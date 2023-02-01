Зеленский заявил, что его не приглашали на встречу с Байденом в Польше (видео)

По словам президента, его возможная встреча с Байденом и Дудой в Польше не связана с Саммитом мира, который пройдет в США 24 февраля.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Австрии Александром Вон заявил, что его не приглашали на встречу с американским коллегой Джо Байденом в Польше. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

По словам украинского президента, его возможная встреча с Байденом и лидером Польши Анджеем Дудой не связаны с Саммитом мира.

"Что касается президента США: мы иногда встречаемся с ним. Но меня не приглашали в Польшу", — сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас Украина проводит большое количество консультаций с партнерами о том, где именно стоит провести Саммит мира. Особое внимание уделяется тому, чтобы в мероприятии приняли как можно больше государств-партнеров. Это зависит от места и даты.

Помощь Украине от Австрии

Во время пресс-конференции президент рассказал, как Австрия могла бы помочь Украине. По его словам, страна могла бы предоставить системы защиты от ударных дронов и системы радиоэлектронной борьбы, а также прочие средства нелетального характера. Зеленский отметил, что такие системы не являются оружием, а лишь щитом, который мог бы защитить украинские города.

По словам главы государства, Австрия также могла бы помочь Украине генераторами и машинами скорой помощи.

[ + – ] Зеленский и Александр Вон дер Беллен в Киеве (смтреть с 20:10)

Саммит мира

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится "Саммит мира", инициированный Киевом. По его словам, Зеленский назвал странам G20 десять условий, которые, по его мнению, помогут завершить войну в Украине. В частности, для этого Россия должна вывести свои войска и завершить все боевые действия, освободить всех пленных и вернуть депортированных граждан, гарантировать ядерную безопасность и так далее. Эти шаги будут обсуждаться на саммите.

Напомним, что польские СМИ заявили, что Зеленский может приехать в Польшу для встречи с Байденом и Дудой. По информации журналистов, президент Украины представит мирный план и вернется к вопросу гарантий безопасности. Параллельно с дипломатическими вопросами идут дискуссии о том, передаст ли Варшава истребители Киеву.

Также Фокус писал, что Зеленский обвинил власти Грузии в пытках и попытке убить Саакашвили. По словам экс-президента Грузии, его отравили и он нуждается в лечении. В ходе судебного заседания политик задрал футболку и показал как он похудел за время пребывания под стражей.

Еще сообщалось, что президент Австрии и вице-президент Бундестага приехали в Украину. Австрийский президент заявил, что его страна готова поддерживать украинцев в финансовой и гуманитарной сфере, но не будет поставлять оружие для ВСУ.