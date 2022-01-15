Мальчик, который все еще жив. Как Гарри Поттер изменил представления о подростковой литературе и голливудских экранизациях

В первый день нового 2022 года стриминговая платформа HBO Max показала фильм-ретроспективу "20 лет "Гарри Поттеру": Возвращение в Хогвартс". Его презентовали к юбилею одной из самых успешных кинофраншиз нашего времени.

16 ноября 2001 года состоялась премьера первого фильма франшизы, "Гарри Поттер и философский камень", и именно в этот день в 2021 году представили трейлер юбилейной ленты, которую с нетерпением ждали фанаты Гарри Поттера. Так же, как и фильм "Друзья: Воссоединение", показанный в мае 2021-го, "20-летие "Гарри Поттера" не является художественной лентой. Это скорее серия интервью и диалогов между актерами, игравшими во франшизе в течение десяти лет, с 2001 по 2011-й, в декорациях школы волшебства и колдовства Хогвартс, на территории которой происходили почти все события истории о мальчике-волшебнике.

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[ + – ] Гарри Поттер: актеры вместе 20 лет спустя

"Мы — семья. Мы всегда будем присутствовать в жизни друг друга", — сказал в киноинтервью актер Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли, лучшего друга Гарри Поттера. Собственно, вся юбилейная лента пронизана ностальгией, интересной разве что фанатам Гарри Поттера, изучившим каждую деталь мира волшебников. Но само появление такого фильма свидетельствует о том, что вселенная, созданная британской писательницей Джоан Роулинг, не потеряла актуальности и так же интересна аудитории всех возрастов. Более того, франшиза о Гарри Поттере стала одним из самых выдающихся явлений киноиндустрии XXI века и оказала значительное влияние на современный Голливуд.

По взмаху волшебной палочки: за что Гарри Поттер нравится и детям, и взрослым

Семь книг Джоан Роулинг — это история "мальчика, который выжил", именно так называют главного героя, Гарри Поттера, в мире волшебников, существующем в Британии параллельно обычному. Когда Гарри был младенцем, его родителей убил злой волшебник Волдеморт, но мальчик чудом уцелел. Собственно, история начинается, когда Гарри исполнилось 11 лет и он поступил в школу волшебства и колдовства Хогвартс, где нашел верных друзей — Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, и вместе с ними в каждой книге проходил всевозможные испытания. От книги к книге герои взрослеют, их характеры и испытания становятся сложнее, события — темнее, а враги и битвы — еще более зловещими.

Пафос истории универсален, ведь "Гарри Поттер" — о том, какой путь выбрать, легкий или правильный, и это одинаково сильно затрагивает аудиторию всех возрастов.

В финале Гарри Поттер выходит на бой со своим главным врагом Волдемортом и побеждает его. В конце 1990-х, когда начали выходить книги Роулинг, эта динамика рассказа сбивала с толку. С одной стороны, родители беспокоились, что их дети прочитают в книгах о насилии и смерти, а с другой — взрослые считали "Гарри Поттера" слишком детской историей. Но писательница была непоколебима: "Я не могу писать, чтобы удовлетворить других людей. Если я потеряю читателей в процессе, то огорчусь. Но мне будет гораздо хуже, если напишу не то, что хотела", — говорила Джоан Роллинг в интервью накануне выхода книги "Гарри Поттер и Кубок огня" в 2000 году.

Однако читателей у писательницы не убавилось, наоборот, ее книги, которых в мире продано почти 500 млн экземпляров, интересны как детской, так и взрослой аудитории, доля которой по издательской статистике составляет около 50%. Все потому, что Роллинг использовала атрибутику из самой популярной жанровой литературы — фэнтези, триллера и детектива. В то же время пафос ее истории универсален, ведь "Гарри Поттер" — о том, какой путь выбрать, легкий или правильный, и это одинаково сильно затрагивает аудиторию всех возрастов. Как говорила писательница: сочиняя книги, она никогда не имела в виду фокус-группу из восьмилетних детей и не пыталась "подсластить" историю, чтобы никого не обидеть.

