Новая гонка вооружений и ядерная угроза. Зачем Путин остановил участие России в договоре СНВ-3

Один из главных геополитических скандалов прошлой недели — решение Владимира Путина о приостановке участия России в соглашении с США, которое по сути контролировало гонку ядерных вооружений. Фокус разбирался, что это означает и получил ли президент РФ новый козырь для шантажа цивилизованного мира.

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Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Возврат к нему, по словам Путина, возможен, если будут понятны амбиции Франции и Великобритании — европейских стран, обладающих ядерным оружием. Таким образом, Кремль снова хочет гарантий от введенного им же термина — "коллективного Запада". Также российский президент возмутился просьбой НАТО выполнять условия договора и пропускать на стратегические объекты западных экспертов.

Почему Путин решил выйти из договора по СНВ-3

"Театр абсурда какой-то. Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Теперь они хотят осматривать наши оборонные объекты", — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что цель США и НАТО — нанести стратегическое поражение России. Далее он призвал российских военных и "Росатом" готовиться к возможным испытаниям ядерного оружия.

Заявляя о выходе из СНВ-3, Путин, сам того не зная, озвучил нововведение. Условия договора СНВ-3 не предполагают одностороннюю приостановку его действия. Часть 3-я статьи 14 разрешает сторонам в порядке осуществления госсуверенитета выйти из соглашения.

"Каждая из сторон… имеет право выйти из договора, если она решит, что исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы", — говорится в тексте документа.

Вариант для России — использование Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, которая позволяет приостановить действие договора или разорвать его при существенном нарушении сделки одним из участников. Путин об этом документе не вспомнил.

Договор СНВ-3 — в чем его суть?

Новый договор между Москвой и Вашингтоном о взаимном сокращении ядерных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. На момент подписания стороны определили срок действия на 10 лет, а в январе 2021 года договор продлили до 5 февраля 2026 года.

Каждая страна — участница СНВ-3 обязалась иметь ограниченное количество техники и боеприпасов, способных нести ядерный заряд. В цифрах это выглядит так:

700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках (БРПЛ) и на бомбардировщиках;

1550 стратегических ядерных боеголовок на МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиках;

800 пусковых установок для МБР и БРПЛ.

Договор СНВ-3 ограничивает развернутые Россией ядерные средства межконтинентальной дальности, включая МБР, способные достичь Соединенных Штатов примерно за 30 минут. Условия распространяются на ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат".

По данным Федерации американских ученых (FAS) на 2022 год, Россия обладала самыми крупными в мире запасами тактических и стратегических ядерных боеголовок — почти 6 тысяч единиц.

[ + – ] В инфографике отражены запасы тактических и стратегических боеголовок. Данные подготовила Федерация американских ученых (FAS)

У США немного меньше — 5 428 боеголовок, далее идут Франция и Великобритания (290 и 225). Иран на подходе — обогатил уран до 84%. Для создания ядерного оружия не хватает всего 6%, отмечали в МАГАТЭ.

Как проверяют вооружение по договору СНВ-3 и можно ли его спрятать?

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков указывал, что в договоре СНВ-3 прописаны 18 проверок вооружений в год с каждой стороны. Россия и США создали все механизмы, чтобы отслеживать увеличение ядерного потенциала. Чтобы их обойти, надо явно нарушить правила игры, объяснили в МИД.

Госдеп США подтверждал открытость РФ и разрешение американским представителям следить за ее выполнением всех обязательств по ДСНВ. В Кремле в 2021 году также говорили, что продление договора обеспечивает "предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США" и "соответствует национальным интересам" страны.

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Путин 21 января 2021 года подписал закон о продлении ДСНВ. Тогда он говорил, что соглашение отвечает национальным интересам России, сохраняет предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения.

Проверки вооружений не проводятся с 2020 года по причине пандемии коронавируса, а затем из-за решения Москвы благодаря "эффекту происходящего в Украине". Россия, по словам Рябкова, захотела отправить Штатам "политический сигнал" и заявила о переносе консультаций. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа 31 января этого года впервые написала о нарушении Москвой условий СНВ-3 и отклонении просьб Вашингтона о встречах для обсуждения этого вопроса.

