Ездить, как Корлеоне, колдовать, как Поттер. Почем имущество киногероев продают на аукционах

Экспекто патронум, Акцио, Вингардиум Левиосса! Заплатите $10 тысяч — и палочка Гарри Поттера ваша.

Машина из "Крестного отца"

На аукционе в США выставили на продажу лимузин из фильма Фрэнсиса Копполы "Крестный отец". В киноленте на автомобиле Cadilac Fleetwood 75 ездил Майкл Корлеоне в исполнении Аль Пачино.

По предварительным оценкам, машину планируют продать за $100 тыс. В числе бывших владельцев автомобиля указаны голливудская актриса Мэй Уэст и экстрасенс Джерон Крисуэлл Кинг.

[ + – ] Cadilac Fleetwood 75, на котором ездил Майкл Корлеоне

• В салоне лимузина могут разместиться семь человек

• Автомобиль оснащен мотором V8 объемом 5,4 л мощностью 190 л. с.

Дом из "Молчания ягнят"

В прошлом году особняк Буффало Билла из триллера "Молчание ягнят" с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях продали за $290 тыс. фанату киноленты Крису Роуэну. Новый владелец сделал из дома мини-отель. В перспективе Крис Роуэн хочет открыть в особняке интерактивный музей, в котором гости смогут заглянуть в комнаты, где серийный убийца держал своих жертв.

[ + – ] Особняк Буффало Билла из триллера "Молчание ягнят"

• Новый владелец планирует восстановить колодец и мастерскую Буффало Билла

Важно

Животные-миллионеры. Что оставляют в наследство любимым котам, собакам, обезьянам и слонам

• Особняк можно арендовать для свадьбы или фотосессии

Палочка Гарри Поттера

В апреле в Калифорнии проведут крупнейший аукцион, где одним из самых востребованных лотов будет палочка Гарри Поттера, которую использовал актер Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня" в 2005 году. "Волшебный" предмет организаторы аукциона планируют продать за $10 тыс. Лот выставили на аукцион в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере, премьера которого состоялась 4 ноября 2001 года.

[ + – ] Волшебная палочка Гарри Поттера

• На аукционе представят более чем 800 реликвий поп-культуры за последние полвека

• С молотка продадут жезл профессора Хогвартса Северуса Снейпа, значок автомобиля Flying Ford Anglia из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" и конверт с письмом, запечатанный пурпурной восковой печатью, из фильма "Гарри Поттер и Философский камень"

Оскароносный Mustang

Автомобиль из культового фильма Питера Йетса "Буллит" в прошлом году продали за рекордные $3,76 млн. Спорткар Ford Mustang GT390 1968 года известен знаменитой десятиминутной погоней, удостоенной "Оскара" за лучший монтаж. За рулем Mustang главный герой, детектив Фрэнк Буллит, которого сыграл Стив Маккуин, преследовал преступников на Dodge Charger.

[ + – ] Спорткар Ford Mustang GT390 1968 года

• До автомобиля из "Буллита" самым дорогостоящим Mustang был Shelby GT500 1967 года. В 2019-м его продали на аукционе за $2,2 млн.

Важно

Пока развод не разлучит нас. Какое имущество делят супруги при расставании

• Стив Маккуин пытался выкупить автомобиль спустя девять лет после съемок фильма, но владелец ему отказал