Байден прилетит в Польшу: Белый дом анонсировал дату визита

Поездка президента США в Варшаву запланирована на конец февраля. Байден намерен обсудить с Анджеем Дудой военную помощь Украине, а также выступить с речью, приуроченной к годовщине российского вторжения.

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Президент США Джо Байден прилетит в Польшу с официальным визитом с 20 по 22 февраля. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, написал в Twitter журналист CNN Джиджей Джуд.

Как уточняется, в Польше американский лидер намерен встретиться с главой государства Анджеем Дудой.

В рамках переговоров два президента будут обсуждать двустороннее сотрудничество стран. Еще одной из основных тем визита станет оказание партнерской помощи Украины, а также укрепление обороноспособности Североатлантического Альянса.

"Кроме того, президент Байден выступит с речью по случаю годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину, рассказывая об этом, как США сплотили мир для поддержки украинского народа в защите свободы и демократии", — также заявила Жан-Пьер.

Напомним, 1 февраля польское издание DZIENNIK GAZETA PRAWNA написало, что Владимир Зеленский может приехать в Польшу для встречи с Байденом и Дудой, чтобы представить свой мирный план из 10 пунктов. По информации журналистов, учитываются два города, где могут встретиться лидеры трех государств: Жешув и Варшава.

В тот же день президент Украины подчеркнул, что его не приглашали на встречу с американским коллегой Джо Байденом в Польше. По словам Зеленского, его возможная встреча с президентом США и лидером Польши Анджеем Дудой не связаны с Саммитом мира.