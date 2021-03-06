Пока развод не разлучит нас. Какое имущество делят супруги при расставании

Раздел имущества — это всегда непросто. Племенной жеребец, аккаунт в Instagtam и оплата труда домохозяйки. Какие только вопросы не поднимаются в суде во время бракоразводных процессов!

Компенсация за уборку

В Пекине женщина при разводе с мужем добилась через суд компенсации в размере $7,7 тыс. за то, что на протяжении пяти лет брака в одиночку занималась домашними делами. Экс-супруга госпожа Ван заявила, что ежедневно тратила на уборку, глажку и готовку минимум четыре часа. При этом муж никак не помогал ей заниматься хозяйством и ухаживать за маленьким ребенком.

Теперь бывший супруг Чэнь обязан выплачивать ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней ($300) и единовременную компенсацию в размере 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.).

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• Китайский суд впервые назначил компенсацию женщине при разводе за неоплачиваемый домашний труд

• Решение было основано на новом законе Китая о браке, который вступил в силу 1 января 2021 года. Один из пунктов гласит, что сторона, которая берет на себя больше ответственности по воспитанию детей, уходу за пожилыми родственниками и помощи супругу в работе, имеет право требовать компенсацию при разводе

Не поделили Instagram

В конце прошлого года московский суд столкнулся с необычным делом: супружеская пара блогеров захотела при разводе разделить аккаунт в Instagram. Блог зарегистрирован на жену, так как по правилам этой соцсети аккаунт должен принадлежать одному человеку, но пара вела его совместно, поэтому при разводе муж решил потребовать справедливого раздела бизнеса. У страницы, посвященной спорту и путешествиям, более миллиона подписчиков. Ежемесячно супруги зарабатывали на рекламе от 300 тыс. руб. ($4 тыс.).

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• В российском законодательстве нет соответствующей базы, которая помогла бы супругам решить спор. По этой причине адвокат блогера предложил его бывшей супруге заключить мировое соглашение и урегулировать финансовую сторону полюбовно

Больше половины — мужу

Прошлой весной британскую певицу Адель суд обязал выплатить бывшему мужу, бизнесмену Саймону Конекки, $140 млн из $190 млн ее состояния. По правилам штата Калифорния, где они проживали, после развода совместно нажитое имущество делится пополам между супругами. И хотя в официальном браке Адель с Конекки прожили два года, большую часть своего состояния певица заработала за этот период. Потому ее бывшему мужу досталась внушительная сумма.

[ + – ] Саймон и Адель Конекки - восемь лет были счастливы вместе

• Адель с Саймоном Конекки прожили восемь лет, два года из которых — в официальном браке. Если бы они заключили брачный контракт, певице не пришлось бы отдавать бывшему супругу больше половины своего состояния

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• СМИ писали, что певица тяжело переживала развод и за тот период похудела на 45 кг

Отсудил коней и биоматериалы

Звезда американского сериала "Звездный путь" Уильям Шатнер после 18 лет брака развелся со своей четвертой женой и получил через суд двух породистых лошадей, двух собак по кличке Маккиато и Двойной Эспрессо, а также семенную жидкость коня-заводчика. При этом деньги и недвижимость супруги разделили поровну и полюбовно, без суда. Актер оставил себе дом и ранчо в Калифорнии, а жена — в бухте Малибу и в Кентукки.

[ + – ] Отсудил жеребца-производителя!

• Бывшая супруга Шатнера Элизабет, профессиональная дрессировщица лошадей, получила через суд право навещать животных

• О том, сколько денег из 100-миллионного состояния Шатнера досталось его жене, не разглашается