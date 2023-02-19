Привели ракеты в высшую степень готовности: в ГУР рассказали, к чему готовится РФ

По словам представителей ГУР Минобороны Украины, РФ посредством демонстрации ядерной мощи пытается сорвать визит президента США Джо Байдена в Польшу.

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Россия начала подготовку к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Пресс-служба ведомства уточнила, что такая активность страны-агрессора свидетельствует о том, что она готовится к масштабным учениям стратегических ядерных сил.

"Стратегические ядерные силы переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность", — подтвердили представители ГУР.

Кроме того, на авиабазе "Тамбов" российские военные развернули вспомогательный пункт командования дальней авиации.

Зачем Россия проводит ядерные учения

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уверенны, что такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа, и ослабить международную поддержку Украины

Напомним, 10 февраля стало известно, что лидер США Джо Байден в конце февраля посетит Польшу. Он намерен обсудить с Анджеем Дудой военную помощь Украине, а также выступить с речью, приуроченной к годовщине российского вторжения.

Фокус также писал, что представитель президента назвал самые опасные даты для украинцев. Федор Вениславский прогнозирует, что уже со среды РФ может начать активно терроризировать мирных украинцев ракетными ударами и атаковать иранскими дронами.