"На стороне мира": Австрия и Венгрия договорились не давать Украине оружие

Как заявила глава Минобороны Австрии, распространение войны в другие страны Европы — это главная опасность. Речь идет не только о непосредственных боевых действиях, но и о гибридных методах, таких как увеличение эмиграции.

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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий встретились, чтобы обговорить сотрудничество стран и войну в Украине. Об этом сообщает oe24.at.

Министры сошлись на том, что две страны не будут поставлять оружие Украине, чтобы "избежать эскалации". По их словам, они находятся на "стороне мира". Однако и Австрия, и Венгрия будут продолжать оказывать Украине гуманитарную поддержку. В частности, помогать беженцам спасться от боевых действий.

Салай-Бобровницкий сказал, что Европа живет в опасное время, а потому очень важно координировать действия и сотрудничать.

Таннер заявила, что сейчас самая большая опасность – распространение военных действий в другие страны Европы. Речь идет не только о непосредственном нападении, но и о гибридной войне, а также об увеличении эмиграции.

"Эффекты сильно ощущаются не только в Австрии, но и в Венгрии. В конечном счете, маршрут пролегает к нам через наших соседей", — сказала Таннер.

Таннер также подчеркнула сотрудничество Австрии с Венгрией в семи зарубежных миссиях. В то же время министр призвала ЕС действовать более решительно в отношении приближающегося расширения НАТО. По ее словам, отсутствие единства в европейской политике безопасности откроет двери для новых опасностей.

Ранее Фокус писал, что в украинском МИД заявили, что премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей". На пресс-конференции он заявил, что время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить. По его мнению, Путин не может позволить себе проиграть из-за выборов в 2024 году.

Еще напомним, что ранее Клаудия Таннер заявляла, что Украина не сможет выиграть войну в обозримом будущем. Глава Минобороны Австрии отметила, что в западных странах люди все чаще считают российско-украинскую войну бременем.