировую арену.

Формально мультфильм "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки вышел в Японии в 2001 году, но европейские и американские зрители открыли его для себя только в следующем, когда стартовал мировой прокат картины. В феврале 2002 года мультфильм получил главный приз Берлинале — "Золотого медведя", чего в истории конкурса не было никогда. По другую сторону океана "Призраки" тоже произвели фурор: Миядзаки (тогда ему было 62 года) вручили "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный мультфильм": впервые в истории мультипликации продукция Диснея была положена на лопатки. Так 20 лет назад началось триумфальное вторжение японских аниме на мировой кинорынок, который они теперь делят с США.

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На сегодня ТОП-10 "Лучших мультфильмов всех времен и народов" по версии IMDb выглядит так:

"Унесенные призраками" (Япония), "Король Лев" (США), "Могила светлячков" (Япония), "Твое имя" (Япония), "Человек-паук: Через Вселенные" (США), "Тайна Коко" (США), "ВАЛЛ-И" (США), "Принцесса Мононоке" (Япония), "История игрушек" (США), "Форма голоса" (Япония).

На вершине анимации — пять японских и пять штатовских мультфильмов, причем лидерство 20 лет за "Призраками".

В рейтинге IMDb, как известно, голосуют зрители планеты, а в 2016 ВВС составили мировой экспертный рейтинг "100 величайших фильмов всех времен и народов" (не только мультов, а в принципе – фильмов), опросив 177 ведущих критиков разных стран: в этом рейтинге "Унесенные призраками" заняли четвертое место.

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В 2014 году Хаяо Миядзаки удостоился почетного "Оскара" с формулировкой "За оказание глубокого влияния на мировую анимацию". Добавим, что "Унесенные призраками" собрали в прокате $ 274 млн и до сих пор являются самым кассовым фильмом Японии.

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Почему у западных зрителей "Унесенные призраками" снесли крышу?

"Унесенные призраками" воспринимался на Западе, как революционная анимация, в то время как для Японии – это мейнстрим. Это уникальная страна, там не так развит кинематограф, как анимация, — рассказывает Фокусу режиссер-аниматор Олег Маламуж ("Украденная принцесса", "Мавка. Лесная песня"). – У них анимация – доминирующий жанр, где есть все сюжеты, жанры и стилистика — от детективов до аниме об однополой любви. В Токио — триста студий. В Японии внутренний объем производства анимации больше, чем у Америки и Франции вместе взятых — у лидеров рынка. Почему Голливуд и купил их "Призрака в доспехах" — у американцев закончились идеи сюжетов, а у японцев их полно. Французы отправляют своих аниматоров в Японию на стажировку, пытаясь дать второе дыхание своей мультипликации. В европейской анимации немало экспериментов, но массовый зритель этого практически не видит – одна крайность. У Америки другая – это коммерческое кино для двух аудиторий: подростковой и семейной – там супергерои и пародии на социальные реалии, типа "Симпсонов" или "Зверополиса". По сути, всего два жанра. А у японцев есть все, включая стремные до безобразия аниме, вроде жесткого психодела – с наркоманией, алкоголизмом и насилием – жутчайшие мультфильмы. Но японцы на сегодня – корифеи взрослой анимации и они определяют те жанры, которые будут заходить в ближайшее десятилетие. Взрослая анимация только начала очаровывать мирового зрителя, того, что вырос на компьютерных играх. Из новых имен – режиссер Масааки Юаса, он делает жестокие, психоделические аниме, вроде "Человек-дьявол: Плакса", в сравнении с которыми "Карты, деньги, два ствола" – детский лепет. А Канны-2020 стоя аплодировали мультфильму "Белль" другого ведущего японского режиссера – Маморы Хосоды – это оригинальная адаптация сюжета "Красавицы и чудовища", где деревенская школьница в виртуальном мире становится знаменитой певицей Белль, но… тут появляется Дракон".

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Последний фильм и сделан в русле того, что выдает Миядзаки: японский мейнстрим, понятный Западу. Фигура Хаяо Миядзаки сродни писателю Харуки Мураками, только один синтезировал западные и восточные подходы в литературе, а другой – в анимации.

Японский менталитет

Слово "аниме" происходит от английского слова аnimation, ему как жанру 70 лет. Многие из аниме созданы на основе японского комикса – манги. Популярность аниме в мире идет волнами. Например, фантастический мультфильм "Корабль-призрак" (1969), где аниматором был все тот же Миядзаки, был хитом в СССР и шел в кинотеатрах все 1970-е. В нем была революционная идея объединить средневековые легенды с научно-фантастическими технологиями – под старое судно-приведение маскировался футуристический боевой корабль.

