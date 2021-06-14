Жити в кіномрії. Будинки, які ми бачили у знаменитих фільмах і які можна купити

А ви хотіли б оселитися в будинку-фортеці Дарта Вейдера або в котеджі, де пройшло дитинство Гаррі Поттера? На ринку нерухомості є будинки, які візуально або реально мають відношення до персонажів літератури і кіно.

Будинок Дарта Вейдера

У США нещодавно продали будинок, фасад якого нагадує маску головного лиходія саги "Зоряні війни" Дарта Вейдера. Особняк дістався новому власнику за $4,3 млн.

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Незвичайний будинок площею 654 кв. м побудований у 1992 році в багатому передмісті Х'юстона, штат Техас. Усередині чотири спальні, п'ять ванних кімнат, двоповерхова вітальня, кухня і робочий кабінет. Фасад виконаний з природного каменю, саме він і схожий на маску Дарта Вейдера, а протилежна сторона будинку являє собою панорамне скління.

[ + – ] "Будинок Дарта Вейдера". Ось де "мій дім — моя фортеця"!

• У вітальні є неонова підсвітка, як у світових мечів з "Зоряних воєн"

• Колишній власник особняка особисто придумав конструкцію зовнішнього фасаду, але надихався не сагою, а літаком-винищувачем

Котедж з дитинства Гаррі Поттера

Власники двоповерхового котеджу XV століття з англійського села Лавенхем графства Суффолк кілька років намагалися продати нерухомість. Будинок, де за сюжетом романів британської письменниці Джоан Роулінг пройшло дитинство Гаррі Поттера, з'явився на екранах останньої частини фільму про чарівника, після чого мав величезний попит у туристів. Незважаючи на популярність, продати будинок не вдалося. Ціна котеджу до кінця 2019 року становила 950 тис. фунтів ($1,3 млн).

[ + – ] В цьому будинку темний маг Волдеморт убив батьків Гаррі Поттера

• Будинок з шістьма спальнями показали у фільмі напівзруйнованим. За сюжетом в ньому темний маг Волдеморт убив батьків Гаррі Поттера

Важливо

Їздити, як Корлеоне, чаклувати, як Поттер. За скільки майно кіногероїв продають на аукціонах

• Власники котеджу зізнавалися, що статус "будинку, де провів дитинство Гаррі Поттер", мало допоміг їм у реалізації нерухомості, тому вони вирішили більше не виставляти будинок на продаж

Особняк з історій про "101 далматинця"

Минулого року в Лондоні виставили на продаж будинок, який надихнув у 1956 році письменницю Доді Сміт на створення роману "101 далматинець". В особняк блідо-рожевого кольору з престижного району Прімроуз-хілл Сміт поселила книжкову сім'ю — Роджера і Аніту та їх псів Понго і Періто. Будинок був зображений у першому виданні роману. У 2020-му чотириповерховий особняк, побудований у 1847 році, продали за $11 млн.

[ + – ] У точно такому лондонському особняку жили Роджер, Аніта, Понго і Періто

• У будинку вісім спалень, чотири ванні кімнати, тераса з видом на парк і бібліотека. Інтер'єр продавці описували як "пошарпаний шик"

• Попередні власники прожили в особняку більше 30 років

Гараж Бетмена

У 2019 року в багатому передмісті Турак австралійського Мельбурна продали двоповерховий будинок з підземним паркінгом у стилі сховку Бетмена. Гараж розрахований на шість-вісім автомобілів, а заїзд в нього відкривають приховані підйомні ворота, розташовані на рівні землі. У будинку три спальні, три ванні кімнати, паркінг і власна територія площею 743 кв. м з басейном.

[ + – ] У Бетмена є сховок в Австралії? Схоже, що так

• Будинок продали за 12 млн австралійських доларів ($9,1 млн)

• Щоб елітним машинам було комфортно, підземний паркінг обладнаний роздільної системою опалення, вентиляції та кондиціонування