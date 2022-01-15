Хлопчик, який досі живе. Як Гаррі Поттер змінив уявлення про підліткову літературу та голлівудські підходи до екранізацій

У перший день нового 2022 року стрімінгова платформа HBO Max показала фільм-ретроспективу "20-річчя "Гаррі Поттера": Повернення до Гоґвортсу". Його презентували до ювілею однієї з найуспішніших кінофраншиз нашого часу.

16 листопада 2001 року відбулася прем’єра першого фільму франшизи, "Гаррі Поттер і філософський камінь", і саме цього дня у 2021 році представили трейлер ювілейної стрічки, на яку з нетерпінням чекали фанати Гаррі Поттера. Так само, як і фільм "Друзі: Возз’єднання", показаний у травні 2021-го, "20-річчя "Гаррі Поттера" не є художньою стрічкою. Це радше серія інтерв’ю і діалогів між акторами, які грали у франшизі протягом десяти років, з 2001 по 2011-й, у декораціях школи чарів і чаклунства Гоґвортс, на території якої відбувалися майже всі події історії про хлопчика-чарівника.

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[ + – ] Гаррі Поттер: актори разом 20 років по тому

"Ми — родина. Ми завжди будемо присутні в житті одне одного", — сказав у кіноінтерв’ю актор Руперт Грінт, виконавець ролі Рона Візлі, найкращого друга Гаррі Поттера. Власне, вся ювілейна стрічка пронизана ностальгією, цікавою хіба фанатам Гаррі Поттера, які вивчили кожну деталь світу чарівників. Але власне поява такого фільму свідчить про те, що всесвіт, створений британською письменницею Джоан Роулінг, не втратив актуальності й так само цікавий аудиторії різного віку. Більш того, франшиза про Гаррі Пот­тера стала одним із найвизначніших явищ кіноіндустрії XXI сторіччя і значно вплинула на сучасний Голлівуд.

Помахом чарівної палички: за що Гаррі Поттер подобається і дітям, і дорослим

Сім книжок Джоан Роулінг — це історія "хлопчика, який вижив", саме так називають головного героя Гаррі Поттера у світі чарівників, що існує в Британії паралельно звичайному. Коли Гаррі був немовлям, його батьків убив злий чарівник Волдеморт, але хлопчик дивом уцілів. Власне, історія починається, коли Гаррі виповнилося 11 років і він вступив до школи чарів і чаклунства Гоґвортс, де знайшов вірних друзів Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер, і разом із ними в кожній книзі проходив різноманітні випробування. Від книги до книги герої дорослішають, їхні характери і випробування стають складнішими, події — темнішими, а вороги і битви — зловіснішими.

Пафос історії є універсальним, адже "Гаррі Поттер" — про те, який шлях обрати, легкий чи правильний, і це однаково сильно торкає аудиторію різного віку

У фіналі Гаррі Поттер виходить на бій зі своїм головним ворогом, Волдемортом, і перемагає його. Наприкінці 1990-х, коли почали виходити книги Роулінг, ця динаміка оповіді збивала з пантелику. З одного боку, батьки непокоїлися, що їхні діти прочитають у книжках про насилля і смерть, з іншого — дорослі вважали "Гаррі Поттера" занадто дитячою історією. Але письменниця була непохитною: "Я не можу писати, щоб задовольнити інших людей. Якщо я втрачу читачів у процесі, то засмучуся. Але мені буде набагато гірше, якщо напишу не те, що хотіла", — казала Джоан Роулінг в інтерв’ю напередодні виходу книжки "Гаррі Поттер і келих вогню" у 2000 році.

Проте читачів у письменниці не поменшало, навпаки, її книжки, яких по світу продано майже 500 млн примірників, цікаві як дитячій, так і дорослій аудиторії, частка якої за видавничою статистикою становить майже 50%. Усе тому, що Роулінг використала атрибутику з найпопулярнішої жанрової літератури — фентезі, трилеру і детективу. Водночас пафос її історії є універсальним, адже "Гаррі Поттер" — про те, який шлях обрати, легкий чи правильний, і це однаково сильно торкає аудиторію різного віку. Як казала письменниця: пишучи книги, вона ніколи не мала на увазі фокус-групу з восьмилітніх дітей і не намагалася "підсолодити" історію, щоб нікого не образити.