Японцы на сегодняшний день – корифеи взрослой анимации и определяют те жанры, которые будут заходить в ближайшее десятилетие. режиссер-аниматор Олег Маламуж

Чтобы понять популярность "Унесенных призраками", надо разобраться в особенностях менталитета японцев. На мой взгляд, определяющим фактором в успехе их анимации является традиционная религия японцев – смесь синтоизма и буддизма.

Синтоизм (синто – "путь богов") – древняя политеистическая религия, основанная на вере в огромное множество богов, которую иллюстрирует поговорка: "Япония — страна восьми миллионов божеств". Синтоизм напоминает шаманские практики, потому что одушевляется все: и солнце, и любой камень. Хотя, конечно, там своя иерархия богов, но в Японии 100 тысяч храмов. Буддизм пришел туда из Китая в VI веке, не уничтожив синтоизм, а дополнив его: появились понятия рая (миры богов), ада (миры злых духов) и просветления.

Ками – боги, екай – демоны. И те и другие обладают способностью вмешиваться в естественный ход вещей, совершать чудеса и превращения. Поэтому разных трансформаций и в аниме – намерено.

Кстати, знаменитых американских "Трансформеров", собирающих миллионные прибыли в кинозалах, тоже в 1983 году придумали японцы – только в виде игрушек-роботов, превращающихся в аудиоплееры и автомобильчики. Оценив потенциал идеи, к этому подключилась американская компания "Marvel Comics", разработали легенду и – пошло-поехало.

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В мире японцев люди и боги живут бок о бок. Примерно как жили древние греки в непосредственной близости от олимпийских богов. Духовному миру японцев присущи превращения: дух реки может выглядеть драконом, потом обернуться человеком и обратно.

Для японцев мир магичен, и трансформации в нем происходят на каждом шагу.

И, конечно, для воплощения всех этих фэнтезийных и фантастических элементов на экране анимация подходит лучше кинематографа.

Чтобы легче было понять суть сюжета "Унесенных призраками", расскажу еще об одной особенности японской мифологии – это сакральное отношение к чистоте. По древним преданиям, парочка японских богов, а именно, супруги – Идзанаги (мужчина) и Идзанами (женщина), бог и богиня творения, родили богов Солнца, Луны, ночи т.д. – по списку. Богиня творения Идзанами, родив духа огня, обожглась, заболела и попала в Царство мертвых. Муж хотел ее забрать оттуда, но, узрев ее там в виде гниющего трупа, передумал и сбежал обратно, привалив камнем вход.

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Оскорбленная жена наслала тысячу смертей на людей, но супруг в ответ обещал в полтора раза больше настроить родильных домов. И долго сам производил обряд очищения. Отсюда у японцев трепетное отношение к чистоте: чистота – жизнь, грязь – смерть. Поэтому в центре мира "Унесенных призраками" – многоэтажная баня.

"Унесенные призраками", Тихиро и история взросления

По сюжету "Унесенных призраками" 10-летняя Тихиро переезжает с родителями в новый дом, расположенный в провинции, где девочка пойдет в новую школу. Она нервничает и ведет себя капризно. Родители принадлежат к среднему, зажиточному классу: у них полноприводная Audi, они сразу покупают новый дом.

Подъезжая к нему, семья заблудилась в лесу. Тихиро испугалась, но папаша самодовольно произносит: "Не волнуйся, четыре ведущих колеса привезут нас цели". Машина уткнулась в ворота заброшенного городка. "Это брошенный парк развлечений, такие много строили в конце 1990-х", — самоуверенно произносит глава семьи.

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Проголодавшаяся троица видит пустые рестораны. Направляясь на вкусный запах, они выходят к одному из них, где столы ломятся от яств. Девочка кричит: "Не трогайте!". Но мама берет что-то мясное и передает папе, а тот в своей начальственной манере значительно заявляет: "У меня есть карточка — или оставим наличку". Родители Тихиро начинают угощаться, в то время как девочку что-то удерживает от трапезы.

