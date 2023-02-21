Путин объявил о приостановлении участия РФ в договоре о ядерном вооружении (видео)

Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 изначально продлили до февраля 2026 года. Президент РФ меняет решение — указывает на ультиматумы CША и ядерные амбиции Франции и Великобритании.

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Россия приостанавливает участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) Об этом заявил 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания федеральному собранию.

"Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания", – сказал он.

По словам Путина, ядерные арсеналы двух указанных стран развиваются и направлены против России, поэтому нельзя это не учитывать.

По его словам, в начале февраля 2023 года НАТО потребовало от России вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты.

"Театр абсурда какой-то… Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации… Теперь они хотят осматривать наши оборонные объекты, В условиях текущего противостояния это звучит как бред", — заметил он.

США через НАТО, как сказал Путин, выдвигают Москве ультиматум по ДСНВ.

"Вашингтон требует выполнения всех пунктов, в то время как сам планирует вести себя как захочет. На Западе "совсем не глупые люди", которые хотят нанести России стратегическое поражение", — заключил он.

По его словам, Минобороны и Росатом должны быть готовы испытать российское ядерное оружие, если США сделают это первыми.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Он вступил в силу в 2011 году. Путин в 2021 году решил продлить договор до 5 февраля 2026 года.

По условиям соглашения, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

Напомним, что Владимир Путин рассказывал об уровне оснащения ядерных сил сдерживания. По его оценкам, он составляет 91,3%. Часть образцов российского вооружения, как сказал Путин, превосходят зарубежные аналоги.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес говорил о боязни Кремля нанести удар по Украине ядерным оружием из-за будущих последствий.