В сентябре 2022 года Россия уведомила США, что располагает 1549 боезарядами, но без допуска инспекций Штаты не смогли подтвердить данные. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев назвал это заявление "несправедливым и лживым" и сказал, что американцы первые нарушили обязательства

Россия меняет "ядерные отношения" с США

Американские эксперты в разговоре с The Wall Street Journal говорили, что выход России из СНВ-3 не будет иметь драматических последствий в краткосрочной перспективе, но не сулит ничего хорошего в будущем.

"Путин так предупредил о возможности полного выхода из договора. В таком случае произойдут колоссальные изменения, которые катастрофически снизят ядерную безопасность США. Россия перейдет от ядерных ракет с одной боеголовкой к ракетам с разделяющимися боеголовками", — считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

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Размер и состав британского и французского ядерных арсеналов не изменились с момента заключения договора СНВ-3, отмечает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне Дэрил Кимбалл.

По словам эксперта, у Москвы из указанных выше 5977 ядерных боеголовок есть тактические малой дальности, поражающие цели на расстоянии до 70 километров. Эти снаряды не попадают под действие СНВ-3.

Главным последствием шага Путина Дэрил Кимбалл видит препятствие попыткам заключить последующее соглашение после истечения срока действия СНВ в феврале 2026 года.

"Впервые с 1972 года не будет заключено новое соглашение об ограничении стратегических ядерных арсеналов США и России", — сказал он.

С Кимбаллом согласился бывший старший советник по контролю над вооружениями и нераспространению в Совете национальной безопасности США Джон Вольфстал.

"Детали имеют значение, но если Россия действительно прекратит обмен данными и уведомлениями, это коренным образом изменит ядерные отношения с США. У США все еще есть обширные возможности для наблюдения за ядерными силами РФ даже без действующего договора. Выход Москвы из соглашений увеличит неопределенность и вероятность недопонимания, усилит восприятие угрозы и ускорит гонку вооружений", — написал он в Twitter

The Guardian пишет, что Россия некоторое время будет придерживаться условий СНВ-3, но США станет сложнее проверять данные с помощью имеющихся технических средств.

"Один из плюсов — решение России носит политический характер. Его можно легко отменить при потеплении отношений со Штатами. А теперь проблема — никаких изменений в политических отношениях двух стран в ближайшем будущем не предвидится", — цитирует издание комментарий старшего научного сотрудника программ по оружию массового уничтожения Института исследований ООН в области разоружения Андрея Баклицкого.

Эксперт по ядерным вооружениям Джеймс Эктон в беседе с Der Spiegel доказывает увеличение риска применения ядерного оружия, если приостановить контроль над вооружениями. США и Россия больше не будут делиться информацией об арсеналах — это усложнит процесс проверок соблюдения СНВ-3.

Эктон считает реальным проведение Россией ядерных испытаний как рычаг против Запада при явном проигрыше в войне в Украине.

"Гонка ядерных вооружений началась до приостановки СНВ-3. Выход Москвы ускорит ход событий — гонка стратегических вооружений будет между тремя сверхдержавами: Россией, Китаем и США", — комментирует аналитик.

Испанская газета El Mundo делает акцент на беспокойстве администрации Джо Байдена по поводу визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в ближайшие месяцы. Решение Путина о выходе из соглашения имеет меньший приоритет

Управляющий фондом Arcano Partners Бьорн Бим говорит, что выход из СНВ-3 вписывается в политику Кремля по бряцанию оружием.

"До сих пор эта политика делала много шума из ничего, по крайней мере, в области атомного оружия. У Байдена не предвидят увеличение активных российских ядерных боеголовок или планы Москвы по перевооружению", — объясняет специалист.

Журналисты El Mundo обратили внимание на 1550 стратегических ядерных боеголовок, которые разрешено иметь России и США. Этого более чем достаточно для атомной войны, которая убьет все живое в мире, заключили авторы.

Напомним, что Путин решил укрепить ядерную триаду и уже в 2023 году хочет развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, поставить на поток производство гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ракет морского базирования "Циркон".

Американский телеканал CNN 22 февраля сообщил о неудачном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Журналисты отметили, что в начале недели Вашингтон и Москва общались по различным каналам для устранения конфликтов.