Она отправляется погулять по странному городку и встречает мальчика-ровесника Хаку, который ей советует убираться отсюда до заката солнца, потому что это город – богов, а не людей. Девочка видит, как с темнотой сюда сползаются сотни устрашающих теней. Она бросается к родителям в ресторан и с ужасом видит, что те превратились в свиней. Девочка бежит вон из этого страшного места, но дорогу ей преграждает река. А тени обращаются в разные существа монструозного вида: двуногих рыб, слоноподобных моржей, рогатых кальмаров, цыплят-гигантов – что-то вроде обитателей рынка троллей в "Хеллбое-2" или посетителей космического бара в "Звездных войнах".

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Шокированная малышка забивается под лестницу, где ее находит Хаку. Девочка начинает исчезать, но он дает ей съесть местную ягодку, чтобы она вновь стала видимой: человек здесь нелеп, как и призрак среди людей. Мальчик инструктирует Тихиро как ей тут выжить и вернуть родителей. Этот город – место отдыха и развлечения богов: здесь они едят, моются в бане и к утру разлетаются по делам. В центре – многоэтажная купальня (чистота для японца залог физического и духовного долголетия) – его машинное отделение Миядзаки изобразил в стиле стимпанка.

Владелица бани – властная и алчная колдунья Юбаба, к которой девочке нужно устроиться на работу. "Добрая тетя" при встрече сразу пообещала, что ее родители, которые едят без спроса пищу богов, сами попадут теперь на обед ее гостям. Но трудовой контракт подписан…

Не буду пересказывать – смотрите. Тихиро совершит на банном поприще два трудовых подвига: спасет купальню от грязного Божества рек и утихомирит опасного Безликого. Из атрибутов аниме впечатляет поезд, мчащийся по рельсам, покрытым водой. На нем девочка вместе с Безликим (духом соблазна) путешествует в потустороннем мире. Западные критики сравнивают этот транспорт с лодкой Харона, которая у греков перевозила души на тот свет.

Но финал оптимистичен. Юбаба с досадой скажет: "Ты победила".

Формула "Призраков": инфантильная девочка – испытание чистилищем – победа над собой и обстоятельствами.

Гарри Поттер и Тихиро

Обратим внимание, что в 2001 году, когда Япония выдала анимационный фэнтезийный суперхит про 10-летнюю девочку, потерявшую родителей и попавшую в заколдованное место, Британия родит киношедевр "Гарри Потер и философский камень". Мальчику Гарри там тоже 10 лет. Он так же потерял родителей и попал в волшебное место – Хогвартс. Гарри проходит суровую школу мужества и становится победителем в непростой ситуации.

Западный и восточный центры духовной силы, Британия и Япония, выдали аналогичные шедевры магического реализма, словно входя в нулевые человечество должно было пережить новые испытания после миллениума и "повзрослеть".

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Если вы еще ни разу не смотрели аниме, Фокус рекомендует три потрясающих мультфильма (помимо указанных выше)

"Ходячий замок Хаула"

(2004, номинирован на "Оскар" в 2006-м)

[ + – ] Аниме "Ходячий замок Хаула" (2004, номинирован на "Оскар" в 2006-м)

Этот шедевр Миядзаки вы можете посмотреть в Киеве на большом экране: он в повторном прокате идет в кинотеатрах "Жовтень" и в "Планете Кино Блокбастер". Героиня – шляпница Софи. Все в городе меняется с появлением волшебника Хаула — "похитителя" женских сердец. Хаул спасает Софи от приставаний двух офицеров и девушка влюбляется в него. Но ревнивая Ведьма Пустоши превращает ее в старуху. Софи, не впадая в отчаяние, ищет способ избавиться от заклятия.

"Рыбка Поньо на утесе"

(2008, две награды Венецианского фестиваля)

[ + – ] Аниме "Рыбка Поньо на утесе" (2008, две награды Венецианского фестиваля)

Со своей страстью к превращениям и социальному подтексту вас поразит , что Хаяо Миядзаки вытворил с "Русалочкой" Андерсена. Хотя этот мульт про детей – там миллион подтекстов для взрослых.

Крошечная рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини попала в банку к мальчику Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу. Теперь у Поньо одно желание — стать человеком.

"Ученик чудовища"

(2016)

Творение режиссера Маморы Хосода показывает два параллельных мира: людей и монстров-зверей, которые готовятся стать богами.

Девятилетний мальчишка Киюта остался сиротой. От отчаяния и стресса он, бесцельно блуждая по Токио, случайно попадает в параллельный город зверей, где становится учеником человека-медведя Медвежута. Вскоре тому предстоит поединок с благородным Свиногором.

Замечу: плывущего под центральной городской магистралью кашалота в этом аниме вы не забудете никогда.

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