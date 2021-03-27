Їздити, як Корлеоне, чаклувати, як Поттер. За скільки майно кіногероїв продають на аукціонах

Експекто патронум, Акціо, Вінгардіум Левіосса! Заплатіть $10 тисяч — і паличка Гаррі Поттера ваша.

Машина з "Хрещеного батька"

На аукціоні в США виставили на продаж лімузин з фільму Френсіса Копполи "Хрещений батько". У кінострічці на автомобілі Cadilac Fleetwood 75 їздив Майкл Корлеоне у виконанні Аль Пачіно.

За попередніми оцінками, машину планують продати за $100 тис. Серед колишніх власників автомобіля вказані голлівудська актриса Мей Уест та екстрасенс Джерон Крісуелл Кінг.

[ + – ] Cadilac Fleetwood 75, на якому їздив Майкл Корлеоне

• У салоні лімузина можуть розміститися сім осіб

• Автомобіль оснащений мотором V8 обʼємом 5,4 л потужністю 190 к. с.

Будинок з "Мовчання ягнят"

Минулого року особняк Буффало Білла з трилера "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер та Ентоні Хопкінсом у головних ролях продали за $ 290 тис фанату кінострічки Крісу Роуену. Новий власник зробив з дому міні-готель. У перспективі Кріс Роуен хоче відкрити в особняку інтерактивний музей, в якому гості зможуть заглянути в кімнати, де серійний вбивця тримав своїх жертв.

[ + – ] Особняк Буффало Білла з трилера "Мовчання ягнят"

• Новий власник планує відновити колодязь і майстерню Буффало Білла

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• Особняк можна орендувати для весілля або фотосесії

Паличка Гаррі Поттера

У квітні в Каліфорнії проведуть найбільший аукціон, де одним з найбільш цікавих лотів буде паличка Гаррі Поттера, яку використовував актор Деніел Редкліфф у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню" в 2005 році. "Чарівний" предмет організатори аукціону планують продати за $ 10 тис. Лот виставили на аукціон на честь 20-річчя виходу першого фільму про Гаррі Поттера, премʼєра якого відбулася 4 листопада 2001 року.

[ + – ] Чарівна паличка Гаррі Поттера

• На аукціоні представлять більше ніж 800 реліквій поп-культури за останні півстоліття

• З молотка продадуть жезл професора Гоґвортсу Северуса Снейпа, значок автомобіля Flying Ford Anglia з фільму "Гаррі Поттер і Таємна кімната" і конверт з листом, запечатаний пурпурової восковою печаткою, з фільму "Гаррі Поттер і Філософський камінь"

Оскароносний Mustang

Автомобіль з культового фільму Пітера Єйтса "Булліт" минулого року продали за рекордні $ 3,76 млн. Спорткар Ford Mustang GT390 1968 року відомий знаменитою десятихвилинної гонитвою, відзначеною "Оскаром" за кращий монтаж. За кермом Mustang головний герой, детектив Френк Булліт, якого зіграв Стів Макквін, переслідував злочинців на Dodge Charger.

[ + – ] Спорткар Ford Mustang GT390 1968 року

• До автомобіля з "Булліта" найдорожчим Mustang був Shelby GT500 1967 року. У 2019-му його продали на аукціоні за $ 2,2 млн.

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• Стів Макквін намагався викупити автомобіль через девʼять років після зйомок фільму, але власник йому відмовив