Жить в киномечте. Дома, которые мы видели в знаменитых фильмах и которые можно купить
А вы хотели бы поселиться в доме-крепости Дарта Вейдера или в коттедже, где прошло детство Гарри Поттера? На рынке недвижимости есть дома, визуально или реально имеющие отношение к персонажам литературы и кино.
Дом Дарта Вейдера
В США недавно продали дом, фасад которого напоминает маску главного злодея саги "Звездные войны" Дарта Вейдера. Особняк достался новому владельцу за $4,3 млн.
Необычный дом площадью 654 кв. м построен в 1992 году в богатом пригороде Хьюстона, штат Техас. Внутри четыре спальни, пять ванных комнат, двухэтажная гостиная, кухня и рабочий кабинет. Фасад выполнен из природного камня, именно он и похож на маску Дарта Вейдера, а противоположная сторона дома представляет собой панорамное остекление.
• В гостиной есть неоновая подсветка, как у световых мечей из "Звездных войн"
• Бывший владелец особняка лично придумал конструкцию внешнего фасада, но вдохновлялся не сагой, а самолетом-истребителем
Коттедж из детства Гарри Поттера
Владельцы двухэтажного коттеджа XV века из английской деревни Лавенхем графства Суффолк несколько лет пытались продать недвижимость. Дом, где по сюжету романов британской писательницы Джоан Роулинг прошло детство Гарри Поттера, появился на экранах последней части фильма о волшебнике, после чего пользовался огромным спросом у туристов. Несмотря на популярность, продать дом не удалось. Цена коттеджа к концу 2019 года составляла 950 тыс. фунтов ($1,3 млн).
• Дом с шестью спальнями показали в фильме полуразрушенным. По сюжету в нем темный маг Волдеморт убил родителей Гарри ПоттераВажно
• Владельцы коттеджа признавались, что статус "дома, где провел детство Гарри Поттер", мало помог им в реализации недвижимости, поэтому они решили больше не выставлять дом на продажу
Особняк из историй про "101 далматинца"
В прошлом году в Лондоне выставили на продажу дом, вдохновивший в 1956 году писательницу Доди Смит на создание романа "101 далматинец". В особняк бледно-розового цвета из престижного района Примроуз-хилл Смит поселила книжную семью — Роджера и Аниту и их псов Понго и Периту. Дом был изображен в первом издании романа. В 2020-м четырехэтажный особняк, построенный в 1847 году, продали за $11 млн.
• В доме восемь спален, четыре ванные комнаты, терраса с видом на парк и библиотека. Интерьер продавцы описывали как "потрепанный шик"
• Предыдущие владельцы прожили в особняке более 30 лет
Гараж Бэтмена
В 2019 году в богатом пригороде Турак австралийского Мельбурна продали двухэтажный дом с подземным паркингом в стиле убежища Бэтмена. Гараж рассчитан на шесть-восемь автомобилей, а заезд в него открывают скрытые подъемные ворота, расположенные на уровне земли. В доме три спальни, три ванные комнаты, паркинг и собственная территория площадью 743 кв. м с бассейном.
• Дом продали за 12 млн австралийских долларов ($9,1 млн)Важно
• Чтобы элитным машинам было комфортно, подземный паркинг оборудован раздельной системой отопления, вентиляции и кондиционирования