[ + – ] Авторський контроль. Підписуючи контракт на екранізацію, письменниця Джоан Роулінг вимагала активної участі у створенні фільмів і лише британських акторів, які б грали у франшизі Фото: Getty Images

Саме серія про Гаррі Поттера вивела на перші позиції підліткову літературу, яка до того жевріла на маргінесі видавничої справи. Підліткова література, чи young adult, спрямована на дітей 11–18 років, ставить у центр їхні проблеми, зокрема бунтарства та дорослішання, оминаючи моралізаторство і повчання, які були притаманні дитячій літературі до 1990-х. Після книжок Джоан Роулінг видавці звернули увагу на цю аудиторію, письменники активізувалися, і досі ринок підліткової літератури процвітає. За підрахунками британського видавництва Waterstone’s, з 2000-х кількість нових книжок для підлітків збільшувалася у десять разів щомісяця, а продажі щороку зростають на 2% щорічно.

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Так само стабільно популярним є і "Гаррі Поттер" у всіх його проявах. У 2014 році Forbes оцінив бренд у $15 млрд. А мережа лише з трьох магазинів у Великобританії із сувенірами всесвіту Гаррі Поттера за 2018 рік заробила на продажах $26,1 млн.

Многая літа

Найсміливіші кінокритики кажуть, що фільми про Гаррі Поттера докорінно змінили Голлівуд. Наприкінці 1990-х компанія Warner Bros. купила права на екранізацію одразу чотирьох книг Джоан Роулінг — за більш ніж $1 млн і з жорсткими умовами, бо письменниця вимагала активної участі у створенні фільмів і лише британських акторів. На той час було нечувано, щоб велика голлівудська компанія так сильно вкладалася в екранізацію дитячої літератури. Проте цей крок виправдав себе і дав ідеї для інших мейджорів, які побачили великий потенціал у підлітковій літературі. Доказом цього є успіх "Сутінок" і "Голодних ігор" — теж екранізації підліткових саг у фантастичних жанрах. А нині найбільш очікуваними блокбастерами є фільми студії Marvel, які базуються на коміксах, жанрі переважно для молодої аудиторії.

[ + – ] Шлях чарівника. Історія починається, коли Гаррі Поттеру виповнилося 11 років, а закінчується тим, що 39-річний герой проводжає сина в школу чаклунства

Голлівуд надихається і комерційним успіхом франшизи за творами Джоан Роулінг під назвою "Світ чарівників", куди входить десять фільмів — вісім про Гаррі Поттера та два про фантастичних звірів, приквели історії про хлопчика-чарівника. За даними бокс-офісів, "Світ чарівників" загалом заробив $9,2 млрд і є на третьому місці у списку найприбутковіших франшиз після "Марвела" та "Зоряних війн".

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Кінофраншиза про Поттера є цікавим прикладом того, як можна продовжити активне життя історії у популярній культурі. Адже фільми знімалися після виходу книжок: остання частина серії "Гаррі Поттер і смертельні реліквії" вийшла у 2007-му, а її екранізацію поділили на дві частини, остання з яких вийшла в прокат у 2011-му. За п’ять років, у 2016-му, почалася нова сага — "Фантастичні звірі та де їх шукати", за мотивами книги Роулінг, написаної як підручник із догляду за магічними істотами. Це кіно має різні оцінки його художньої якості, проте, без сумніву, воно не дозволяє згаснути цікавості до світу чарівників. Напевне, це відбудеться ще нескоро, адже в квітні 2022-го буде прем’єра третього фільму серії, далі заплановані ще мінімум два. Крім того, у 2021 році актуалізувалися чутки про екранізацію п’єси "Гаррі Поттер і прокляте дитя", дія якої зосереджена на новому поколінні чарівників, синах давніх ворогів — Гаррі Поттера та Драко Малфоя. Кріс Коламбус, режисер перших фільмів про Гаррі Поттера, в одному з інтерв’ю заявив, що був би не проти екранізувати цей текст. Тому цілком вірогідно, що хлопчик-чарівник ще довго житиме у світовій популярній культурі.