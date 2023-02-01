Президент Австрии и вице-президент Бундестага приехали в Украину

Австрийский президент заявил, что его страна готова поддерживать украинцев в финансовой и гуманитарной сфере, но не будет поставлять оружие для ВСУ.

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину, во время поездки он посетил Бучу и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

[ + – ] Президент Австрии в Киеве

Президент Австрии заявил, что его страна будет оставаться нейтральной, поэтому не будет помогать Украине оружием. При этом, по словам президента Австрии, Вена полностью поддерживает Киев и будет дальше оказывать гуманитарную помощь.

"Население стоит перед альтернативой: либо украинцы признают, что они являются российской губернией, управляемой Москвой, или они не примут это – и все сравняется с землей. Вспомните, к примеру, Мариуполь, это похоже на некоторые немецкие города после 1945 года", — сказал он.

Также сообщается, что вместе с президентом страны в Украину прибыли австрийский министр окружающей среды Леонора Гевесслер и министр экономики Мартин Кохер. Они прибыли для переговоров об оказании помощи в финансовом и энергетическом секторе, а также обсудить реконструкцию Украины после войны.

[ + – ] Президент Австрии в Киеве

Кроме того в Украину прибыла вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

"Я прибыла сюда сегодня на ночном поезде. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие несколько дней я хотела бы получить представление о реконструкции, гуманитарной ситуации и трудностях на месте", — написала Катрин Геринг-Экардт на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 31 января Министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий договорились, что их страны не будут поставлять оружие Украине, чтобы "избежать эскалации".

В конце декабря 2022 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что ее страна готовится к возможному блэкауту из-за войны в Украине.