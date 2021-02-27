Тварини-мільйонери. Що залишають у спадок улюбленим котам, собакам, мавпам і слонам

"Чим більше я пізнаю людей, тим більше я люблю собак", — сказав хтось із славетних. Іноді чотирилапих вихованців люблять так сильно, що складають заповіт на тварину і реєструють у нотаріуса. Причому мова може йти про мільйони!

Лулу і 5 млн доларів

Восьмирічний песик породи бордер-коллі зі штату Теннесі в США несподівано став мільйонером. Кілька тижнів тому помер його господар, 84-річний бізнесмен Білл Доріс. Як виявилося, він заповів улюбленому собаці по прізвисько Лулу $ 5 млн. Чоловік вказав в документі, що за собакою доглядатиме його 88-річна подруга Марта Бертон.

[ + – ] Ось він, песик Лулу, який після смерті господаря став мільйонером

• Жінка може витратити на щомісячні потреби собаки $ 5 млн. Для цього вона щомісяця буде подавати квитанції нотаріусу, який покриває витрати на Лулу.

Переписала на кота

88-річна мешканка Верони (Італія) Чечілія Анна після своєї кончини в 2018 році залишила чорно-білому коту-дворнязі на прізвисько Пилу спадщину в € 1,5 млн. Жінка все життя працювала в Раді міністрів Італії і так і не створила сімʼю. Кота Пилу Чечілія Анна підібрала кілька років тому на вулиці, і він став для неї найближчою істотою.

[ + – ] Кот Пилу був найближчим другом своєї господині

• Спадком Пилу розпоряджаються представники Фонду вкладників. На залишені гроші коту повинні надавати послуги ветеринара, забезпечувати комфортне житло і задовольняти всі його потреби.

• Після смерті кота гроші відійдуть одній із зоозахисних організацій.

Слони-землевласники

Минулого року житель індійського штату Біхар, 50-річний Ахтар Імам, вирішив заповісти частину свого майна двом слонам — 15-річному Моті і 20-річному Рані. Тварини не один раз рятували життя чоловіка від озброєних бандитів, коли він працював в слонячому заповіднику. Згідно із заповітом, який Ахтар Імам склав з нотаріусом, після його смерті слони стануть власниками ділянки землі вартістю 10 млн рупій ($138 тис.).

[ + – ] Спадщина Моті і Рані оформлена у нотаріуса

• Дружина і діти Ахтара Імама незадоволені, що їм дістанеться менша ділянка землі і будинок. Але чоловік стверджує, що його рішення обґрунтовано: зараз індійському (азіатському) слону, який раніше жив по всій Азії, людина залишила лише 15% колишньої території.

• Азіатські слони — вимираючий вид. Їх залишилося всього 45 тис.

Мавпа Алібасова

Наприкінці минулого року відомий російський продюсер Барі Алібасов склав заповіт на улюблену домашню тваринку — мавпу Машу. За словами його піар-продюсера, артист розчарувався в близькому оточенні і вирішив передати спадок вихованці, щоб після його смерті у мавпи був гідний догляд. У заповіті артист вказав, чим і як часто мавпу годуватимуть, де вона буде жити, які ветеринарні процедури, іграшки, одяг, зоопсихологи їй будуть потрібні в майбутньому.

[ + – ] Барі Алібасов з "подругою" Машею

• Зараз яванской макаці на прізвисько Маша сім років. При належному догляді вона проживе близько 25 років.

• У минулому році макаку Машу запідозрили в отруєнні Алібасова. Вона випадково перемішала пігулки, через прийом яких артиста госпіталізували.