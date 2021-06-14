Жить в киномечте. Дома, которые мы видели в знаменитых фильмах и которые можно купить

А вы хотели бы поселиться в доме-крепости Дарта Вейдера или в коттедже, где прошло детство Гарри Поттера? На рынке недвижимости есть дома, визуально или реально имеющие отношение к персонажам литературы и кино.

Дом Дарта Вейдера

В США недавно продали дом, фасад которого напоминает маску главного злодея саги "Звездные войны" Дарта Вейдера. Особняк достался новому владельцу за $4,3 млн.

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Необычный дом площадью 654 кв. м построен в 1992 году в богатом пригороде Хьюстона, штат Техас. Внутри четыре спальни, пять ванных комнат, двухэтажная гостиная, кухня и рабочий кабинет. Фасад выполнен из природного камня, именно он и похож на маску Дарта Вейдера, а противоположная сторона дома представляет собой панорамное остекление.

[ + – ] "Дом Дарта Вейдера". Вот где "мой дом — моя крепость"!

• В гостиной есть неоновая подсветка, как у световых мечей из "Звездных войн"

• Бывший владелец особняка лично придумал конструкцию внешнего фасада, но вдохновлялся не сагой, а самолетом-истребителем

Коттедж из детства Гарри Поттера

Владельцы двухэтажного коттеджа XV века из английской деревни Лавенхем графства Суффолк несколько лет пытались продать недвижимость. Дом, где по сюжету романов британской писательницы Джоан Роулинг прошло детство Гарри Поттера, появился на экранах последней части фильма о волшебнике, после чего пользовался огромным спросом у туристов. Несмотря на популярность, продать дом не удалось. Цена коттеджа к концу 2019 года составляла 950 тыс. фунтов ($1,3 млн).

[ + – ] В этом доме темный маг Волдеморт убил родителей Гарри Поттера

• Дом с шестью спальнями показали в фильме полуразрушенным. По сюжету в нем темный маг Волдеморт убил родителей Гарри Поттера

Важно

Ездить, как Корлеоне, колдовать, как Поттер. Почем имущество киногероев продают на аукционах

• Владельцы коттеджа признавались, что статус "дома, где провел детство Гарри Поттер", мало помог им в реализации недвижимости, поэтому они решили больше не выставлять дом на продажу

Особняк из историй про "101 далматинца"

В прошлом году в Лондоне выставили на продажу дом, вдохновивший в 1956 году писательницу Доди Смит на создание романа "101 далматинец". В особняк бледно-розового цвета из престижного района Примроуз-хилл Смит поселила книжную семью — Роджера и Аниту и их псов Понго и Периту. Дом был изображен в первом издании романа. В ­2020-м четырехэтажный особняк, построенный в 1847 году, продали за $11 млн.

[ + – ] В точно таком лондонском особняке жили Роджер, Анита, Понго и Перита

• В доме восемь спален, четыре ванные комнаты, терраса с видом на парк и библиотека. Интерьер продавцы описывали как "потрепанный шик"

• Предыдущие владельцы прожили в особняке более 30 лет

Гараж Бэтмена

В 2019 году в богатом приго­роде Турак австралийского Мельбурна продали двухэтаж­ный дом с подземным пар­кин­гом в стиле убежища Бэтмена. Гараж рассчитан на шесть-восемь автомобилей, а заезд в него открывают скрытые подъемные ворота, расположенные на уровне земли. В доме три спальни, три ванные комнаты, паркинг и собственная территория площадью 743 кв. м с бассейном.

[ + – ] У Бэтмена есть убежище в Австралии? Похоже, что так

• Дом продали за 12 млн австралийских долларов ($9,1 млн)

Важно

Цена истории. Самые дорогие вещи знаменитостей

• Чтобы элитным машинам было комфортно, подземный паркинг оборудован раздельной системой отопления, вентиляции и кондиционирования