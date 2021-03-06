Поки розлучення не роз'єднає нас. Яке майно ділять подружжя під час розлучення

Розподіл майна — це завжди непросто. Племінний жеребець, акаунт в Instagtam і оплата праці домогосподарки. Які тільки питання не підіймаються в суді під час шлюборозлучних процесів!

Компенсація за прибирання

У Пекіні жінка при розлученні з чоловіком домоглася через суд компенсації $7,7 тис за те, що протягом п'яти років шлюбу поодинці займалася домашніми справами. Екс-дружина пані Ван заявила, що щодня витрачала на прибирання, прасування і готування мінімум чотири години. При цьому чоловік ніяк не допомагав їй поратися по господарству і доглядати за маленькою дитиною.

Тепер колишній чоловік Чень зобов'язаний виплачувати щомісячні аліменти 2 тис юанів ($300) і одноразову компенсацію 50 тис юанів ($7,7 тис).

[ + – ] Китайська домогосподарка поставила колишнього чоловіка на місце

• Китайський суд вперше призначив компенсацію жінці при розлученні за неоплачувану домашню працю

• Рішення було засновано на новому законі Китаю про шлюб, який набув чинності 1 січня 2021 року. Один з пунктів говорить, що сторона, яка бере на себе більше відповідальності за виховання дітей, догляду за літніми родичами і допомоги чоловіку/дружині в роботі, має право вимагати компенсацію при розлученні

Не поділили Instagram

Наприкінці минулого року московський суд зіткнувся з незвичною справою: подружня пара блогерів захотіла при розлученні розділити акаунт в Instagram. Блог зареєстрований на дружину, оскільки за правилами цієї соцмережі акаунт повинен належати одній людині, але пара вела його спільно, тому при розлученні чоловік вирішив зажадати справедливого розподілу бізнесу. У сторінки, присвяченій спорту та подорожам, більше мільйона підписників. Щомісяця подружжя заробляли на рекламі від 300 тис руб($4 тис.).

[ + – ] Виявляється, при розлученні можна ділити не тільки матеріальне майно, а й соцмережі теж

• У російському законодавстві немає відповідної бази, яка допомогла б подружжю вирішити спір. З цієї причини адвокат блогера запропонував його колишній дружині укласти мирову угоду і врегулювати фінансову сторону полюбовно

Більше половини — чоловікові

Минулої весни британську співачку Адель суд зобов'язав виплатити колишньому чоловікові, бізнесмену Саймону Конеккі, $140 млн з $190 млн її статку. За правилами штату Каліфорнія, де вони проживали, після розлучення спільно нажите майно ділиться навпіл між подружжям. І хоча в офіційному шлюбі Адель з Конеккі прожили два роки, більшу частину своїх статків співачка заробила за цей період. Тому її колишньому чоловікові дісталася значна сума.

[ + – ] Саймон і Адель Конеккі — вісім років були щасливі разом

• Адель з Саймоном Конеккі прожили вісім років, два роки з яких — в офіційному шлюбі. Якби вони уклали шлюбний контракт, співачці не довелося б віддавати колишньому чоловікові більше половини свого статку

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• ЗМІ писали, що співачка важко переживала розлучення і за той період схудла на 45 кг

Відсудив коней і біоматеріали

Зірка американського серіалу "Зоряний шлях" Вільям Шатнер після 18 років шлюбу розлучився зі своєю четвертою дружиною і отримав через суд двох породистих коней, двох собак по кличці Макіато і Подвійний Еспресо, а також насінну рідину коня-заводчика. При цьому гроші і нерухомість подружжя розділили порівну і полюбовно, без суду. Актор залишив собі будинок і ранчо в Каліфорнії, а дружина — в бухті Малібу і в Кентуккі.

[ + – ] Відсудив жеребця-виробника!

• Колишня дружина Шатнера Елізабет, професійна дресирувальниця коней, отримала через суд право відвідувати тварин

• Про те, скільки грошей зі 100-мільйонного статку Шатнера дісталося його дружині, не розголошується