[ + – ] Авторский контроль. Подписывая контракт на экранизацию, писательница Джоан Роулинг требовала активного участия в создании фильмов, а также участия во франшизе только британских актеров Фото: Getty Images

Именно серия о Гарри Поттере вывела на первые позиции подростковую литературу, которая на тот момент ютилась на маргинесе издательского дела. Подростковая литература, или young adult, направленная на детей 11–18 лет, ставит в центр их проблемы, в частности бунтарства и взросления, обходя морализаторство и поучения, которые были присущи детской литературе до 1990-х. После книг Джоан Роулинг издатели обратили внимание на эту аудиторию, писатели активизировались, так что с тех пор и поныне рынок подростковой литературы процветает. По подсчетам британского издательства Waterstone's, с 2000-х количество новых книг для подростков увеличивалось в десять раз в месяц, а продажи ежегодно растут на 2% ежегодно.

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Так же стабильно популярен и "Гарри Поттер" во всех его проявлениях. В 2014 году Forbes оценил бренд в $15 млрд. А сеть из трех магазинов в Великобритании с сувенирами вселенной Гарри Поттера за 2018 год заработала на продажах $26,1 млн.

Многая лета

Самые смелые кинокритики говорят, что фильмы о Гарри Поттере в корне изменили Голливуд. В конце 1990-х годов компания Warner Bros. купила права на экранизацию сразу четырех книг Джоан Ролинг — за более чем $1 млн и с жесткими условиями, потому что писательница требовала активного участия в создании фильмов и только британских актеров. В то время было неслыханно, чтобы крупная голливудская компания так сильно вкладывалась в экранизацию детской литературы. Однако этот шаг оправдал себя и подал идеи другим мейджорам, которые увидели в подростковой литературе большой потенциал. Доказательством этого является успех фильмов "Сумерки" и "Голодные игры" — так же экранизаций подростковых саг в фантастических жанрах. В настоящее время наиболее ожидаемыми блокбастерами являются фильмы студии Marvel, которые базируются на комиксах, жанре преимущественно для молодой аудитории.

[ + – ] Путь волшебника. История начинается, когда Гарри Поттеру исполнилось 11 лет, а заканчивается тем, что 39-летний герой провожает сына в школу колдовства

Голливуд вдохновляется и коммерческим успехом франшизы по произведениям Джоан Роулинг под названием "Мир волшебников", куда входит десять фильмов — восемь о Гарри Поттере и два о "фантастических тварях", приквелы истории о мальчике-волшебнике. По данным бокс-офисов, "Мир волшебников" в целом заработал $9,2 млрд и находится на третьем месте в списке самых прибыльных франшиз после "Марвела" и "Звездных войн".

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Кинофраншиза о Поттере является интересным примером того, как можно продолжить активную жизнь истории в популярной культуре. Ведь фильмы снимались после выхода книг: последняя часть серии "Гарри Поттер и дары смерти" вышла в 2007 году, а ее экранизацию разделили на две части, последняя из которых вышла в прокат в 2011 году. Через пять лет, в 2016-м, началась новая сага — "Фантастические твари и где они обитают", по мотивам книги Роулинг, написанной как учебник по уходу за волшебными существами. Это кино имеет разные оценки его художественного качества, однако, несомненно, оно не позволяет угаснуть интерес к миру волшебников. Наверное, это произойдет еще нескоро, ведь в апреле 2022 будет премьера третьего фильма серии, дальше запланированы еще минимум два. Кроме того, в 2021 году актуализировались слухи об экранизации пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", действие которой сосредоточено на новом поколении волшебников, сыновьях древних врагов — Гарри Поттера и Драко Малфоя. Крис Коламбус, режиссер первых фильмов о Гарри Поттере, в одном из интервью заявил, что был бы не прочь экранизировать этот текст. Поэтому вполне вероятно, что мальчик-волшебник будет еще долго жить в мировой популярной культуре.