Оснащено более чем на 90%, – Путин о ядерном оружии РФ (видео)

По словам президента РФ, некоторые российские ядерные системы якобы превосходят зарубежные аналоги. Владимир Путин поставил задачу развернуть массовое производство вооружения — к гособоронзаказу уже подключают малый и средний бизнес.

Related video

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания у России новейшими системами составляет 91,3%. Об этом заявил 21 февраля президент России Владимир Путин во время послания федеральному собранию.

По словам Владимира Путина, многие образцы вооружений России якобы превосходят зарубежные аналоги. При развитии оборонного комплекса РФ надо учитывать опыт полномасштабной войны в Украине, добавил он.

"В основе наших дальнейших шагов по укреплению армии и флота по текущему и перспективному развитию вооруженных сил должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции", — заявил глава страны-агрессора.

Данный опыт чрезвычайно важен и абсолютно бесценен для ВС России, заметил Путин.

"С учетом опыта который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий [как и в ядерном] качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил", — сказал он .

Задача российского ВПК, по словам Путина, состоит в разворачивании массового производства "передового" российского вооружения. Такая работа уже идет — к гособоронзаказу подключают малый и средний бизнес, заключил диктатор.

Напомним, что 19 февраля в России проводили подготовку к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования. Украинская военная разведка заявила о подготовке Москвы к масштабным учениям стратегических ядерных сил.

По словам экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, Кремль боится последствий удара по Украине ядерным оружием и, вероятнее всего, откажется от этой идеи.

Американский политолог Фред Каплан уверен в ответе США на удар России ядерным оружием. Голландский премьер Марк Рютте 17 февраля заявил, что Россия не применит ядерное оружие даже если ВСУ освободят Крым.