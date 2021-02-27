Животные-миллионеры. Что оставляют в наследство любимым котам, собакам, обезьянам и слонам

"Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак", — сказал кто-то из великих. Иногда четверолапых питомцев любят так сильно, что составляют на завещания на животных и заверяют их у нотариуса. Причем речь может идти о миллионах!

Лулу и $5 млн

Восьмилетний пес породы бордер-колли из штата Теннеси в США неожиданно стал миллионером. Несколько недель назад скончался его хозяин, 84-летний бизнесмен Билл Дорис. Как оказалось, он завещал любимому псу по кличке Лулу $5 млн. Мужчина указал в документе, что за собакой будет присматривать его 88-летняя подруга Марта Бертон.

[ + – ] Вот он, пес Лулу, который после смерти хозяина стал миллионером

• Женщина может потратить на ежемесячные нужды собаки $5 млн. Для этого она каждый месяц будет подавать квитанции нотариусу, который покрывает расходы на Лулу.

Переписала на кота

88-летняя жительница Вероны (Италия) Чечилия Анна после своей кончины в 2018 году оставила черно-белому коту-дворняге по кличке Пилу состояние в €1,5 млн. Женщина всю жизнь работала в Совете министров Италии и так и не создала семью. Кота Пилу Чечилия Анна подобрала несколько лет назад на улице, и он стал для нее самым близким существом.

[ + – ] Кот Пилу был самым близким другом своей хозяйки

• Состоянием Пилу распоряжаются представители Фонда вкладчиков. На оставленные деньги коту должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье и удовлетворять все его нужды.

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• После смерти кота деньги достанутся одной из зоозащитных организаций.

Слоны-землевладельцы

В прошлом году житель индийского штата Бихар, 50-летний Ахтар Имам, решил завещать часть своего имущества двум слонам — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани. Животные не один раз спасали жизнь мужчины от вооруженных бандитов, когда он работал в слоновьем заповеднике. Согласно завещанию, которое Ахтар Имам составил с нотариусом, после его кончины слоны станут владельцами участка земли стоимостью 10 млн рупий ($138 тыс.).

[ + – ] Наследство Моти и Рани оформлено у нотариуса

• Жена и дети Ахтара Имама недовольны, что им достанутся меньший участок земли и дом. Но мужчина утверждает, что его решение обоснованно: сейчас индийскому (азиатскому) слону, который ранее жил по всей Азии, человек оставил лишь 15% прежней территории.

• Азиатские слоны — вымирающий вид. Их осталось всего 45 тыс.

Обезьяна Алибасова

В конце прошлого года известный российский продюсер Бари Алибасов составил завещание на любимого домашнего питомца — обезьяну Машу. По словам его пиар-продюсера, артист разочаровался в близком окружении и решил передать наследство питомцу, чтобы после его смерти у обезьяны был достойный уход. В завещании артист указал, чем и как часто будут кормить обезьяну, где она будет жить, какие ветеринарные процедуры, игрушки, одежда, зоопсихологи ей потребуются в будущем.

[ + – ] Бари Алибасов с "подругой" Машей

• Сейчас яванской макаке по кличке Маша семь лет. При должном уходе она проживет около 25 лет.

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• В прошлом году макаку Машу заподозрили в отравлении Алибасова. Она случайно перемешала таблетки, ­­из-за приема которых артиста госпитализировали.